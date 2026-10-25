Οι νέες εξετάσεις στο χέρι του Χόρχε Μαρτίν ήταν λίγο καλύτερες - Ο Ισπανός δεν επιστρέφει στην Ισπανία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Σεπάνγκ.

Ο Χόρχε Μαρτίν σχεδιάζει να διεκδικήσει την επιστροφή του στη δράση ήδη στο GP Μαλαισίας, το επόμενο Σαββατοκύριακο (30/10-1/11), μετά τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εξετάσεων για τον τραυματισμό του στο Σπριντ της Αυστραλίας. Η συμμετοχή του δεν έχει επιβεβαιωθεί και θα εξαρτηθεί από την κατάστασή του και την έγκριση των γιατρών του πρωταθλήματος.

Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε στη Μελβούρνη έδειξε ότι ο μοναδικός επιβεβαιωμένος τραυματισμός είναι κάταγμα χωρίς παρεκτόπιση στο περιφερικό άκρο της δεξιάς κερκίδας, κοντά στον καρπό. Παράλληλα, απέκλεισε την αρχική υποψία για κάταγμα και στην ωλένη. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, ο αναβάτης της Aprilia αποφεύγει προς το παρόν τη χειρουργική επέμβαση.

The Martinator could be showing up at the #MalaysianGP according to Aprilia Racing CEO 👀 @88jorgemartin #AustralianGP 🇦🇺 | #MotoGP https://t.co/4O0vgh14U0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

Δεν επιστρέφει στην Ισπανία

Η Aprilia επιβεβαίωσε ότι ο Μαρτίν θα παραμείνει εκτός Ισπανίας για να ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία τις επόμενες ημέρες.

«Ο Χόρχε Μαρτίν υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για να αξιολογηθεί η κατάστασή του μετά τον χθεσινό τραυματισμό. Ο μοναδικός επιβεβαιωμένος τραυματισμός είναι κάταγμα χωρίς παρεκτόπιση στο περιφερικό άκρο της κερκίδας. Κατά συνέπεια, ο αναβάτης δεν θα επιστρέψει στην Ισπανία και θα ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η ομάδα.

Η απόφαση διατηρεί ανοιχτή την προοπτική μετάβασής του στη Μαλαισία. Ωστόσο, δεν αποτελεί ανακοίνωση επιστροφής: ακόμη και αν πάρει ιατρική έγκριση, ο τραυματισμός αναμένεται να τον δυσκολέψει σε μία από τις πιο απαιτητικές σωματικά πίστες του ημερολογίου.

Ανοιχτή η μάχη του τίτλου

Μετά τη ματαίωση του κυρίως αγώνα στην Αυστραλία, ο Μαρτίν παραμένει δέκα βαθμούς πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ. Το ενδεχόμενο επιστροφής στη Σεπάνγκ αλλάζει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί αμέσως μετά την πτώση, χωρίς ακόμη να επιτρέπει ασφαλή εκτίμηση για την αγωνιστική του ετοιμότητα.