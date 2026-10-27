Η Chery πραγματοποίησε μια δημόσια δοκιμή πρόσκρουσης στην Κίνα, παρουσιάζοντας τη συμπεριφορά του Tiggo 7 σε σύγκρουση με φορτηγό.

Μια δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης του δημοφιλούς SUV Tiggo 7 σε φορτηγό, με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα, πραγματοποίησε η Chery παρουσία δημοσιογράφων και οικογενειών από διαφορετικές χώρες. Η εκδήλωση έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Γουχού της Κίνας.

Η δοκιμή αποτέλεσε το κεντρικό μέρος της εκδήλωσης «Chery Brand Safety Challenge» και μεταδόθηκε ζωντανά στις οθόνες του χώρου. Μετά την πρόσκρουση, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και δημοσιογράφοι εξέτασαν την κατάσταση του αυτοκινήτου.

Τι ανακοίνωσε η Chery για το αποτέλεσμα

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εμπρός και οι μεσαίες κολώνες του αμαξώματος, καθώς και οι πόρτες, δεν παρουσίασαν σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας, διατηρώντας τον χώρο των επιβατών.

Η Chery αναφέρει επίσης ότι οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας και οι αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν κανονικά, συγκρατώντας τα ανδρείκελα που βρίσκονταν στο όχημα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε αυτόματα το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall.

Στην ανακοίνωση δεν παρατίθενται αναλυτικές μετρήσεις των φορτίων που δέχθηκαν τα ανδρείκελα ή πλήρης περιγραφή του πρωτοκόλλου της δοκιμής. Τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται αποτελούν την αποτίμηση της Chery για τη συγκεκριμένη πρόσκρουση και όχι νέα ανεξάρτητη βαθμολογία ασφάλειας.

Μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δοκιμών

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ενέργειες της Chery για την παρουσίαση των δοκιμών ασφάλειας και αντοχής των αυτοκινήτων της. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόγραμμα «Global Safety Challenge» έχει πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 40 χώρες και περιλαμβάνει δοκιμασίες τόσο για τα οχήματα όσο και για την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid.

Μία από τις προηγούμενες επιδείξεις πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Η μπαταρία υψηλής τάσης ενός Tiggo 9 αφαιρέθηκε και βυθίστηκε σε αλατούχο διάλυμα για 24 ώρες. Όπως αναφέρει η Chery, στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο, το οποίο λειτούργησε κανονικά.

Η Chery στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, όπου αποκλειστικός εισαγωγέας είναι το Spanos Group, τα καινούργια Chery συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χλμ. Για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται κάλυψη οκτώ ετών ή 160.000 χλμ., με ισχύ σε κάθε περίπτωση του ορίου που συμπληρώνεται πρώτο.

Το Spanos Group αναφέρει επίσης ότι προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε χρόνια, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 έτη.