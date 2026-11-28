Ο Ιταλός της Aprilia έγραψε ασύληπτο χρόνο και άφησε τον Μάρκεθ σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω του, αλλά ο αποχωρών πρωταθλητής κατέκτησε το BMW M Award της χρονιάς.

Ο Μάρκο Μπετζέκι θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στον τελευταίο αγώνα της σεζόν του MotoGP στη Βαλένθια. Ο Ιταλός της Aprilia έγραψε χρόνο 1:27.844 στο Q2 και έσπασε το ρεκόρ γύρου της πίστας Ricardo Tormo, κερδίζοντας την τελευταία pole position της εποχής των 1.000 κυβικών και την τρίτη συνεχόμενη της καριέρας του. Ο γύρος αυτός αντιστοιχεί σε μέση ταχύτητα 164,1 χλμ./ώρα στην πίστα των 4.005 μέτρων, και ο Μπετζέκι έφτασε τα 333,7 χλμ./ώρα στην τελική ταχύτητα.

WHAT A LAP 🤯 THE FINAL 1000cc ERA POLE POSITION GOES TO THE BEZ ⏱️🔥 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/BG0nJpuKj5 November 28, 2026

Ο Μαρκ Μάρκεθ, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του, ήταν δεύτερος με διαφορά 0,463 δλ. και θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Aprilia της Trackhouse, με διαφορά 0,589 δλ. από τον Μπετζέκι. Η Aprilia και η Ducati καταλαμβάνουν τις έξι πρώτες θέσεις της εκκίνησης.

Το Q2 κρίθηκε στα τελευταία λεπτά

Ο Μάρκεθ πέρασε πρώτος με 1:28.606 στην αρχή του Q2, πριν ο Μπετζέκι κάνει 1:28.478 και πάρει την κορυφή. Ο χρόνος αυτός ήταν ήδη καλύτερος από το ρεκόρ που είχε γράψει ο Ισπανός της Ducati στις δοκιμές της Παρασκευής. Στο δεύτερο μισό της συνεδρίας η μάχη ανέβασε ξανά τους χρόνους: ο Ραούλ Φερνάντεθ, που χρησιμοποίησε τρία μαλακά πίσω λάστιχα, ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση με 1:28.433, και αμέσως μετά ο Μάρκεθ έκανε 1:28.307.

Ήταν ο τελευταίος γύρος κατατακτήριων της καριέρας του στο MotoGP. Μετά τη γραμμή του τερματισμού ο Ισπανός έκανε νόημα ότι είχε τελειώσει, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στον Μπετζέκι. Ο Ιταλός ξεκίνησε τον δικό του γρήγορο γύρο όταν το ρολόι έδειχνε ότι η συνεδρία πλησίαζε στο τέλος της, και τα ενδιάμεσα του έδιναν ήδη πλεονέκτημα.

Η προσπάθειά του κινδύνευσε όταν ο Άι Ογκούρα έπεσε στη στροφή 11. Οι κίτρινες σημαίες δεν εμφανίστηκαν, παρότι οι τροχονόμοι μπήκαν στην παγίδα άμμου για να απομακρύνουν τη μοτοσικλέτα, και ο Μπετζέκι ολοκλήρωσε τον γύρο του. Έτσι πήρε την pole με διαφορά που στο επίπεδο του MotoGP θεωρείται τεράστια, και σχεδόν δύο δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο καλύτερο γύρο αγώνα της πίστας, το 1:29.976 του Ραούλ Φερνάντεθ το 2025.

WHAT IS THIS LAP????????? BEZZECCHI HAS SET A 1:27 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/KCLSZWc8zw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Το βραβείο των κατατακτήριων στον Μάρκεθ

Η δεύτερη θέση έφτασε στον Μάρκεθ για να κατακτήσει το BMW M Award του 2026. Το βραβείο δίνεται στον αναβάτη που συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς από τις θέσεις του στις κατατακτήριες, με το ίδιο σύστημα βαθμολόγησης των 15 πρώτων που ισχύει και στους αγώνες, και ο νικητής παίρνει ένα αυτοκίνητο BMW. Ο Μπετζέκι ήταν ο μόνος που μπορούσε να του το στερήσει στον τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος, αλλά η δεύτερη θέση αρκούσε στον Ισπανό παρά την τεράστια διαφορά των 0,463 δλ.

