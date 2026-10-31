MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Μαλαισίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Μαλαισίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ ξέφυγε στους 19 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν, ενώ η Ducati πλησίασε την Aprilia στους τέσσερις βαθμούς στη μάχη των κατασκευαστών.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αύξησε στους 19 βαθμούς το προβάδισμά του από τον Χόρχε Μαρτίν μετά τη δεύτερη θέση στο Σπριντ της Μαλαισίας. Ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους 374 βαθμούς, έναντι 355 του τραυματία Ισπανού της Aprilia, που δεν συμμετέχει στο αγωνιστικό τριήμερο. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 322, ενώ ο νικητής Πέδρο Ακόστα ανέβηκε στους 275, διατηρώντας την τέταρτη θέση. Στους κατασκευαστές, η Ducati μείωσε στους τέσσερις βαθμούς την απόστασή της από την πρωτοπόρο Aprilia. Η ιταλική ομάδα του Νόαλε διατηρεί παράλληλα σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία ομάδων, με 677 βαθμούς έναντι 544 της Ducati Lenovo, πριν από τον αγώνα της Κυριακής.

Βαθμολογία αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοί
1Μαρκ Μάρκεθ374
2Χόρχε Μαρτίν355
3Μάρκο Μπετσέκι322
4Πέδρο Ακόστα275
5Άι Ογκούρα265
6Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο257
7Ραούλ Φερνάντεθ236
8Άλεξ Μάρκεθ181
9Φραντσέσκο Μπανάια170
10Φερμίν Αλντεγκέρ125
11Ενέα Μπαστιανίνι123
12Μπραντ Μπίντερ111
13Λούκα Μαρίνι108
14Ντιόγκο Μορέιρα78
15Φάμπιο Κουαρταραρό74
16Φράνκο Μορμπιντέλι59
17Ζοάν Ζαρκό51
18Ζοάν Μιρ33
19Τζακ Μίλερ31
20Άλεξ Ρινς25
21Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18
22Μάβερικ Βινιάλες12
23Ίκερ Λεκουόνα10
24Αουγκούστο Φερνάντεθ6
25Πολ Εσπαργκαρό5
26Σομκιάτ Τσάντρα3
27Τακάακι Νακαγκάμι3
28Καλ Κράτσλοου0
29Γιόνας Φόλγκερ0
30Λορέντσο Σαβαντόρι0
31Μικέλε Πίρο0
32Αλέις Εσπαργκαρό0

Βαθμολογία ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Aprilia Racing677
2Ducati Lenovo Team544
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team501
4Red Bull KTM Factory Racing386
5BK8 Gresini Racing MotoGP316
6Pertamina Enduro VR46 Racing Team316
7Honda HRC147
8Red Bull KTM Tech3140
9LCR Honda129
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team99
11Prima Pramac Yamaha MotoGP49

Βαθμολογία κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοί
1Aprilia516
2Ducati512
3KTM328
4Honda169
5Yamaha100

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@Photo credits: Ducati

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