Πέρα από τη μοτοσικλέτα: Η ιστορία πίσω από το Honda CB1000F

Εμπνευσμένο από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, το CB1000F αντλεί στοιχεία από μερικές από τις πιο εμβληματικές μοτοσικλέτες της Honda.

Την εξέλιξη της νέας μοτοσικλέτας επέβλεψε ο Τακαγιούκι Χαραμότο, επικεφαλής Project για τα μοντέλα CB750 Hornet και XL750 Transalp. Όταν ο Φρέντι Σπένσερ και η Honda συμμετείχαν στο πρωτάθλημα AMA Superbike το 1981 με το CB750, ο Τακαγιούκι Χαραμότο ήταν ακόμη παιδί. Σήμερα, ο Χαραμότο-σαν κατέχει τη θέση του επικεφαλής μεγάλων έργων στη Honda και επέβλεψε την εξέλιξη του CB1000F, μιας γυμνής μοτοσικλέτας με έντονο ρετρό χαρακτήρα, η οποία αντλεί έμπνευση από την εμβληματική αγωνιστική μοτοσυκλέτα του «Fast Freddie». Αν και το CB1000F αποπνέει έντονα το στυλ της δεκαετίας του ’80, δεν αποτελεί απλώς μια ρετρό απομίμηση. Καθώς φτάνει τώρα στα καταστήματα της Honda σε όλη την Ευρώπη, διαθέτει εξαιρετικά σύγχρονες επιδόσεις, χάρη στον κινητήρα που προέρχεται από το Fireblade, το μοντέρνο πλαίσιο, τις αναρτήσεις και τις τεχνολογίες αιχμής, στοιχεία που αποτέλεσαν σημαντικές προκλήσεις για την ομάδα εξέλιξης.

«Με το CB1000F, ο πρωταρχικός στόχος δεν ήταν η πιστή αντιγραφή των CB750/900F», εξηγεί ο Χαραμότο-σαν. «Σχεδιάσαμε το CB1000F ως την κλασική, βασική γυμνή μοτοσικλέτα κατά τα ιαπωνικά πρότυπα: ευέλικτη και πολυδιάστατη, κατάλληλη για κάθε χρήση. Κατά τον σχεδιασμό μιας μελλοντικής CB —και συγκεκριμένα αναζητώντας την ιδανική μορφή για μια βασική, κλασική roadster/naked μοτοσυκλέτα στην Ιαπωνία— αντλήσαμε στοιχεία από τα σχεδιαστικά μοτίβα της σειράς F».

Τα μοτίβα της σειράς F παραπέμπουν άμεσα στο στυλ «Bol d’Or». Οι CB της δεκαετίας του ’70 και του ’80 —που πήραν το όνομά τους από τον 24ωρο αγώνα αντοχής της FIM— αποτελούν από μόνες τους εμβληματικά μοντέλα, προσφέροντας στους αναβάτες μια αισθητική τύπου café racer σε συνδυασμό με έναν ισχυρό κινητήρα που κουβαλά μια αυθεντική αγωνιστική κληρονομιά. «Τα CB750/900F είναι, φυσικά, συναρπαστικά. Ιδιαίτερα το κομψό, δυναμικό τους στυλ —το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρο το σώμα της μοτοσικλέτας, από το ρεζερβουάρ καυσίμου μέχρι το κάλυμμα της ουράς, ως μια ενιαία μορφή— αποτελεί σημείο καμπής στον σχεδιασμό», εξηγεί ο κ. Χαραμότο. «Παραμένουν ξεχωριστά και ελκυστικά ακόμα και σήμερα. Οι χρωματικοί συνδυασμοί είναι επίσης ιδιαίτεροι και εξαιρετικοί. Επιπλέον, βρίσκω συναρπαστικό το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα μοντέλο Super Sport το οποίο ενσωμάτωνε τεχνολογία από την αγωνιστική μοτοσυκλέτα αντοχής RCB1000 σε ένα μοντέλο μαζικής παραγωγής».