Είναι το ένατο βραβείο της καριέρας του. Το είχε κερδίσει επτά συνεχόμενες φορές από το 2013 έως το 2019 και ξανά το 2025, και το κράτησε και στη φετινή του σεζόν, την τελευταία.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση και οι KTM

Ο Άλεξ Μάρκεθ έμεινε λίγο έξω από την πρώτη σειρά, τέταρτος με τη Ducati της Gresini, με διαφορά 0,736 δλ. από την pole. Ο Χόρχε Μαρτίν ξεκινά πέμπτος και διεκδικεί από τον ομόσταυλό του Μπετζέκι τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, ενώ ο Φάμπιο Ντι Τζιανατόνιο, έκτος, θα κάνει τον τελευταίο του αγώνα με τα χρώματα της VR46.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM στην έβδομη θέση, μπροστά από τον Πολ Εσπαργκαρό, που αντικαθιστά στην Tech3 και ήταν όγδοος. Ο Ισπανός έπεσε στη στροφή 1 λίγο μετά τον καλύτερο γύρο του, τον οποίο είχε κάνει για το μισό διάστημα πίσω από τον Ακόστα για να εκμεταλλευτεί την αναρρόφηση. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ ήταν ένατος με τη δεύτερη Ducati της Gresini και ο Πέδρο Ακόστα δέκατος, ως ο τρίτος από τους αναβάτες της KTM στο Q2.

Ο Ογκούρα, που έπεσε στο τέλος της συνεδρίας, και ο Ζουάν Μιρ με τη Honda συμπλήρωσαν τη δωδεκάδα. Ο Μιρ πέρασε στο Q2 από το Q1, όπου ο Μπαστιανίνι ήταν ο ταχύτερος με 1:29.053.

Το Q1 και οι υπόλοιποι

Ο Μπραντ Μπίντερ έχασε την ευκαιρία για αποχαιρετιστήρια εμφάνιση στο Q2 για μόλις 0,029 δλ., καθώς ο Μιρ πήρε την τελευταία θέση πρόκρισης. Ο Νοτιοαφρικανός θα ξεκινήσει 13ος στον τελευταίο του αγώνα με την KTM. Ο Ακόστα, με τη σειρά του, ολοκληρώνει τις τρεις πρώτες σεζόν του στο MotoGP έχοντας πάντα καλύτερη θέση από τον ομόσταυλό του στις κατατακτήριες.

Ο Ίκερ Λεκουόνα, αντικαταστάτης στην εργοστασιακή Ducati, ήταν 14ος με μόλις 0,027 δλ. από τον Μπίντερ, και ο Ζοάν Ζαρκό 15ος με τη Honda της LCR, και οι δύο πολύ κοντά στο Q2. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ο ταχύτερος της Yamaha, στη 16η θέση, μπροστά από τον Φράνκο Μορμπιντέλι (17ος) και τον Ντιόγκο Μορέιρα (18ος). Η δεκάδα των αναβατών που έμειναν στο Q1 ολοκληρώνεται με τους Λούκα Μαρίνι, Τζακ Μίλερ, Αουγκούστο Φερνάντεθ και Άλεξ Ρινς, ο οποίος ήταν τελευταίος, στο 1:30.148.

Οι ταχύτητες στην ευθεία ξεχώρισαν τους κατασκευαστές. Ο Μπίντερ έφτασε τα 340,3 χλμ./ώρα με την KTM, ο Μπαστιανίνι τα 338,7 και ο Μαρίνι με τη Honda επίσης τα 338,7, ενώ ο Κουαρταραρό με τη Yamaha μετρήθηκε στα 325,8 χλμ./ώρα.

Το Sprint και τα αποτελέσματα

Το Sprint των 13 γύρων ξεκινά σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας (15:00 τοπική ώρα Βαλένθιας). Ο αγώνας της Κυριακής ξεκινά στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσικλέτα Χρόνος Διαφορά 1 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing Aprilia 1:27.844 - 2 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo Team Ducati 1:28.307 +0.463 3 Ραούλ Φερνάντεθ Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:28.433 +0.589 4 Άλεξ Μάρκεθ Gresini Racing MotoGP Ducati 1:28.580 +0.736 5 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing Aprilia 1:28.639 +0.795 6 Φάμπιο Ντι Τζιανατόνιο VR46 Racing Team Ducati 1:28.695 +0.851 7 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 KTM 1:28.780 +0.936 8 Πολ Εσπαργκαρό Red Bull KTM Tech3 KTM 1:28.853 +1.009 9 Φερμίν Αλντεγκέρ Gresini Racing MotoGP Ducati 1:28.870 +1.026 10 Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:28.884 +1.040 11 Άι Ογκούρα Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.150 +1.306 12 Ζουάν Μιρ Honda HRC Castrol Honda 1:29.416 +1.572 13 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.233 Q1 14 Ίκερ Λεκουόνα Ducati Lenovo Team Ducati 1:29.260 Q1 15 Ζοάν Ζαρκό Castrol Honda LCR Honda 1:29.286 Q1 16 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1:29.407 Q1 17 Φράνκο Μορμπιντέλι VR46 Racing Team Ducati 1:29.435 Q1 18 Ντιόγκο Μορέιρα Pro Honda LCR Honda 1:29.584 Q1 19 Λούκα Μαρίνι Honda HRC Castrol Honda 1:29.623 Q1 20 Τζακ Μίλερ Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:29.640 Q1 21 Αουγκούστο Φερνάντεθ Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:29.721 Q1 22 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.148 Q1

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