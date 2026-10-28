Η Aprilia επιβεβαίωσε ότι ο Χόρχε Μαρτίν θα ταξιδέψει κανονικά στη Σεπάνγκ, αλλά η συμμετοχή του εξαρτάται από την κατάσταση του τραυματισμένου καρπού του.

Ο Χόρχε Μαρτίν θα προσπαθήσει να συμμετάσχει στο Grand Prix Μαλαισίας, παρά τον τραυματισμό του στο σπριντ του Φίλιπ Άιλαντ. Η Aprilia επιβεβαίωσε ότι ο Ισπανός θα ταξιδέψει στη Σεπάνγκ, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η παρουσία του στην πίστα έχει εξασφαλιστεί.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 υπέστη κάταγμα χωρίς παρεκτόπιση στο κάτω άκρο της κερκίδας, κοντά στον καρπό. Ακολουθεί την προβλεπόμενη θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογείται τις επόμενες ημέρες, ενόψει του 19ου γύρου της σεζόν.

«Πρέπει να αξιολογούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα»

Ο Μαρτίν απέφυγε τις προβλέψεις για το αν θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί, θέτοντας ως προτεραιότητα να φτάσει στη Μαλαισία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. «Ακολουθώ τη θεραπεία που χρειάζεται για να αναρρώσω από τον τραυματισμό και να φτάσω στη Σεπάνγκ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι αδύνατο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Πρέπει να αξιολογούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα», δήλωσε.

Ο αναβάτης της Aprilia θα πρέπει να περάσει τον ιατρικό έλεγχο της Πέμπτης για να πάρει έγκριση συμμετοχής. Ακόμη και τότε, η δυνατότητά του να συνεχίσει το αγωνιστικό τριήμερο θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθεί ο τραυματισμένος καρπός στις απαιτήσεις της οδήγησης.

Δέκα βαθμοί πίσω από τον Μάρκεθ

Ο τραυματισμός προήλθε από την πτώση του στο σπριντ του Grand Prix Αυστραλίας, ενώ διεκδικούσε τη νίκη απέναντι στον βασικό αντίπαλό του για τον τίτλο, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Μαρτίν αποκλείστηκε από τον αγώνα της Κυριακής, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Έτσι, η διαφορά στη βαθμολογία παρέμεινε στους δέκα βαθμούς υπέρ του Μάρκεθ, όπως είχε διαμορφωθεί μετά το σπριντ. Η προσπάθεια επιστροφής στη Μαλαισία αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία για τη μάχη του πρωταθλήματος. Προς το παρόν, όμως, η Aprilia επιβεβαιώνει την πρόθεση του Μαρτίν να δοκιμάσει και όχι την οριστική συμμετοχή του.

Η Σεπάνγκ συνδέεται με την έναρξη της δύσκολης περιόδου τραυματισμών που πέρασε ο Μαρτίν το 2025. Μια σοβαρή πτώση στις χειμερινές δοκιμές της Μαλαισίας αποτέλεσε την αρχή μιας σεζόν κατά την οποία συμμετείχε σε μόλις επτά Grand Prix. Ο Ισπανός έχασε λόγω τραυματισμού και τον περσινό αγώνα στη Μαλαισία, ενώ απουσίασε από τις χειμερινές δοκιμές του 2026, καθώς συνέχιζε την αποθεραπεία του έπειτα από επέμβαση τον Δεκέμβριο.

Μπετζέκι: «Ελπίζουμε να μας βοηθήσει ο καιρός»

Από την άλλη πλευρά του γκαράζ της Aprilia, ο Μάρκο Μπετζέκι περιμένει την επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά την ακύρωση του Grand Prix Αυστραλίας. «Ανυπομονώ να φτάσω στη Σεπάνγκ, ειδικά αφού δεν μπορέσαμε να αγωνιστούμε στο Φίλιπ Άιλαντ. Χαίρομαι που επιστρέφουμε σε μια τόσο φανταστική πίστα. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα είναι με το μέρος μας και ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε», είπε ο Ιταλός.

Για την Aprilia, η προετοιμασία για τη Μαλαισία προχωρά συνεπώς σε δύο μέτωπα: την αγωνιστική δουλειά με τον Μπετζέκι και την καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασης του Μαρτίν, με στόχο να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιστρέψει στη μοτοσικλέτα του.