O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα Λουσέιλ

Η δράση στο Grand Prix Κατάρ, τον 22ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να βρουν το όριο στην πίστα της Λουσέιλ.

Η διαδικασία δεν κύλισε ομαλά καθώς διεκόπη δύο φορές. Η αιτία για την πρώτη κόκκινη σημαία ήταν χαλίκια στον δεύτερο τομέα της πίστας που έφερε ο Λεκλέρ λόγω εξόδου. Η δεύτερη ήταν έπειτα από τετ-α-κε του Πιερ Γκασλί στο τελευταίο κομμάτι της πίστας, με το μονοθέσιό του να κολλά στην αμμοπαγίδα.

Pierre skids off and his FP2 is over 😵 #F1 #QatarGP https://t.co/NeqO2jVZnd — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Λόγω της μεγάλης διακοπής, η Διεύθυνση Αγώνα παράτεινε τη διάρκεια του FP2 κατά 13 λεπτά.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Απόλυτη κυριαρχία Mercedes

Όπως έγινε στο FP1 έτσι και στο FP2 η Mercedes ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια κάνοντας το 1-2, ξανά με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Η W17 διαπρέπει στη Λουσέιλ, έχοντας εξαιρετική αεροδυναμική απόδοση και πολύ καλή διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν και πάλι ο ταχύτερος, αυτή τη φορά με χρόνο στο 1:23,077 και ένα μόλις δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Τζορτζ Ράσελ. Λόγω των διακοπών από κόκκινες σημαίες δεν κατάφεραν να κάνουν χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών, από την οποία θα έβρισκαν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο.

A little drift and then off! Carlos Sainz fighting his way around the final corner #F1 #QatarGP https://t.co/OOiWtgDdKf — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Η ταχύτητα της γερμανικής ομάδας τρομάζει, με τη McLaren Racing να είναι 0,4 δλ πίσω έχοντας ταχύτερη επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η Red Bull Racing είναι μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, όμως αν η Mercedes είχε χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών η διαφορά πιθανότατα θα ήταν πολύ κοντά στο δευτερόλεπτο.

Κάκιστη Παρασκευή είχε η Scuderia Ferrari στη Λουσέιλ. Η διαφορά της από τη Mercedes είναι πάνω από ένα δευτερόλεπτο, κάτι το οποίο δυσχεραίνει το κλίμα στο ιταλικό στρατόπεδο. Τουλάχιστον σε ρυθμό αγώνα η SF-26 ήταν κοντά στις McLaren και Red Bull, όμως έχει να φοβάται και την αξιοπιστία. Ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε από κινητήρα στα τελευταία λεπτά κι έτσι έφτασε τους τρεις συνεχόμενους αγώνες με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του. Αν προβεί σε αλλαγή, θα δεχθεί ποινή στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

Τη 10άδα συμπλήρωσαν οι πάντα γρήγοροι οδηγοί της Racing Bulls.

Lewis has lost power and parked up at trackside We have a Virtual Safety Car as the clock ticks down ⌛️ #F1 #QatarGP https://t.co/iy220edr3O — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 16:30 με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για τις κατατακτήριες δοκιμές ξεκινά στις 19:40 ώρα Ελλάδος, με το πράσινο φως στο τέλος του pit lane να ανάβει για το Q1 στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Κατάρ

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.