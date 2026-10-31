Ο Πέδρο Ακόστα επικράτησε σε ένα επεισοδιακό Σπριντ στη Σεπάνγκ, μπροστά από τους Μαρκ Μάρκεθ και Μάρκο Μπετζέκι - Στους 19 βαθμούς η διαφορά του Μαρκ από τον Μαρτίν.

Ο Πέδρο Ακόστα κέρδισε το Σπριντ του GP Μαλαισίας, σε έναν αγώνα με πτώση του πρωτοπόρου, απειλή βροχής και τετραπλή μάχη για τη νίκη. Ο αναβάτης της KTM επικράτησε στη Σεπάνγκ με διαφορά 0,578 δευτερολέπτων από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι συμπλήρωσε το βάθρο με την Aprilia.

Η δεύτερη θέση αποδείχθηκε πολύτιμη για τον Μάρκεθ στη μάχη του πρωταθλήματος. Με τον τραυματία Χόρχε Μαρτίν να έχει αποσυρθεί από το αγωνιστικό τριήμερο, ο αναβάτης της Ducati αύξησε το προβάδισμά του στους 19 βαθμούς. Παράλληλα, η απόστασή του από τον Μπετζέκι έφτασε στους 52 βαθμούς.

🦈@37_pedroacosta braves the elements to win the Sprint at Sepang! 🌧️ 🥇 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/JKOEsuEWU5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Η πτώση του Άλεξ Μάρκεθ άλλαξε τον αγώνα

Ο Άλεξ Μάρκεθ αξιοποίησε την pole position και έφυγε πρώτος στην εκκίνηση, διατηρώντας τον έλεγχο για τους τέσσερις πρώτους γύρους. Η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε στη στροφή 14, όπου έχασε το εμπρός μέρος της Ducati και εγκατέλειψε ενώ βρισκόταν στην κορυφή.

Πρώτος πέρασε τότε ο Άι Ογκούρα, ο οποίος είχε ανέβει στη δεύτερη θέση έπειτα από μια δυναμική μονομαχία με τον Μαρκ Μάρκεθ στην πρώτη στροφή. Ο Ιάπωνας της Trackhouse Aprilia βρέθηκε να υπερασπίζεται την πρωτοπορία απέναντι στους Ακόστα, Μάρκεθ και Μπετζέκι, καθώς οι δύσκολες συνθήκες έφεραν τους τέσσερις αναβάτες κοντά.

💥 @alexmarquez73 HAS CRASHED FROM THE LEAD #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/nPU0kc3hTg October 31, 2026

Η βροχή έφερε διλήμματα στα pits

Οι πρώτες σταγόνες προκάλεσαν την εμφάνιση της λευκής σημαίας από τον δεύτερο γύρο, επιτρέποντας στους αναβάτες να αλλάξουν μοτοσικλέτα. Ο Τζακ Μίλερ θέλησε αμέσως να πάρει το ρίσκο, όμως η Pramac Yamaha δεν είχε έτοιμη τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Αυστραλού.

Οι Ίκερ Λεκουόνα, Ζοάν Μιρ και Φράνκο Μορμπιντέλι άλλαξαν μοτοσικλέτες στον πέμπτο γύρο, αλλά η επιλογή δεν απέδωσε: οι χρόνοι τους ήταν σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα πιο αργοί από εκείνους των πρωτοπόρων. Αργότερα ακολούθησε την ίδια διαδρομή και ο Μάβερικ Βινιάλες.

😡 @jackmilleraus is LIVID He wanted to change bikes but there was no bike ready! 🤯 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/rPYl5bANLz October 31, 2026

Ο Ακόστα έκανε την κίνηση για τη νίκη

Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Ακόστα επιτέθηκε στον Ογκούρα. Ο Ιάπωνας απάντησε αρχικά, όμως ο αναβάτης της KTM κατάφερε τελικά να περάσει και να κρατήσει την πρώτη θέση μέχρι τον τερματισμό.

Ο Ογκούρα έχασε στη συνέχεια θέσεις και από τους Μάρκεθ και Μπετζέκι, ολοκληρώνοντας τέταρτος, μπροστά από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Φραντσέσκο Μπανάια επικράτησε του Μπραντ Μπίντερ στη μάχη για την έκτη θέση.

Το GP Μαλαισίας συνεχίζεται την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με τον αγώνα των 20 γύρων, ο οποίος ξεκινά στις 09:00 ώρα Ελλάδας. Ο Μαρκ Μάρκεθ θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, με τον Χόρχε Μαρτίν εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του.

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