Πρώτα έριξαν ένα αυτοκίνητο από γκρεμό και μετά έβαλαν ένα SUV να σύρει Boeing 747 με δύο τροχούς. Οι κινεζικές μάρκες διαγωνίζονται ποια θα κάνει την πιο εντυπωσιακή επίδειξη.

Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από το τέλος ενός διαδρόμου, πετά πάνω από ράμπα και εξαφανίζεται πάνω από γκρεμό. Κυλά έξι φορές στην πλαγιά, σταματά πάνω στους τροχούς του και οι τέσσερις πόρτες του ανοίγουν. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένα SUV είχε τραβήξει ένα Boeing 747 των 180 τόνων, ενώ από τη μία πλευρά του έλειπαν δύο τροχοί. Δεν είναι σκηνές από ταινία δράσης. Είναι οι τελευταίες κινήσεις στον ανταγωνισμό των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, που πλέον δίνουν τη μάχη τους και μπροστά σε κάμερες.

Η πτώση στο Ζανγκτζιακού

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στην πόλη Ζανγκτζιακού της Κίνας, η Lynk & Co, θυγατρική της Geely, πήρε ένα 07 GT από την παραγωγή και το έστειλε με 70 χλμ./ώρα πάνω από ράμπα στην άκρη γκρεμού. Το στέισον βάγκον πέταξε στον αέρα και προσγειώθηκε στην πλαγιά. Από εκεί συνέχισε να κυλά, με έξι πλήρεις περιστροφές, μέχρι να ακινητοποιηθεί. Το πιο εντυπωσιακό καρέ δεν είναι η πτώση, αλλά το τέλος: και οι τέσσερις πόρτες ήταν λειτουργικές.

In the ongoing battle for most dramatic car safety demo, Lynk & Co has decided to launch a 07 GT off the end of a runway and over a cliff.



It went well. — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) November 19, 2026

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα και τράβηξε την προσοχή των στελεχών της ίδιας της Geely. Ο Kevin Chen (@Geely_Kevin) σχολίασε στο X ότι έχουν «το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του κόσμου» και πρόσθεσε μια εξαίρεση με νόημα: τη Volvo, που ανήκει κι αυτή στον όμιλο. Η φράση λέει πολλά για το κλίμα. Η μάχη δεν δίνεται μόνο με τους δυτικούς ανταγωνιστές, αλλά και ανάμεσα στις κινεζικές μάρκες και τους ομίλους τους.

Η σκηνή είναι σχεδιασμένη να εντυπωσιάζει, και τα καταφέρνει. Ένα αυτοκίνητο που βγαίνει όρθιο από έξι τούμπες δείχνει κάτι για την αντοχή του αμαξώματος. Μια πτώση με σχεδιασμένη τροχιά δεν πιστοποιεί όμως την ασφάλεια, γιατί δεν έχει τις σύνθετες συνθήκες ενός πραγματικού δυστυχήματος και ούτε επιβάτες. Γι' αυτό οι αξιολογήσεις του Euro NCAP, με τις τυποποιημένες δοκιμές τους, εξακολουθούν να είναι το μέτρο σύγκρισης.

Το 747 και τα δύο λιγότερα λάστιχα

Την ίδια εβδομάδα ήρθε η απάντηση από την BYD, μέσω της premium μάρκας της Denza. Στο αεροδρόμιο Dunsfold του Σάρεϊ, το plug-in υβριδικό SUV Bao 5 (B5 σε ορισμένες αγορές) τράβηξε ένα παροπλισμένο Boeing 747-400 βάρους περίπου 180 τόνων. Η δοκιμή έγινε σε τρία στάδια, με τέσσερις, τρεις και τελικά δύο τροχούς, και η εταιρεία λέει ότι το αυτοκίνητο κινήθηκε μόνο με ηλεκτρική ισχύ.

Η νέα μάχη

Ένα αυτοκίνητο που πέφτει από γκρεμό και ένα που σέρνει αεροπλάνο δεν έχουν κοινό χαρακτηριστικό παρά μόνο ένα: αποτελούν το είδος της εικόνας που κάνει τον κόσμο να σταματήσει το σκρολάρισμα. Οι κινεζικές μάρκες δεν ανταγωνίζονται πια μόνο σε τιμή και εξοπλισμό, αλλά σε ποιος θα κάνει την πιο αξέχαστη επίδειξη, και τα social media είναι το πεδίο της μάχης.