Η προσπάθεια επανερμηνείας των CB750F και CB900F ξεκίνησε με ένα απλό αλλά φιλόδοξο ερώτημα: Πώς μπορεί να μεταφερθεί η γοητεία αυτών των μοτοσυκλετών στο 2026 χωρίς να χαθεί το στοιχείο που τις κατέστησε εμβληματικές; «Το σημείο εκκίνησης ήταν το πώς θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτή η διαχρονική, οικουμενική γοητεία στη σύγχρονη εποχή», εξηγεί ο κ. Χαραμότο. Ως εκ τούτου, η ομάδα προσέγγισε το CB1000F με την ίδια φιλοσοφία: ξεκινώντας από μια ενιαία, συνεχή μορφή και αντιμετωπίζοντας τα πάντα —από το ρεζερβουάρ μέχρι την ουρά— ως μια ενιαία γραμμή, ακριβώς όπως είχαν κάνει με τα αρχικά μοντέλα. Η εξισορρόπηση της κληρονομιάς με την καινοτομία απαιτούσε μια αποστασιοποίηση από τη νοσταλγία. «Πριν εστιάσουμε στη σειρά F, εξετάσαμε τι θα έπρεπε να εκπροσωπεί η σειρά CB στο μέλλον, οραματιζόμενοι την ιδανική μορφή για ένα τυπικό roadster», λέει ο κ. Χαραμότο. Στόχος ήταν να αποκτήσει το νέο μοντέλο «την επιβλητική παρουσία που αρμόζει σε μια μεγάλη μοτοσικλέτα», διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία και την ευκολία χειρισμού που ανέκαθεν χαρακτήριζαν τη σειρά CB. Το αποτέλεσμα ήταν ένας σχεδιασμός που βασίζεται στην αντίθεση: «ένα δυναμικό και συμπαγές εμπρός μέρος» σε συνδυασμό με «ένα ευέλικτο και ελαφρύ πίσω μέρος». Πάνω σε αυτόν τον σύγχρονο πυρήνα, προσθέτει ο κ. Χαραμότο, φρόντισαν να «ενσωματώσουν τη βασική γοητεία που χαρακτηρίζει τη σειρά F με τις απλές φόρμες και τις καθαρές επιφάνειες».

Η αναβίωση μιας μοτοσικλέτας με ιστορία δεκαετιών συνοδεύτηκε από διάφορες τεχνικές προκλήσεις. Τα αρχικά μοντέλα, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τις αρχές της δεκαετίας του ’80, διέφεραν σημαντικά από το σύγχρονο CB1000F όσον αφορά την τεχνική τους κατασκευή. «Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες λόγω των διαφορών στα εξαρτήματα μεταξύ των μοντέλων του 1979 και εκείνων της δεκαετίας του 1980», θυμάται ο Χαραμότο-σαν. Οι παλαιότερες μοτοσικλέτες διέθεταν πλαίσιο διπλού σωλήνα, οριζόντια εισαγωγή και ελάχιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ η σύγχρονη πλατφόρμα βασίζεται σε πλαίσιο τύπου διαμαντιού (diamond frame), εισαγωγή με κατακόρυφη ροή (down-draft) και εκτεταμένα ηλεκτρονικά συστήματα. «Οι διαφορές στη δομή του πλαισίου αποτέλεσαν ιδιαίτερη πρόκληση κατά τη διαμόρφωση του ρεζερβουάρ καυσίμου», σημειώνει ο Χαραμότο-σαν, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο απλές εξωτερικά —και άμεσα αναγνωρίσιμες— λεπτομέρειες χρειάστηκε να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν εξαρχής και εκ βάθρων… Με τη δημιουργία του CB1000F, η πορεία του Χαραμότο-σαν ολοκληρώνει κατά κάποιον τρόπο έναν κύκλο. Η προσωπική του σχέση με τις μοτοσικλέτες ξεκίνησε πολύ πριν εισέλθει στον κλάδο. «Η αρχική μου εμπειρία πηγάζει από την οδήγηση του Z50 Monkey του πατέρα μου», λέει, ανακαλώντας τη μνήμη με εμφανή νοσταλγία. Το ενδιαφέρον του ενισχύθηκε διαβάζοντας το manga Baribari Densetsu, στο οποίο ο πρωταγωνιστής ξεκινά την πορεία του πάνω σε ένα CB750F, και σύντομα ο ίδιος άρχισε να εξερευνά ορεινές διαδρομές. Διάφορα κομβικά σημεία καθόρισαν την επαγγελματική του πορεία. «Ως LPL (Large Project Leader), η εξέλιξη των CB750 Hornet και Transalp του 2023 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό», αναφέρει, μιλώντας με ιδιαίτερο σεβασμό για τον Μασατόσι Σάτο, ο οποίος διετέλεσε LPL στα ίδια μοντέλα, καθώς και στο CBR1000RR Fireblade. «Έμαθα πάρα πολλά από τον κ. Μασατόσι Σάτο… τόσο ως σχεδιαστής όσο και ως LPL».

