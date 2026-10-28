Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Μεξικό και την πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez.

Η Formula 1 συνεχίζει το ταξίδι της στην αμερικανική ήπειρο, με επόμενο σταθμό την Πόλη του Μεξικού και τον 19ο αγώνα της σεζόν του 2026. Το τριήμερο 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Κίμι Αντονέλι έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του, μετά την επιβλητική νίκη του στο Τέξας.

Το κορυφαίο σπορ του πλανήτη θα επισκεφθεί το Autodromo Hermanos Rodriguez, μία πίστα που βάζει δύσκολα στα μονοθέσια λόγω υψομέτρου. Παράλληλα οι Μεξικανοί δημιουργούν μια ξεχωριστή, γιορτινή ατμόσφαιρα όλο το τριήμερο.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

IT'S RACE WEEK ALL OVER AGAIN 🙌 Mexico City awaits! 🇲🇽 #F1 #MexicoGP https://t.co/6kjNUdszaL — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Μεξικό πραγματοποιήθηκε το 1963, ενώ η πίστα πήρε το όνομά της από τους αδελφούς Πέδρο και Ρικάρντο Ροντρίγκες. Στη σημερινή της μορφή, την οποία γνωρίσαμε το 2015, έχει μήκος 4.304 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους, καλύπτοντας συνολική απόσταση 305,354 χλμ. Νικητής το 2025 ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ενώ τις περισσότερες νίκες στο Μεξικό έχει ο Μαξ Φερστάπεν, με 5. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2021, με χρόνο 1:17,774.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστας Ερμάνος Ροντρίγκες είναι το υψόμετρο των 2.285 μέτρων, το μεγαλύτερο στο καλεντάρι της Formula 1. Η αραιή ατμόσφαιρα περιορίζει την παραγόμενη κάθετη δύναμη και δυσκολεύει την ψύξη των κινητήρων και των φρένων, αναγκάζοντας τις ομάδες να προσαρμόσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους. Παράλληλα, η μεγάλη ευθεία εκκίνησης, μήκους περίπου 1,2 χλμ, επιτρέπει την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων και προσφέρει ευκαιρίες προσπεράσματος στο πρώτο φρενάρισμα. Ξεχωριστό στοιχείο της διαδρομής αποτελεί το πέρασμα μέσα από το στάδιο Φόρο Σολ, όπου οι οδηγοί περνούν ανάμεσα σε κατάμεστες εξέδρες πριν επιστρέψουν στην ευθεία εκκίνησης.

All the emotions! ❤️ A hugely emotional home podium for @SChecoPerez in Mexico back in 2021 🥹 #F1 #MexicoGP https://t.co/pvfMt2Dulq October 27, 2026

Ο Αντονέλι αγγίζει το πρωτάθλημα

Το Grand Prix ΗΠΑ άλλαξε ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου. Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την ένατη φετινή του νίκη, επικρατώντας με άνεση στο Όστιν, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Μαξ Φερστάπεν. Η επιτυχία του Ιταλού, σε συνδυασμό με την όγδοη θέση του Τζορτζ Ράσελ και την τέταρτη του Λιούις Χάμιλτον, τον έφερε στο κατώφλι της μαθηματικής εξασφάλισης του πρωταθλήματος.

Με τα τελικά πακέτα αναβαθμίσεων να έχουν πλέον παρουσιαστεί, η απόδοση των ομάδων συγκλίνει, κάτι που είδαμε στο Τέξας. Αυτό σημαίνει πως σε όλα τα εναπομείναντα Grand Prix οι κορυφαίες ομάδες θα είναι πολύ κοντά σε απόδοση. Σε μειονεκτική θέση είναι η Ferrari, η οποία υστερεί σημαντικά σε τελική ταχύτητα έναντι των αντιπάλων της.

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, επέλεξε για το Grand Prix Μεξικού τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες. Πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το 2025, όταν είχε επιλεγεί η σκληρότερη C2 αντί της C3, δημιουργώντας μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις διαθέσιμες γόμες.

Η φετινή επιλογή αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις ομάδες, με τη διαχείριση της φθοράς και της θερμοκρασίας των ελαστικών να παίζει σημαντικό ρόλο. Η μεγάλη ευθεία, οι απαιτήσεις του τελευταίου τομέα και η πιθανότητα εμφάνισης Αυτοκινήτου Ασφαλείας μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις στρατηγικές αποφάσεις.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix Μεξικού θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+, ενώ ο αγώνας θα προβληθεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο ελεύθερο ΑΝΤ1. Ακολουθήστε όλη την αγωνιστική δράση του 19ου τριημέρου της σεζόν μέσα από το gMotion by Gazzetta, με ειδήσεις, αναλύσεις και συνεχή ενημέρωση, καθώς και LIVE κάλυψη των κατατακτηρίων δοκιμών και του αγώνα της Κυριακής.

Συντονιστείτε την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου θα αναλύσουμε όλα όσα θα γίνουν στο Μεξικό.

Πρόγραμμα Grand Prix Μεξικού σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

20:30-21:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

00:00-01:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (Βράδυ Παρασκευής)

19:30-20:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:00-00:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 22:40)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

22:00 – Αγώνας (LIVE 21:30)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

16:30 – Pole Position by Allwyn LIVE στο Youtube του Gazzetta

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.