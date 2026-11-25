Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Κατάρ για τον προτελευταίο αγώνα του 2026.

Για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική σεζόν η Formula 1 ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή για το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 27-29 Νοεμβρίου. Για πέμπτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα επισκεφθεί την πίστα της Λουσέιλ, η οποία φιλοξενεί το 22ο αγωνιστικό τριήμερο στο 2026, με τον αγώνα να πραγματοποιείται υπό το φως των προβολέων.

Το Grand Prix πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τον αγώνα στο Λας Βέγκας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην άλλη «άκρη» της γης. Με δεδομένο πως πρόκειται για τον δεύτερο αγώνα από το triple header, η κούραση λόγω φόρτου εργασίας βαραίνει το προσωπικό των ομάδων που βλέπει τη σεζόν να φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της.

The final triple header is underway and the races keep coming 🙌 This week we head to the Lusail International Circuit! 🇶🇦 #F1 #QatarGP https://t.co/UrDGyZET4W — Formula 1 (@F1) November 23, 2026

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Γνωρίστε την πίστα

Το Lusail International Circuit βρίσκεται λίγο έξω από την Ντόχα και κατασκευάστηκε το 2004, αρχικά για να φιλοξενήσει αγώνες MotoGP. Η Formula 1 επισκέφθηκε για πρώτη φορά την πίστα το 2021, ενώ από το 2023 το Grand Prix Κατάρ έχει καθιερωθεί στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος.

Η διαδρομή έχει μήκος 5,419 χλμ και περιλαμβάνει 16 στροφές, με τον αγώνα να διεξάγεται σε 57 γύρους. Χαρακτηρίζεται από διαδοχικές στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας, οι οποίες απαιτούν σταθερή αεροδυναμική απόδοση και καλή ισορροπία από τα μονοθέσια. Η μεγάλη ευθεία μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προσπεράσματος στο φρενάρισμα της πρώτης στροφής.

Νικητής του περσινού Grand Prix ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είναι πολυνίκης στο Κατάρ, ενώ το ρεκόρ ταχύτερου γύρου αγώνα κατέχει ο Λάντο Νόρις από το 2024, με χρόνο 1:22,384.

Οι μάχες για τις θέσεις της βαθμολογίας

Έχοντας κατακτήσει την τέταρτη φετινή του νίκη στο Λας Βέγκας, ο Φερστάπεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας οδηγών με 304 βαθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον ακολουθεί με 267, ενώ οι Τζορτζ Ράσελ και Λάντο Νόρις ισοβαθμούν στους 264 βαθμούς.

Στους Κατασκευαστές, η Ferrari βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 517 βαθμούς, έχοντας προβάδισμα 77 βαθμών από τη Red Bull Racing. Η σημαντικότερη μάχη εντοπίζεται στην τρίτη θέση, όπου οι «ταύροι» έχουν 440 βαθμούς έναντι 431 της McLaren. Με δύο αγώνες να απομένουν, η μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις εννέα βαθμοί.

Τα ελαστικά του Grand Prix

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις σκληρότερες γόμες της διαθέσιμης γκάμας της για το Κατάρ. Πρόκειται για τη C1 (σκληκή), τη C2 (μεσαία) και τη C3 (μαλακή), λόγω των ιδιαίτερα μεγάλων πλευρικών φορτίων που δέχονται τα ελαστικά στις γρήγορες στροφές της Λουσάιλ.

Όπως και το 2025, θα ισχύσει περιορισμός στη διάρκεια χρήσης των ελαστικών. Κάθε σετ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέγιστο αριθμό 27 γύρων, αντί των 25 που ίσχυαν πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δύο pit stop κατά τη διάρκεια των 57 γύρων.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς η συνεχής καταπόνηση και η υψηλή θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν τη δομική αντοχή των ελαστικών.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix Κατάρ θα μεταδοθεί ζωντανά στην Ελλάδα από τον ANT1+. Στο gMotion by Gazzetta θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις του τριημέρου, με ειδήσεις, αναλύσεις και LIVE κάλυψη των κατατακτηρίων δοκιμών και του αγώνα.

Την Δευτέρα 30/11 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου θα κάνουμε την ανάλυση του αγωνιστικού τριημέρου στο Κατάρ.

Πρόγραμμα Grand Prix Κατάρ αυτό το τριήμερο

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

15:30-16:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:00-20:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

16:30-17:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (Gazzetta LIVE 19:40)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

18:00 – Αγώνας (Gazzetta LIVE 17:30)

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

16:30 – LIVE Εκπομπή Pole Position by Allwyn

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.