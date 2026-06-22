Test Ride Honda CB750 Hornet: Το άγγιγμα της σφήκας

Η ανανεωμένη Honda CB750 Hornet προσφέρει αυτό που δεν θα περίμενες ποτέ από μια «σφήκα»: απόλαυση, σε κάθε επαφή σας.

Μπορεί στην Ελλάδα να προτιμούμε κατά πλειοψηφία και σχεδόν εμμονικά τις adventure μοτοσικλέτες -όχι άδικα με βάση το εγχώριο ανάγλυφο, τόσο το γεωγραφικό, όσο και της... ασφάλτου. Στην Ευρώπη όμως η Honda CB750 Hornet είναι ένα από τα best sellers της μάρκας και συνολικά, ανεξαρτήτως κυβισμού. Κονταροχτυπιέται δε με την Yamaha MT-07, η οποία άλλαξε σημαντικά το 2025 και φυσικά πέρασε από την κρίση του gmotion πολύ πρόσφατα.

H Hornet ήταν εντελώς νέα το 2023 που παρουσιάστηκε, εξαιρετικά εξοπλισμένη και πάντα προσιτή σε κόστος, ενώ το μεγάλο της πλεονέκτημα ήταν -και παραμένει ως σήμερα- η απόδοση του κινητήρα της. Φυσικά, ακόμα και εντός της γκάμας της Honda υπάρχει ανταγωνισμός, υπό τη μορφή του τετρακύλινδρου CB650 R, το οποίο όμως είναι ακριβότερο και προσφέρεται, πλέον, μόνο με το E-Clutch, το αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο της Honda, αντίστοιχο του Y-AMT της Yamaha.

Αυτό που ξέραμε, ακόμα καλύτερο

Η Hornet 750 βασίζεται στο νέο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 755 κ.εκ., με στρόφαλο 270 μοιρών, που αποδίδει 92 ίππους στις 9.500 σ.α.λ. και 75 Nm ροπής στις 7.250 σ.α.λ. Οι αριθμοί αυτοί την τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας όσον αφορά την αναλογία απόδοσης και βάρους. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά συγκρατημένο, στα 192 κιλά με όλα τα υγρά και καύσιμο, συμβάλλοντας καθοριστικά στις εξαιρετικές επιδόσεις της, αλλά και στην ανάλαφρη αίσθηση που προσφέρει στον αναβάτη.

Το 2025 η Honda CB750 Hornet δέχτηκε μια σειρά βελτιώσεων, τόσο αισθητικής όσο και λειτουργικής φύσης, όπως νέο προβολέα, νέες ρυθμίσεις των πιρουνιών εμπρός, νέο πίνακα οργάνων με οθόνη TFT 5,0 ιντσών, 5 προγράμματα οδήγησης (τρία standard και δύο που μπορεί να προγραμματίσει ο αναβάτης) και φυσικά ρυθμίσεις στον κινητήρα για να πληροί τις προδιαγραφές Euro 5+.

Ακριβώς αυτή την ανανεωμένη εκδοχή της Hornet είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε, σε κάπως δύσκολες καιρικές συνθήκες, η οποίες όμως ανέδειξαν ακόμα περισσότερο το φιλικό και all round χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, η μοτοσικλέτα της δοκιμής ήταν εξοπλισμένη με ουκ ολίγα αξεσουάρ από τη μεγάλη γκάμα της Honda, τα οποία προδίδουν θετικό πρόσημο -ειδικά το quick shifter και η slip on εξάτμιση SC1-R της ιταλικής SC Project.

Κινητήρας, ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που συγκεντρώνει σχεδόν καθολική αποδοχή από κάθε αναβάτη της μοτοσικλέτας, αυτό είναι ο κινητήρας της. Τις ημέρες της δοκιμής της μοτοσικλέτας κινηθήκαμε με μια μεγάλη ομάδα οκτώ επαγγελματιών δημοσιογράφων και, όσοι την οδήγησαν, συμφώνησαν ότι η Honda δημιούργησε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σύνολα της κατηγορίας.



Η απόδοση είναι άμεση από χαμηλά, με γεμάτη ροπή ήδη από τις μεσαίες στροφές, ενώ όσο ανεβαίνει ο δείκτης του στροφόμετρου ο κινητήρας αποκτά έναν εντυπωσιακό σπορ χαρακτήρα. Η λειτουργία του παραμένει πολιτισμένη, χωρίς κραδασμούς, ενώ η γραμμική παροχή ισχύος εμπνέει εμπιστοσύνη ακόμη και σε λιγότερο έμπειρους αναβάτες.

Η Honda κατάφερε να βρει τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στη φιλικότητα και τις επιδόσεις. Η Hornet δεν τρομάζει ποτέ, αλλά όταν ο αναβάτης ανοίξει το γκάζι αποφασιστικά, επιταχύνει με τρόπο που θυμίζει μεγαλύτερες και ακριβότερες μοτοσικλέτες. Το προαιρετικό quickshifter αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόλογη προσθήκη, καθώς επιτρέπει γρήγορες αλλαγές σχέσεων χωρίς χρήση συμπλέκτη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της συμπεριφορά.

