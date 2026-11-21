Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Τζορτζ Ράσελ για τον Μαξ Φερστάπεν για τη συμπεριφορά του Ολλανδού στο μεταξύ τους συμβάν στο FP3 του GP Λας Βέγκας.

Στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του Grand Prix Λας Βέγκας θα βρεθούν οι δύο οδηγοί που ακούμπησαν τροχούς κατά τη διάρκεια του FP3 στη στροφή 14. Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον δεύτερο χρόνο στις κατατακτήριες και πήρε την pole position χάρη στην ποινή πέντε θέσεων του Κίμι Αντονέλι, με τον Τζορτζ Ράσελ να εκκινεί δίπλα του.

Οι δυο τους διεκδικούν τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, με τον Φερστάπεν να έχει προβάδισμα 17 βαθμών και τρεις αγώνες να απομένουν. Μετά τις κατατακτήριες, ο Ράσελ ρωτήθηκε για το συμβάν του FP3 με τον Ολλανδό και υποστήριξε ότι η συμπεριφορά που είδε επαναλαμβάνεται και απέναντι σε άλλους οδηγούς.

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Η προειδοποίηση και το ξέσπασμα του Ράσελ

Το περιστατικό σημειώθηκε προς το τέλος του FP3. Ο Φερστάπεν πέρασε τον Ράσελ πριν από τη στροφή 14 για να εκμεταλλευτεί καλύτερη θέση στην πίστα και ο Βρετανός προσπάθησε να ξαναπεράσει από την εσωτερική, με τα δύο μονοθέσια να έρχονται σε επαφή. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Ολλανδός φρέναρε νωρίτερα από το αναμενόμενο και άλλαξε απρόβλεπτα και επικίνδυνα κατεύθυνση υπό φρενάρισμα, με αποτέλεσμα να του επιβάλουν προειδοποίηση.

Ο Ράσελ συμφώνησε με την απόφαση των αγωνοδικών. Μιλώντας στο Sky Sport Italia, στάθηκε στο τι σημαίνει μια τέτοια προσπέραση για τον οδηγό που ετοιμάζεται να ξεκινήσει γρήγορο γύρο.

«Νομίζω ότι η προειδοποίηση ήταν σωστή. Οι κανονισμοί δεν λένε ότι απαγορεύεται να προσπεράσεις κάποιον που ξεκινά τον γύρο του. Όταν, όμως, το κάνεις αυτό, του καταστρέφεις την προσπάθεια. Εκείνος το κάνει κάθε αγωνιστικό τριήμερο, με πολλούς οδηγούς, και όλοι το δέχονται. Δεν πρόκειται να δεχτώ να μου χαντακώνει κάποιος έτσι την προσπάθεια και να κυκλοφορεί σαν να είναι υπεράνω όλων. Οπότε ναι, κάποιος πρέπει να σταθεί απέναντί του», είπε ο οδηγός της Mercedes.

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Η απάντηση του Φερστάπεν και το προηγούμενο του Κατάρ

Οι δύο οδηγοί ρωτήθηκαν για την επαφή και στη συνέντευξη Τύπου μετά τις κατατακτήριες ο Φερστάπεν ρωτήθηκε για το συμβάν και είπε: «Δεν έγινε τίποτα».

Ο Ράσελ επέμεινε στη δική του εκδοχή: «Δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ξεκάθαρο».

Η ένταση θυμίζει όσα είχαν συμβεί στο Grand Prix Κατάρ του 2024, όταν ο Φερστάπεν έχασε την pole position έπειτα από ποινή για περιστατικό με τον Ράσελ στις κατατακτήριες. Ο Βρετανός είχε υποστηρίξει τότε ότι ο Ολλανδός τον απείλησε πως θα τον έστελνε στον τοίχο. Στο Λας Βέγκας, οι δυο τους θα βρεθούν ξανά δίπλα δίπλα με την πρωτοπορία να κρίνεται στην εκκίνηση.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Κυριακής. Συντονιστείτε στις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.