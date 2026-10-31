Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο grid του Grand Prix Μεξικού, με τη Haas να ανακοινώνει πως ο Έστεμπαν Οκόν δεν θα πάρει μέρος στο υπόλοιπο τριήμερο.

Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στο Grand Prix Μεξικού, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τρίτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών. Με μία παράξενη ανακοίνωση, η Haas ανάφερε πως ο Έστεμπαν Οκόν δεν θα ολοκληρώσει το αγωνιστικό τριήμερο στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

Τη θέση του στο κόκπιτ της VF-26 θα πάρει ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Ρίο Χιρακάβα. Η απόφαση προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ο Ιάπωνας είχε βρεθεί πίσω από το τιμόνι της VF-26 την Παρασκευή, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμετοχής αναπληρωματικών οδηγών στις ελεύθερες δοκιμές. Πλέον, όμως, θα συμμετάσχει τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα της Κυριακής, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του σε Grand Prix της Formula 1 σε ηλικία 32 ετών.

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Η παράξενη ανακοίνωση της Haas

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει η δράση του Σαββάτου στην πίστα, η Haas προέβη στην ανακοίνωση της αντικατάστασης του Έστεμπαν Οκόν από τον Ρίο Χιρακάβα, μέσω ανάρτησης στα social media.

«Ο αναπληρωματικός οδηγός της TGR Haas F1 Team, Ρίο Χιρακάβα, θα αντικαταστήσει τον Εστεμπάν Οκόν για το υπόλοιπο του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix Μεξικού. Ο Ρίο συμμετείχε στο FP1 της Παρασκευής στην πίστα Ερμάνος Ροντρίγκες, στην τρίτη φετινή του εμφάνιση σε ελεύθερες δοκιμές με τη VF-26, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία στη 15η θέση. Ο Ιάπωνας θα αγωνιστεί μαζί με τον Όλιβερ Μπέρμαν στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και στις κατατακτήριες του Σαββάτου, καθώς και στον αγώνα των 71 γύρων της Κυριακής, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στη Formula 1», ανέφερε η Haas.

Όμως το… ζουμί της υπόθεσης είναι η τελευταία πρόταση. Εκεί, η Haas ολοκληρώνει με τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται να γίνουν περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν.

Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την παραμονή του Οκόν στην ομάδα για τους υπόλοιπους αγώνες του 2026. Ο Γάλλος έχει ήδη ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την αμερικανική ομάδα και δεν αποκλείεται τα τελευταία 24ωρα οι σχέσεις των δύο να έχουν επιδεινωθεί.

Ο Χιρακάβα διαθέτει σημαντική εμπειρία στους αγώνες αντοχής, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν με την Toyota, ενώ φέτος με έναν αγώνα να απομένει είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τους Σεμπαστιέν Μπουεμί και Μπρέντον Χάρτλεϊ. Ωστόσο, ο αγώνας της Κυριακής στο Μεξικό θα είναι ο πρώτος της καριέρας του στη Formula 1.

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend #F1 #MexicoGP https://t.co/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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