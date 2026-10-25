Η κακοκαιρία και η περιορισμένη ορατότητα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι αναβάτες αποχαιρέτησαν την πίστα με έναν γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Το GP Αυστραλίας του MotoGP ματαιώθηκε οριστικά, καθώς οι καιρικές συνθήκες στο Φίλιπ Άιλαντ δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Έπειτα από διαδοχικές αναβολές, η διοργάνωση ανακοίνωσε την ακύρωση, βάζοντας άδοξο τέλος στο τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο του πρωταθλήματος στην ιστορική πίστα.

Η εκκίνηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 14:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 05:00 ώρα Ελλάδας, και στη συνέχεια μετατέθηκε για τις 16:30 τοπική ώρα, δηλαδή τις 07:30 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, η αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών δεν ήρθε.

Update ⚠️ Due to limited visibility affecting the operation of the medical helicopter the MotoGP Grand Prix race has been cancelled #AustralianGP 🇦🇺 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

Δεν μπορούσε να επιχειρήσει το ιατρικό ελικόπτερο

Το καθοριστικό πρόβλημα ήταν η περιορισμένη ορατότητα, η οποία εμπόδιζε τη λειτουργία του ιατρικού ελικοπτέρου. Οι κανονισμοί απαιτούν να βρίσκεται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αεροδιακομιδή αναβάτη στο νοσοκομείο.

«Λόγω της περιορισμένης ορατότητας που επηρεάζει τη λειτουργία του ιατρικού ελικοπτέρου στο GP Αυστραλίας, ο αγώνας του MotoGP ματαιώθηκε», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

😎 @jackmilleraus ends his final lap around Phillip Island on a #MotoGP bike with a MASSIVE WHEELIE #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/uMkYWl1Nze October 25, 2026

Ένας τελευταίος γύρος για τους θεατές

Αντί αγώνα, οι αναβάτες πραγματοποίησαν έναν αποχαιρετιστήριο γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και σταμάτησαν στην ευθεία εκκίνησης για να χαιρετήσουν τους φιλάθλους.

Αγωνιστικά, το Σπριντ του Σαββάτου παραμένει η τελευταία αναμέτρηση του MotoGP στο Φίλιπ Άιλαντ. Νικητής ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος αποχωρεί από την Αυστραλία επικεφαλής της βαθμολογίας με 365 βαθμούς, δέκα περισσότερους από τον τραυματία Χόρχε Μαρτίν. Τρίτος ακολουθεί ο Μάρκο Μπετζέκι με 315.

Επόμενος σταθμός η Μαλαισία

Το MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το GP Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ, το τριήμερο 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου. Το Σπριντ θα διεξαχθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και ο κυρίως αγώνας την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με αμφότερες τις εκκινήσεις προγραμματισμένες για τις 15:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 09:00 ώρα Ελλάδας.