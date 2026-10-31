MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Μαλαισίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ ξέφυγε στους 19 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν, ενώ η Ducati πλησίασε την Aprilia στους τέσσερις βαθμούς στη μάχη των κατασκευαστών.
Ο Μαρκ Μάρκεθ αύξησε στους 19 βαθμούς το προβάδισμά του από τον Χόρχε Μαρτίν μετά τη δεύτερη θέση στο Σπριντ της Μαλαισίας. Ο αναβάτης της Ducati έφτασε τους 374 βαθμούς, έναντι 355 του τραυματία Ισπανού της Aprilia, που δεν συμμετέχει στο αγωνιστικό τριήμερο. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 322, ενώ ο νικητής Πέδρο Ακόστα ανέβηκε στους 275, διατηρώντας την τέταρτη θέση. Στους κατασκευαστές, η Ducati μείωσε στους τέσσερις βαθμούς την απόστασή της από την πρωτοπόρο Aprilia. Η ιταλική ομάδα του Νόαλε διατηρεί παράλληλα σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία ομάδων, με 677 βαθμούς έναντι 544 της Ducati Lenovo, πριν από τον αγώνα της Κυριακής.
Βαθμολογία αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|1
|Μαρκ Μάρκεθ
|374
|2
|Χόρχε Μαρτίν
|355
|3
|Μάρκο Μπετσέκι
|322
|4
|Πέδρο Ακόστα
|275
|5
|Άι Ογκούρα
|265
|6
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|257
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|236
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|181
|9
|Φραντσέσκο Μπανάια
|170
|10
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|125
|11
|Ενέα Μπαστιανίνι
|123
|12
|Μπραντ Μπίντερ
|111
|13
|Λούκα Μαρίνι
|108
|14
|Ντιόγκο Μορέιρα
|78
|15
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|74
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|59
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|51
|18
|Ζοάν Μιρ
|33
|19
|Τζακ Μίλερ
|31
|20
|Άλεξ Ρινς
|25
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|12
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|10
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|26
|Σομκιάτ Τσάντρα
|3
|27
|Τακάακι Νακαγκάμι
|3
|28
|Καλ Κράτσλοου
|0
|29
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|30
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|31
|Μικέλε Πίρο
|0
|32
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
Βαθμολογία ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Aprilia Racing
|677
|2
|Ducati Lenovo Team
|544
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|501
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|386
|5
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|316
|6
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|316
|7
|Honda HRC
|147
|8
|Red Bull KTM Tech3
|140
|9
|LCR Honda
|129
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|99
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|49
Βαθμολογία κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|1
|Aprilia
|516
|2
|Ducati
|512
|3
|KTM
|328
|4
|Honda
|169
|5
|Yamaha
|100
@Photo credits: Ducati