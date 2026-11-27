O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα Λουσέιλ.

Το Grand Prix Κατάρ, ο 22ος αγώνας της Formula 1 για το 2026, ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να εγκλιματιστούν με την πίστα της Λουσέιλ και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα.

Από το ξεκίνημα της διαδικασίας είδαμε τους οδηγούς να πιέζουν και να πλησιάζουν το όριο, με πολλούς, είτε να πατούν στα χαλίκια, είτε να βγαίνουν στιγμιαία εκτός πίστας. Με κάθε πέρασμα η άσφαλτος αποκτούσε περισσότερη πρόσφυση, με τις διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς να είναι τεράστιες.

The floodlights are on as the sun begins to set over the Lusail International Circuit 🌅 #F1 #QatarGP https://t.co/7uuEoNzCWF — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

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Απόλυτη κυριαρχία Mercedes

Εντυπωσιακή από το FP1 εμφανίστηκε η Mercedes στο Grand Prix Κατάρ, με τον Κίμι Αντονέλι να είναι στην κορυφή των χρόνων. Ο Ιταλός με τη μεσαία γόμα ελαστικών έγραψε το 1:23,217 και πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος του έγινε με τη μεσαία γόμα ελαστικών και ήταν κατά μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από του teammate του Τζορτζ Ράσελ που ήταν 2ος.

Ο ρυθμός της W17 στη Λουσέιλ ήταν τρομακτικός από το ξεκίνημα. Με κάθε πέρασμα ο Αντονέλι βελτίωνε σημαντικά τον καλύτερο χρόνο του και δεν είδαμε επίδοση με τη μαλακή γόμα που είχε περισσότερη πρόσφυση. Στις γρήγορες στροφές τα ασημί βέλη ήταν με διαφορά τα ταχύτερα μονοθέσια στην πίστα, ενώ η σταθερότητα στις μεσαίες και χαμηλές στροφές ήταν εντυπωσιακή.

Πλησιέστερο μονοθέσιο ήταν η Red Bull RB22 του Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος ήταν 0,6 δλ μακριά από την κορυφή, ενώ ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν 0,8 δλ πίσω από τον Αντονέλι. Παρότι ο πρωταθλητής του 2025 δεν είχε καθαρό γύρο, δύσκολα θα πλησίαζε την επίδοση του Αντονέλι. Από την άλλη οι «ταύροι» έδειξαν να μην έχουν την απαραίτητη ταχύτητα, ωστόσο τις Παρασκευές ποτέ δεν δείχνουν την πλήρη δυναμική τους.

Απογοητευτική ήταν η κατάσταση στη Scuderia Ferrari, με την SF-26 να υστερεί κατά 1,256 δλ από τη Mercedes στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της ιταλικής ομάδας, όμως αυτό λίγη σημασία έχει αν αναλογιστούμε τη διαφορά, με τον Μονεγάσκο και τον Λιούις Χάμιλτον να υποφέρουν από έντονη υποστροφή.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls και Πιερ Γκασλί της Alpine, ενώ οι πρώτοι 11 οδηγοί ήταν εντός 2 δευτερολέπτων από την κορυφή της κατάταξης.

Leclerc pushing the limits 😲 #F1 #QatarGP https://t.co/4aGRW6PeEm — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Κατάρ συνεχίζεται στις 19:00 ώρα Ελλάδος με το FP2. Εκεί θα πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της δυναμικής των ομάδων, ενώ θα δούμε επίσης τους οδηγούς να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Κατάρ

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