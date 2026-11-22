Μετά τη νίκη του στο Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την «εκδίκησή» του από τον Τζορτζ Ράσελ για τις δηλώσεις του Βρετανού το Σάββατο.

Η κόντρα του Μαξ Φερστάπεν με τον Τζορτζ Ράσελ συνεχίστηκε και μετά την καρό σημαία στο GP Λας Βέγκας. Λίγο μετά την τέταρτη φετινή του νίκη στη Formula 1, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την κριτική που είχε δεχθεί από τον Ράσελ μετά τις κατατακτήριες. Η απάντησή του αφορούσε τόσο όσα είχε πει ο Βρετανός όσο και το πώς έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη.

Οι δυο τους είχαν εκκινήσει δίπλα δίπλα και αντάλλαξαν αρκετές φορές την πρωτοπορία. Στον 48ο από τους 50 γύρους, ο Ράσελ ήταν τρίτος, πίσω από τον Φερστάπεν και τον Κίμι Αντονέλι. Στην προσπάθειά του να περάσει τον Ιταλό για τη δεύτερη θέση, πάτησε θραύσμα από τη σπασμένη αεροτομή του Ίσακ Χατζάρ. Αυτό οδήγησε σε μπλοκάρισμα του εμπρός τροχού του στο φρενάρισμα για τη στροφή 5 και χτύπησε στον τοίχο. Κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα και τερμάτισε 9ος, χάνοντας θέση πριν τον τερματισμό από τον Κάρλος Σάινθ της Williams.

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Η απάντηση του Φερστάπεν στον Ράσελ

Η ένταση είχε ξεκινήσει στις τρίτες ελεύθερες δοκιμές, όταν τα δύο μονοθέσια ήρθαν σε επαφή στη στροφή 14. Οι αγωνοδίκες έδωσαν προειδοποίηση στον Φερστάπεν για την αλλαγή κατεύθυνσης υπό φρενάρισμα. Μετά τις κατατακτήριες, ο Ράσελ είχε κατηγορήσει τον Ολλανδό ότι κυκλοφορεί με ύφος λες και είναι υπεράνω όλων και είχε πει πως «κάποιος πρέπει να του πάει κόντρα».

«Το θέμα είναι ότι μιλάει πολύ εκτός πίστας. Ειλικρινά, εμένα δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί είναι τόσο κάτω από το επίπεδό μου που δεν έχει καν νόημα να μπω στη διαδικασία να του απαντήσω. Οπότε δεν με ενοχλεί», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Ο Φερστάπεν περιέγραψε στη συνέχεια τι είδε στους καθρέφτες του τη στιγμή που ο Ράσελ έχασε τον έλεγχο της Mercedes. Λίγο αργότερα, ο Ολλανδός πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, μπροστά από τις δύο McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

«Σήμερα το κάρμα ήταν αμείλικτο. Ειλικρινά, ήταν φανταστικό όταν κοίταξα στον καθρέφτη μου και είδα τι συνέβαινε. Σκέφτηκα “Φανταστικά! Η μέρα μου γίνεται όλο και καλύτερη!”. Και φυσικά, όταν πέρασα πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, η μέρα μου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε.

Ο Ράσελ εξήγησε μετά τον αγώνα ότι ήθελε να μπει στους τελευταίους γύρους από τη δεύτερη θέση για να έχει πιθανότητες νίκης.

«Πήρα ένα μεγάλο ρίσκο και το πλήρωσα, αλλά δεν το μετανιώνω», είπε, αναγνωρίζοντας ότι με πιο συντηρητική προσέγγιση θα μπορούσε να είχε τερματίσει τρίτος.

Ο Φερστάπεν έζησε σουρεαλιστικές στιγμές

Μετά τη νίκη του στο GP Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν ρωτήθηκε αν είχε βρεθεί ξανά σε αγώνα με 35 αλλαγές στην πρωτοπορία. Ο Φερστάπεν εξήγησε επίσης γιατί ζήτησε από τη Red Bull να εξετάσει πώς θα μπορούσε να υπερασπιστεί την πρωτοπορία αν η νίκη κρινόταν στη γραμμή του τερματισμού.

«Ήταν τρέλα. Πραγματικά σουρεαλιστικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη Formula 1. όζονταν. Δεν μπορούσα να ξαναπεράσω μπροστά πριν από τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού, γι’ αυτό και ρώτησα την ομάδα. Νομίζω ότι το είχαμε ρυθμίσει καλά. Οι μάχες ήταν ασταμάτητες και το slipstream ήταν τόσο ισχυρό που ήταν αδύνατο να ξεφύγεις. Ήταν τρελό πόσοι οδηγοί μπορούσαν να μείνουν κοντά».

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα κάνουμε ανάλυση του GP Λας Βέγκας.