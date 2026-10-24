Ο Χόρχε Μαρτίν διαγνώστηκε με κάταγμα στο χέρι μετά την πτώση του στο Σπριντ και δεν θα τρέξει στο GP Αυστραλίας, σε μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου.

Ο Χόρχε Μαρτίν δεν θα συμμετάσχει στον κυρίως αγώνα του GP Αυστραλίας, καθώς οι εξετάσεις μετά την πτώση του στο Σπριντ του Φίλιπ Άιλαντ έδειξαν κάταγμα στο χέρι. Ο αναβάτης της Aprilia κρίθηκε ακατάλληλος να αγωνιστεί την Κυριακή, δεχόμενος ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ιταλικής ομάδας, οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα στην κερκίδα και υποψία κατάγματος στο περιφερικό άκρο της ωλένης, κοντά στον καρπό. Ο Ισπανός θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση του τραυματισμού του. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί χρόνος αποκατάστασης ή επιστροφής στους αγώνες.

BREAKING: @88jorgemartin has been declared unfit to race after suffering a fracture to his right wrist! 🥲 Wishing Jorge a speedy recovery ❤️‍🩹 #AustralianGP🇦🇺 https://t.co/tTuGg4voXW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Τι ανακοίνωσε η Aprilia

Η ανακοίνωση της Aprilia εκδόθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά το τέλος του Σπριντ και επιβεβαίωσε ότι ο Μαρτίν δεν θα βρίσκεται στην εκκίνηση της Κυριακής:

«Ο Χόρχε Μαρτίν μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας μετά την πτώση του. Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα στην κερκίδα και υποψία κατάγματος στο περιφερικό άκρο της ωλένης. Ο Μαρτίν θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για την οριστική αξιολόγηση της κατάστασής του. Κρίθηκε ακατάλληλος να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα».

Βαρύ πλήγμα στη διεκδίκηση του τίτλου

Ο τραυματισμός προέκυψε στον όγδοο γύρο του Σπριντ, στη διάρκεια της εντυπωσιακής μονομαχίας του Μαρτίν με τον Μαρκ Μάρκεθ. Οι δύο διεκδικητές του τίτλου είχαν ανταλλάξει επανειλημμένα θέσεις, προτού ο αναβάτης της Aprilia πέσει από τη δεύτερη θέση στην ταχύτατη στροφή 8. Ο Μαρτίν κατέληξε στην αμμοπαγίδα με μεγάλη ταχύτητα και μεταφέρθηκε με φορείο στο ιατρικό κέντρο. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι οι συνέπειες της πτώσης ήταν σοβαρότερες από μια εγκατάλειψη.

Ο Ισπανός είχε φτάσει στην Αυστραλία με προβάδισμα δύο βαθμών από τον Μάρκεθ. Μετά τη νίκη του αναβάτη της Ducati στο Σπριντ και τη δική του εγκατάλειψη, βρέθηκε δέκα βαθμούς πίσω του, χάνοντας συνολικά 12 βαθμούς στη μεταξύ τους διαφορά. Η επιβεβαιωμένη απουσία του από τον αγώνα της Κυριακής δίνει πλέον στον Μάρκεθ την ευκαιρία να αυξήσει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Για τον Μαρτίν και την Aprilia, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι η έκταση του τραυματισμού και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, οποιαδήποτε εκτίμηση για τη συμμετοχή του στους επόμενους αγώνες παραμένει πρόωρη.