Ελαφριά, ακριβής και διασκεδαστική

Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο της Hornet συνδυάζεται με ανεστραμμένο πιρούνι Showa SFF-BP 41 χιλιοστών και πίσω αμορτισέρ Pro-Link. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσικλέτα που διακρίνεται για την αμεσότητα των αντιδράσεών της. Στην πόλη η Hornet αλλάζει κατεύθυνση με ελάχιστη προσπάθεια. Το μικρό βάρος και το στενό της προφίλ επιτρέπουν εύκολη διήθηση στην κυκλοφορία, ενώ η μεγάλη γωνία στρέψης του τιμονιού διευκολύνει τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Σε επαρχιακούς δρόμους αποκαλύπτει τον πραγματικό της χαρακτήρα. Η είσοδος στη στροφή γίνεται με ακρίβεια, το πλαίσιο μεταφέρει ξεκάθαρη πληροφόρηση και η συνολική αίσθηση παραπέμπει σε πιο σπορ κατασκευές. Παρότι οι αναρτήσεις της δεν έχουν τις ρυθμίσεις ή την λειτουργική αρτιότητα κυρίως των ιταλικών προτάσεων (Aprilia, Ducati), η Hornet συγχωρεί λάθη γραμμής και επιτρέπει στον αναβάτη να κινηθεί γρήγορα χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία.

Ακόμη και σε γρήγορες καμπές αυτοκινητοδρόμου διατηρεί αξιοσημείωτη σταθερότητα.Τα φρένα με δύο εμπρός δίσκους 296 χιλιοστών και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Nissin προσφέρουν ισχυρή επιβράδυνση και καλή αίσθηση στη μανέτα. Το ABS λειτουργεί διακριτικά και αποτελεσματικά.

Ευκολία οδήγησης: Δείτε να μαθαίνετε

Εκεί όπου η Hornet 750 ξεχωρίζει πραγματικά είναι η συνολική ευχρηστία της. Η Honda έχει μακρά παράδοση στη δημιουργία μοτοσικλετών που μπορούν να οδηγηθούν εύκολα από όλους και το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η θέση οδήγησης είναι φυσική και ξεκούραστη. Το φαρδύ τιμόνι προσφέρει άριστο έλεγχο, ενώ το ύψος σέλας των 795 χιλιοστών επιτρέπει στους περισσότερους αναβάτες να πατούν με σιγουριά στο έδαφος.

Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα περιλαμβάνουν ride-by-wire γκάζι, traction control, Honda Selectable Torque Control, wheelie control και πολλαπλά riding modes. Οι επεμβάσεις τους είναι ομαλές και δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της μοτοσικλέτας. Η έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών είναι ευανάγνωστη, με σύγχρονα γραφικά και δυνατότητα συνδεσιμότητας smartphone μέσω Honda RoadSync. Στην καθημερινή χρήση η Hornet δείχνει εξαιρετικά φιλική. Η κατανάλωση κινείται συνήθως μεταξύ 4 και 5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, προσφέροντας αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα με το ρεζερβουάρ των 15,2 λίτρων.

Τι δεν πρέπει να περιμένεις

Η Honda Hornet 750, όπως και το σύνολο σχεδόν των προτάσεων της κατηγορίας των μεσαίου κυβισμού naked μοτοσικλετών, δεν κάνει για μεγάλα ταξίδια δύο ατόμων, ή για αναβάτες που στοχεύουν στο γύρο του κόσμου με πλήρη εξοπλισμό επιβίωσης. Ένα άτομο, με την αίρεση της τοποθέτησης ενός ανεμοθώρακα είτε από τα γνήσια αξεσουάρ της Honda είτε after market, μπορεί να αξιοποιήσει την Hornet και περιηγητικά.

Αυτός δεν είναι όμως ο ρόλος της. Η Hornet βρίσκεται στο στοιχείο της σε αστικές και περιαστικές διαδρομές, καθώς και όταν η sport διάθεση περισσεύει σε επαρχιακό δίκτυο, ειδικότερα στο ορεινό. Το χαμηλό βάρος, το χαμηλό κέντρο βάρους, η απόδοση του κινητήρα αλλά και η γεωμετρία της μοτοσικλέτας, αποτελούν τη φιλικότερη εκδοχή της απολαυστικής οδήγησης. Αυτής που, όσο προηγμένο και αν είναι, δεν μπορεί να προσφέρει κανένα adventure αντίστοιχου κόστους και ισχύος.

Λίγα δίνεις, πολλά παίρνεις

Υπάρχουν ανταγωνιστικές μοτοσικλέτες που είναι πιο προσιτές οικονομικά από την Honda Hornet, υπάρχουν πιο ισχυρές, υπάρχουν πιο σπορ ή λιγότερο. Ελάχιστες όμως είναι τόσο ισορροπημένες, ποιοτικά κατασκευασμένες και απολαυστικές σε όλες τις συνθήκες οδήγησης στην άσφαλτο. Με 8.750 ευρώ έχετε μια από τις καλύτερες μεσαίες naked της αγοράς, με τη δυνατότητα να την φέρετε στα μέτρα σας μέσα από δεκάδες αξεσουάρ της Honda.

Επίσης, διατίθεται πλέον και η έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο E-Clutch, η οποία κοστίζει 9.250 ευρώ. Και μην ξεχνάμε, την ποιότητα και την παροιμιώδη αξιοπιστία των υλοποιήσεων της μάρκας.

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