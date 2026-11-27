Οι δύο τελευταίοι αγώνες του 2026 στη Formula 1 είναι μια εξαιρετική αφορμή για τις ομάδες να πειραματιστούν ενόψει της σεζόν του 2027.

Η μάχη για τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα της Formula 1 έχει ολοκληρωθεί, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι τελευταίοι αγώνες της σεζόν στερούνται σημασίας. Αντιθέτως, τα Grand Prix Κατάρ και Άμπου Ντάμπι μπορούν να προσφέρουν στις ομάδες πολύτιμα δεδομένα για την εξέλιξη των μονοθεσίων του 2027, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνικές επιλογές για την επόμενη χρονιά αρχίζουν να οριστικοποιούνται.

Με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς να έχουν εφαρμοστεί μόλις φέτος, οι ομάδες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν τα περιθώρια εξέλιξης των αγωνιστικών μονοθεσίων τους. Σε αντίθεση με το 2026, το 2027 δεν προβλέπεται ριζική αλλαγή στη βασική σχεδιαστική φιλοσοφία, παρά τις επιμέρους τροποποιήσεις των κανονισμών. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

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Δοκιμές με το βλέμμα στην επόμενη χρονιά

Το σημαντικότερο στοιχείο των δύο τελευταίων αγώνων είναι η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από διαφορετικές αεροδυναμικές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις των μονοθεσίων. Οι ελεύθερες δοκιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση λύσεων που δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της απόδοσης του συγκεκριμένου τριημέρου, αλλά και στην κατανόηση της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου ενόψει του 2027.

Ανάμεσα στους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον βρίσκονται η αεροδυναμική ισορροπία, η συμπεριφορά του μονοθεσίου σε διαφορετικά ύψη από το έδαφος και η αλληλεπίδραση της διαχείρισης ενέργειας με την απόδοση στις στροφές και τις ευθείες.

Το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι προσφέρουν διαφορετικές συνθήκες αξιολόγησης. Η πίστα Λουσέιλ διαθέτει διαδοχικές στροφές μεσαίας και υψηλής ταχύτητας, όπου η αεροδυναμική σταθερότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Αντίθετα, η πίστα της Γιας Μαρίνα συνδυάζει μεγάλες ευθείες με πιο αργές και τεχνικές στροφές, επιτρέποντας στους μηχανικούς να εξετάσουν διαφορετικούς συμβιβασμούς στις ρυθμίσεις.

Οι ομάδες έχουν ήδη στραφεί στο 2027

Η αξιοποίηση των τελευταίων αγώνων για τεχνική αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο. Η McLaren έχει ήδη συνδέσει τις τελευταίες αναβαθμίσεις της φετινής χρονιάς με την εξέταση αεροδυναμικών λύσεων για το επόμενο μονοθέσιό της.

Αντίστοιχα, ο τεχνικός διευθυντής της Aston Martin, Ενρίκο Καρντίλε, έχει εξηγήσει ότι η ομάδα θα μπορούσε να δοκιμάσει στην AMR27 λύσεις του 2027, εφόσον αυτές βοηθούν στην επιβεβαίωση των δεδομένων από τις προσομοιώσεις.

Ακόμη και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κίμι Αντονέλι έχει επισημάνει τη σημασία των τελευταίων αγώνων για την προετοιμασία της επόμενης χρονιάς. Παρά την κυριαρχία της Mercedes στο φετινό πρωτάθλημα, ο Ιταλός αναγνωρίζει ότι ο ανταγωνισμός έχει πλησιάσει και πως η ομάδα του πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της.

Οι αποφάσεις που θα καθορίσουν τα νέα μονοθέσια

Σε αυτό το στάδιο της χρονιάς, μεγάλο μέρος της σχεδίασης των αυτοκινήτων του 2027 έχει ήδη προχωρήσει. Ωστόσο, οι ομάδες εξακολουθούν να έχουν περιθώρια για τροποποιήσεις, ιδιαίτερα σε επιμέρους αεροδυναμικά στοιχεία και στην τελική διαμόρφωση ορισμένων εξαρτημάτων.

Η αξία των δεδομένων από την πίστα βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα επαλήθευσης των αποτελεσμάτων από την αεροσήραγγα και τις προσομοιώσεις CFD. Μια λύση που εμφανίζεται αποδοτική στις προσομοιώσεις δεν συμπεριφέρεται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο υπό πραγματικές συνθήκες.

Γι' αυτό, οι τελευταίες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών της σεζόν μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις που θα αποτυπωθούν στα μονοθέσια του 2027. Οι τίτλοι έχουν κριθεί, όμως η τεχνική μάχη για την επόμενη χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.