Σε αντίθεση με πολλούς στη θέση του, ο Χαραμότο-σαν δεν αναφέρεται σε μια λίστα σχεδιαστών ή εμπορικών σημάτων που τον επηρέασαν κατά τα διαμορφωτικά του χρόνια. «Δεδομένου ότι προέρχομαι από τον χώρο της μηχανικής (σχεδιασμού) και όχι από αυτόν του καθαρού σχεδιασμού, δεν μου έρχονται στο μυαλό συγκεκριμένοι σχεδιαστές ή μάρκες», παραδέχεται. Τα γούστα και οι επιρροές του πηγάζουν από τα δικά του πάθη και χόμπι: αντλεί έμπνευση από τα παραδοσιακά όργανα της Fender, όπως οι κιθάρες Stratocaster και τα μπάσα Jazz Bass, ενώ, όσον αφορά τα οχήματα, θαυμάζει εδώ και καιρό τις μηχανές που εμφανίζονται στην ταινία κινουμένων σχεδίων του 1988 «Akira». «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οδηγώ ένα NM4», προσθέτει με ένα χαμόγελο.

Εκτός εργαστηρίου, τα ενδιαφέροντα του Χαραμότο-σαν περιστρέφονται γύρω από την κίνηση, τον ήχο και την εξερεύνηση. «Μου αρέσουν οι χαλαρές βόλτες με μοτοσικλέτα, το παίξιμο της κιθάρας και ο πειραματισμός με modular synthesizers», λέει, επισημαίνοντας ότι, αν και τίποτα από αυτά δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, όλες αυτές οι δραστηριότητες τον διατηρούν σε επαφή με όσα αγαπά. Όταν ερωτάται ποια μοτοσικλέτα, από οποιαδήποτε εποχή, θα ήθελε περισσότερο να οδηγήσει, απαντά χωρίς δισταγμό: «Θα ήθελα πολύ να βιώσω την ατμόσφαιρα και την αίσθηση της οδήγησης ενός Z1 ή κάποιου CB750/900F της δεκαετίας του 1970, κατά την περίοδο της ακμής τους». Αν οδηγούσε ένα από αυτά σήμερα, εξηγεί, θα ήταν απλώς σαν να οδηγεί μια παλιά μηχανή. Αυτό που επιζητά δεν είναι μόνο η ίδια η μοτοσικλέτα, αλλά και η εποχή και η ενέργεια που κάποτε την περιέβαλλαν. Κάπως έτσι συμβαίνει και με το CB1000F: πρόκειται για μια μηχανή που ενσαρκώνει πολλά περισσότερα από την απλή αναβίωση ενός ιστορικού ονόματος.