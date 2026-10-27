Porsche: Οι πωλήσεις πέφτουν αλλά τα κέρδη ανεβαίνουν

Η γερμανική μάρκα ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 1,74 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, παρά τη μείωση των παραδόσεων κατά 16%. Ο ρόλος της αναδιάρθρωσης και οι στόχοι για τη συνέχεια.

Η Porsche βελτίωσε σημαντικά την κερδοφορία της στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, χωρίς όμως να έχει αντιστρέψει την υποχώρηση των πωλήσεών της. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,74 δισ. ευρώ, έναντι 40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι παραδόσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 16%, στις 178.532 μονάδες.

Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 5,9%, στα 25,28 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η θετική επίδραση των τιμών και του μείγματος πωλήσεων, με μεγαλύτερη συμμετοχή αυτοκινήτων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, περιόρισε τις συνέπειες της μείωσης των παραδόσεων.

Τι βρίσκεται πίσω από την αύξηση των κερδών

Η σύγκριση με το 2025 χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση. Στο περσινό εννεάμηνο, η Porsche είχε επιβαρυνθεί με δαπάνες στρατηγικής αναδιάρθρωσης ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Στην αντίστοιχη φετινή περίοδο, το ποσό περιορίστηκε σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Επομένως, η βελτίωση των αποτελεσμάτων συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη χαμηλότερη επιβάρυνση από αυτές τις δαπάνες και δεν προέρχεται από αύξηση των πωλήσεων.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους ανέβηκε στο 6,9%, από 0,2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Μίχαελ Λάιτερς, προωθεί μια πιο ευέλικτη εταιρική δομή, με έμφαση στην αποδοτικότητα. Σύμφωνα με το Reuters, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης και πιο αποκλειστικά μοντέλα, με υψηλότερο περιθώριο κέρδους.

Η Κίνα παραμένει πρόκληση

Η Porsche εξακολουθεί να χαρακτηρίζει απαιτητικό το περιβάλλον στην Κίνα, επιμένοντας ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της μάρκας προηγείται των βραχυπρόθεσμων στόχων πωλήσεων.

Η Βόρεια Αμερική παρέμεινε η μεγαλύτερη περιοχή της εταιρείας σε όγκο παραδόσεων, με 56.088 αυτοκίνητα στο εννεάμηνο.

Παράλληλα, το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις συνολικές παραδόσεις υποχώρησε στο 21,7%, από 23,1% έναν χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία συνδέει την υψηλότερη περσινή αναλογία, μεταξύ άλλων, με την έντονη ανάπτυξη των πωλήσεων της ηλεκτρικής Macan κατά το 2025.

Διατηρεί τους στόχους για το 2026

Η διοίκηση διατήρησε τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρονιάς, αναμένοντας έσοδα μεταξύ 35 και 36 δισ. ευρώ και λειτουργικό περιθώριο κέρδους από 5,5% έως 7,5%.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αποτυπώνουν, συνεπώς, βελτίωση της κερδοφορίας, όχι επιστροφή στην ανάπτυξη των πωλήσεων. Η Porsche επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική της απόδοση δίνοντας προτεραιότητα στην αξία κάθε πώλησης, ενώ συνεχίζει την αναδιάρθρωσή της.

Πηγές: Porsche, Reuters