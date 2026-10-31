Η οικονομική στενότητα καθυστερεί την εξέλιξη του ID Golf στο Βόλφσμπουργκ, με το λανσάρισμα ωστόσο να παραμένει προγραμματισμένο για το 2030.

Η οικονομική πίεση στη Volkswagen φτάνει πλέον μέχρι το μέλλον του Golf. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναστέλλει εργασίες εξέλιξης της αμιγώς ηλεκτρικής εκδοχής του στο Βόλφσμπουργκ, καθώς το κεντρικό της εργοστάσιο έχει μείνει πίσω στους στόχους περιορισμού του κόστους.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στους εργαζομένους μέσω εσωτερικού σημειώματος του Τόμας Σέφερ, επικεφαλής των μαρκών μαζικής παραγωγής του ομίλου. «Γνωρίζω τι σημαίνει το Golf για τη Volkswagen και το Βόλφσμπουργκ. Γι’ αυτό η απόφαση αυτή πραγματικά δεν ήταν εύκολη για εμάς», αναφέρει, προσθέτοντας: «Απλώς δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά αυτές τις εργασίες αυτή τη στιγμή».

Απόκλιση 300 εκατ. ευρώ από τον στόχο

Σύμφωνα με το σημείωμα, που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, το Βόλφσμπουργκ παρουσιάζει υστέρηση 300 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου εξοικονόμησης. Αντίθετα, ο Σέφερ αναφέρει πρόοδο στις προσπάθειες περιορισμού του κόστους στα εργοστάσια του Έμντεν και του Τσβίκαου.

Η αναστολή δείχνει πόσο περιορισμένα είναι τα οικονομικά περιθώρια του ομίλου, καθώς επηρεάζει ένα μοντέλο με ιδιαίτερη σημασία για την ταυτότητα της Volkswagen και το μέλλον της βασικής της παραγωγικής εγκατάστασης. Το Βόλφσμπουργκ, πάντως, δεν συγκαταλέγεται στα εργοστάσια που απειλούνται με κλείσιμο στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Το ID Golf παραμένει στο σχεδιασμό

Το ηλεκτρικό Golf, που αναμένεται να ονομάζεται ID Golf, προγραμματίζεται για το 2030. Προορίζεται να κατασκευάζεται στο Βόλφσμπουργκ και να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μοντέλα που θα χρησιμοποιήσουν τη νέα πλατφόρμα SSP του ομίλου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει την πολυπλοκότητα και το κόστος των μελλοντικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η απόφαση αφορά προσωρινή αναστολή εργασιών και δαπανών προετοιμασίας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακύρωση του μοντέλου. Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen υποστηρίζει ότι το πάγωμα δεν θα καθυστερήσει την εμπορική του έναρξη και δεσμεύεται ότι ο χαμένος χρόνος θα ανακτηθεί. «Ωστόσο, το πάγωμα των δαπανών για τις προκαταρκτικές εργασίες στο ID Golf είναι ακόμη μία ένδειξη του πόσο πιεσμένη είναι η οικονομική κατάσταση του ομίλου», αναφέρει το συμβούλιο σε δήλωσή του.

Παράλληλα, η παραγωγή του σημερινού Golf με κινητήρες εσωτερικής καύσης προβλέπεται να μεταφερθεί στο Μεξικό το 2027. Η μελλοντική ηλεκτρική εκδοχή του συνδέεται επομένως άμεσα με τη μετάβαση του Βόλφσμπουργκ στην επόμενη φάση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Η αναδιάρθρωση αγγίζει την καρδιά του ομίλου

Το πάγωμα έρχεται ενώ η Volkswagen προωθεί σχέδιο περικοπής 100.000 θέσεων εργασίας και ενδεχόμενου κλεισίματος έως τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων, σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου κινεζικού ανταγωνισμού και μειωμένης ζήτησης σε σημαντικές αγορές.

Στις 29 Οκτωβρίου ο όμιλος ανακοίνωσε λειτουργικές ζημιές 5,9 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία λειτουργική ζημιά του από το τέταρτο τρίμηνο του 2015, όταν είχε επιβαρυνθεί με μεγάλες έκτακτες χρεώσεις λόγω του σκανδάλου παραποίησης εκπομπών ρύπων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και το Golf καλείται να περιμένει την εξασφάλιση των απαραίτητων επενδυτικών πόρων. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον πόσο θα διαρκέσει η αναστολή και αν η Volkswagen θα μπορέσει να κρατήσει το χρονοδιάγραμμα του ηλεκτρικού της μοντέλου χωρίς νέες μεταθέσεις.