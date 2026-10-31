Ο Μαρκ Μάρκεθ ξέφυγε στους 19 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν, ενώ η Ducati πλησίασε την Aprilia στους τέσσερις βαθμούς στη μάχη των κατασκευαστών.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αύξησε στους 19 βαθμούς το προβάδισμά του από τον Χόρχε Μαρτίν μετά τη δεύτερη θέση στο Σπριντ της Μαλαισίας. Ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους 374 βαθμούς, έναντι 355 του τραυματία Ισπανού της Aprilia, που δεν συμμετέχει στο αγωνιστικό τριήμερο. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 322, ενώ ο νικητής Πέδρο Ακόστα ανέβηκε στους 275, διατηρώντας την τέταρτη θέση. Στους κατασκευαστές, η Ducati μείωσε στους τέσσερις βαθμούς την απόστασή της από την πρωτοπόρο Aprilia. Η ιταλική ομάδα του Νόαλε διατηρεί παράλληλα σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία ομάδων, με 677 βαθμούς έναντι 544 της Ducati Lenovo, πριν από τον αγώνα της Κυριακής.

Βαθμολογία αναβατών

Θέση Αναβάτης Βαθμοί 1 Μαρκ Μάρκεθ 374 2 Χόρχε Μαρτίν 355 3 Μάρκο Μπετσέκι 322 4 Πέδρο Ακόστα 275 5 Άι Ογκούρα 265 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο 257 7 Ραούλ Φερνάντεθ 236 8 Άλεξ Μάρκεθ 181 9 Φραντσέσκο Μπανάια 170 10 Φερμίν Αλντεγκέρ 125 11 Ενέα Μπαστιανίνι 123 12 Μπραντ Μπίντερ 111 13 Λούκα Μαρίνι 108 14 Ντιόγκο Μορέιρα 78 15 Φάμπιο Κουαρταραρό 74 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 59 17 Ζοάν Ζαρκό 51 18 Ζοάν Μιρ 33 19 Τζακ Μίλερ 31 20 Άλεξ Ρινς 25 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 22 Μάβερικ Βινιάλες 12 23 Ίκερ Λεκουόνα 10 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 26 Σομκιάτ Τσάντρα 3 27 Τακάακι Νακαγκάμι 3 28 Καλ Κράτσλοου 0 29 Γιόνας Φόλγκερ 0 30 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 31 Μικέλε Πίρο 0 32 Αλέις Εσπαργκαρό 0

Βαθμολογία ομάδων

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Aprilia Racing 677 2 Ducati Lenovo Team 544 3 SuperFile Trackhouse MotoGP Team 501 4 Red Bull KTM Factory Racing 386 5 BK8 Gresini Racing MotoGP 316 6 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 316 7 Honda HRC 147 8 Red Bull KTM Tech3 140 9 LCR Honda 129 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 99 11 Prima Pramac Yamaha MotoGP 49

Βαθμολογία κατασκευαστών