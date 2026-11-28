Ο Άγγλος κατασκευαστής γνωστοποίησε λεπτομέρειες για τον κινητήρα που θα τροφοδοτεί όλες τις μοτοσικλέτες της Moto2 το 2027.

Το νέο μηχανικό σύνολο, που το πρωτοείδαμε να εφαρμόζεται στο νέο Street Triple 798 RS, δέχθηκε τις δέουσες αγωνιστικές φροντίδες των μηχανικών του Χίνκλεϋ και είναι έτοιμο για τη σεζόν του 2027, όπου και θα είναι αποκλειστικό για όλες τις μοτοσικλέτες της κατηγορίας Moto2 του MotoGP.

Αυτός ο νέος αγωνιστικός κινητήρας, η εξέλιξη του οποίου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στο Βρετανικό Grand Prix του Silverstone φέτος τον Αύγουστο, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα προόδου από τότε που η Triumph ανέλαβε το ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή κινητήρων για τη Moto2 το 2019.

Πρόκειται για έναν εντελώς νέο κινητήρα, με τον κυβισμό να αυξάνεται από τα 765 στα 798 κυβικά. Η αλλαγή αυτή επιτεύχθηκε χάρη σε ένα νέο στροφαλοφόρο άξονα και διαδρομή εμβόλου αυξημένη κατά 2,25 mm, διατηρώντας παράλληλα την υπάρχουσα διάμετρο κυλίνδρου των 78 mm. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση 5,5% στη μέγιστη ισχύ, σε συνδυασμό με αυξημένη ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών και όριο περιστροφής (rev limit) στις 13.800 rpm.

Ωστόσο, η εξέλιξη δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση του κυβισμού. Στην καρδιά του νέου κινητήρα βρίσκεται μια πλήρως επανασχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή, η οποία ενσωματώνει σύστημα βαλβίδων με ελαφριά κοκοράκια (finger-followers) και βαλβίδες εισαγωγής από τιτάνιο, επιτρέποντας τη χρήση πιο «επιθετικών» προφίλ εκκεντροφόρων. Οι μεγαλύτερες βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής, οι επανασχεδιασμένοι αυλοί εισαγωγής, καθώς και το μεγαλύτερο διπλό φιλτροκούτι (airbox) με νέο φίλτρο αέρα, συμβάλλουν σε αύξηση της ροής αέρα κατά 10%. Τα νέα μπεκ ψεκασμού καυσίμου υψηλής παροχής της Bosch βελτιώνουν την παροχή και τον ψεκασμό (νεφέλωση) του καυσίμου, ενώ ο επανασχεδιασμένος θάλαμος καύσης και τα νέα έμβολα αυξάνουν τη σχέση συμπίεσης από 13,5:1 σε 14,0:1.

Όλα τα κύρια εξαρτήματα έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να αντέχουν την αυξημένη ισχύ και ροπή. Αυτό περιλαμβάνει τα μέρη της πρωτεύουσας μετάδοσης και του κιβωτίου ταχυτήτων, ενισχυμένα κάρτερ, βελτιωμένη ροή λαδιού προς το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και μια φαρδύτερη καδένα εκκεντροφόρων.

Η μείωση του βάρους αποτέλεσε βασική προτεραιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης. Η νέα κυλινδροκεφαλή προσφέρει εξοικονόμηση 1,1 κιλού, ενώ επιπλέον 600 γραμμάρια εξοικονομούνται χάρη στον επανασχεδιασμένο μηχανισμό κίνησης των εκκεντροφόρων. Περαιτέρω βελτιστοποιήσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στα χιτώνια των κυλίνδρων και ένα νέο κάλυμμα εκκεντροφόρων από μαγνήσιο, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση βάρους 2 κιλών.

Παράλληλα, η Triumph συνέχισε τη στενή συνεργασία της με τους κατασκευαστές πλαισίων για τη Moto2. Στο Silverstone επιβεβαίωσε ότι ο νέος κινητήρας θα απαιτήσει ένα εντελώς νέο πλαίσιο για το 2027, κυρίως λόγω των αλλαγών στη θέση της εισαγωγής αέρα και στα σημεία έδρασής του. Έκτοτε, οι κατασκευαστές πλαισίων πραγματοποίησαν μια αρχική δοκιμή στην Αραγονία, με θετικά αποτελέσματα. Ο νέος κινητήρας των 798 κ.εκ. εισέρχεται πλέον στη φάση των επίσημων δοκιμών ενόψει της έναρξης της σεζόν του 2027, οπότε και θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στην κατηγορία Moto2.

Ο Steve Sargent, Chief Product Officer της Triumph Motorcycles, δήλωσε: «Οκτώ σεζόν στο Moto2 μάς έχουν προσφέρει τεράστιο όγκο δεδομένων και εμπειρίας, στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Με αυτόν το νέο κινητήρα, η αύξηση του κυβισμού μάς έδωσε την ευκαιρία να προσφέρουμε περισσότερη ισχύ και ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών, ενισχύοντας παράλληλα τις επιδόσεις στις υψηλές στροφές. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη και ανυπομονούμε να δούμε τον αντίκτυπό της στην πίστα το 2027».