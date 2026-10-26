Η αμερικανική εταιρεία αναφέρει αυξημένη ζήτηση για το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, με τη μηνιαία συνδρομή να κοστίζει 99 δολάρια (περίπου 88 ευρώ).

Η Tesla ανακοίνωσε ότι το 75% των νέων παραδόσεων αυτοκινήτων της στη Βόρεια Αμερική το τρίτο τρίμηνο συνοδεύτηκε από πληρωμένη πρόσβαση στο Full Self-Driving (FSD), το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης της Tesla. Το αντίστοιχο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο ήταν 55%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο στην επιλογή του συστήματος από τους νέους πελάτες της εταιρείας.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία συνδέει την αυξημένη δημοτικότητα του Full Self-Driving με την ενίσχυση των παραγγελιών της. Σύμφωνα με την ίδια, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, με το σύστημα να αποτελεί έναν από τους παράγοντες προσέλκυσης αγοραστών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Tesla αναφέρει 1,74 εκατ. πληρωμένες προσβάσεις στο FSD, αυξημένες κατά 67% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δωρεάν δοκιμές. Ο αριθμός περιλαμβάνει τόσο τους συνδρομητές όσο και τους πελάτες που είχαν αγοράσει το πακέτο με εφάπαξ πληρωμή. Οι συνδρομές αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το μισό αυτού του συνόλου.

Η μηνιαία χρέωση ανέρχεται σε 99 δολάρια (περίπου 88 ευρώ). Όπως ανέφερε ο επικεφαλής λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, Ασόκ Ελουσουάμι, κάθε νέο αυτοκίνητο προσφέρεται με έναν δωρεάν μήνα χρήσης του FSD. Ωστόσο, αρκετοί πελάτες επιλέγουν να πληρώσουν για την υπηρεσία ακόμη και όταν έχουν διαθέσιμη τη δοκιμαστική περίοδο. Η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για τη διάρκεια διατήρησης των συνδρομών.

Παρά την ονομασία Full Self-Driving, το σύστημα που διατίθεται σήμερα απαιτεί επίβλεψη από τον οδηγό, όπως υποδηλώνει και ο χαρακτηρισμός «Supervised». Οι αναφορές της Tesla σε μελλοντική λειτουργία χωρίς επίβλεψη αφορούν επόμενο στάδιο ανάπτυξης, με περιορισμούς ως προς τις περιοχές διάθεσης και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων.