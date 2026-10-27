BYD: Σχέδιο για παραγωγή 600.000 αυτοκινήτων το χρόνο στη Βραζιλία

Η BYD ζητά άδειες για διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στη Βραζιλία, με στόχο την τοπική ανάπτυξη και τις εξαγωγές.

Η BYD ξεκίνησε τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αδειοδότησης για να διπλασιάσει την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου της στη Βραζιλία, στις 600.000 μονάδες. Το σχέδιο αφορά τη μονάδα στο Καμασαρί, στην πολιτεία Μπαΐα, και συνδέεται τόσο με την ανάπτυξή της στην τοπική αγορά όσο και με την προοπτική εξαγωγών.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αντιπρόεδρος της BYD, Αλεσάντρε Μπάλντι, οι εγκαταστάσεις διαμόρφωσης μεταλλικών μερών, συγκόλλησης και βαφής βρίσκονται στην τελική φάση κατασκευής και δοκιμών.

Η δυναμικότητα των 600.000 αυτοκινήτων ετησίως αποτελεί στόχο της σχεδιαζόμενης επέκτασης και όχι το σημερινό επίπεδο παραγωγής. Στο ρεπορτάζ δεν προσδιορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέκτασης.

Στόχος οι 25.000 μονάδες τον μήνα

Η πιο άμεση επιδίωξη της BYD είναι να φτάσει σε παραγωγή 25.000 οχημάτων τον μήνα μέχρι το τέλος του 2026. Σύμφωνα με τον Μπάλντι, η μέση μηνιαία ζήτηση κινείται περίπου στα 30.000 αυτοκίνητα, υπερβαίνοντας την προσφορά της εταιρείας.

Η BYD θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Βραζιλία έως το 2030. Τον Σεπτέμβριο κατέγραψε 22.209 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 8,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η ίδια στο Reuters.

Περισσότερα τοπικά εξαρτήματα και εξαγωγές

Κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η αύξηση της συμμετοχής εξαρτημάτων τοπικής προέλευσης. Σύμφωνα με τον Μπάλντι, η μονάδα επιδιώκει να ξεκινήσει το 2027 υπερβαίνοντας το σχετικό όριο του 50%, ώστε να καλύπτει τις απαιτούμενες κανονιστικές προϋποθέσεις και να διευκολύνει τις περιφερειακές εξαγωγές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το εργοστάσιο έχει δεχθεί παραγγελίες για 50.000 οχήματα από το Μεξικό και άλλες 50.000 από την Αργεντινή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, η αυξημένη χρήση τοπικών εξαρτημάτων θα της επιτρέψει να αρχίσει να τις εξυπηρετεί από το 2027.

Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής έρχεται επίσης μετά τις επικρίσεις φορέων της βραζιλιάνικης βιομηχανίας για την εξάρτηση της BYD από εισαγωγές και την αξιοποίηση προσωρινά χαμηλών εισαγωγικών δασμών.

Στο πρώην συγκρότημα της Ford

Το εργοστάσιο εγκαινιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025, σε βιομηχανικό συγκρότημα που ανήκε προηγουμένως στη Ford. Σύμφωνα με τον Μπάλντι, η επένδυση έχει ξεπεράσει τα 5,5 δισ. ρεάλ.

Η μονάδα απασχολεί περίπου 9.000 εργαζομένους, με στόχο να φτάσουν τους 10.000 έως το τέλος του 2026. Για την BYD, τα επόμενα βήματα είναι η αύξηση της μηνιαίας παραγωγής και της συμμετοχής τοπικών εξαρτημάτων, παράλληλα με την αδειοδοτική διαδικασία για τη μεγαλύτερη επέκταση.