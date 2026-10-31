MotoGP: Νικητής ο Ακόστα, κερδισμένος ο Μ. Μάρκεθ στο Σπριντ της Μαλαισίας
- Η πτώση του Άλεξ Μάρκεθ άλλαξε τον αγώνα
- Η βροχή έφερε διλήμματα στα pits
- Ο Ακόστα έκανε την κίνηση για τη νίκη
- Αποτελέσματα Σπριντ GP Μαλαισίας
Ο Πέδρο Ακόστα κέρδισε το Σπριντ του GP Μαλαισίας, σε έναν αγώνα με πτώση του πρωτοπόρου, απειλή βροχής και τετραπλή μάχη για τη νίκη. Ο αναβάτης της KTM επικράτησε στη Σεπάνγκ με διαφορά 0,578 δευτερολέπτων από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι συμπλήρωσε το βάθρο με την Aprilia.
Η δεύτερη θέση αποδείχθηκε πολύτιμη για τον Μάρκεθ στη μάχη του πρωταθλήματος. Με τον τραυματία Χόρχε Μαρτίν να έχει αποσυρθεί από το αγωνιστικό τριήμερο, ο αναβάτης της Ducati αύξησε το προβάδισμά του στους 19 βαθμούς. Παράλληλα, η απόστασή του από τον Μπετζέκι έφτασε στους 52 βαθμούς.
🦈@37_pedroacosta braves the elements to win the Sprint at Sepang! 🌧️ 🥇 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/JKOEsuEWU5— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026
Η πτώση του Άλεξ Μάρκεθ άλλαξε τον αγώνα
Ο Άλεξ Μάρκεθ αξιοποίησε την pole position και έφυγε πρώτος στην εκκίνηση, διατηρώντας τον έλεγχο για τους τέσσερις πρώτους γύρους. Η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε στη στροφή 14, όπου έχασε το εμπρός μέρος της Ducati και εγκατέλειψε ενώ βρισκόταν στην κορυφή.
Πρώτος πέρασε τότε ο Άι Ογκούρα, ο οποίος είχε ανέβει στη δεύτερη θέση έπειτα από μια δυναμική μονομαχία με τον Μαρκ Μάρκεθ στην πρώτη στροφή. Ο Ιάπωνας της Trackhouse Aprilia βρέθηκε να υπερασπίζεται την πρωτοπορία απέναντι στους Ακόστα, Μάρκεθ και Μπετζέκι, καθώς οι δύσκολες συνθήκες έφεραν τους τέσσερις αναβάτες κοντά.
💥 @alexmarquez73 HAS CRASHED FROM THE LEAD #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/nPU0kc3hTg— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026
Η βροχή έφερε διλήμματα στα pits
Οι πρώτες σταγόνες προκάλεσαν την εμφάνιση της λευκής σημαίας από τον δεύτερο γύρο, επιτρέποντας στους αναβάτες να αλλάξουν μοτοσικλέτα. Ο Τζακ Μίλερ θέλησε αμέσως να πάρει το ρίσκο, όμως η Pramac Yamaha δεν είχε έτοιμη τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Αυστραλού.
Οι Ίκερ Λεκουόνα, Ζοάν Μιρ και Φράνκο Μορμπιντέλι άλλαξαν μοτοσικλέτες στον πέμπτο γύρο, αλλά η επιλογή δεν απέδωσε: οι χρόνοι τους ήταν σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα πιο αργοί από εκείνους των πρωτοπόρων. Αργότερα ακολούθησε την ίδια διαδρομή και ο Μάβερικ Βινιάλες.
😡 @jackmilleraus is LIVID He wanted to change bikes but there was no bike ready! 🤯 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/rPYl5bANLz— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026
Ο Ακόστα έκανε την κίνηση για τη νίκη
Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Ακόστα επιτέθηκε στον Ογκούρα. Ο Ιάπωνας απάντησε αρχικά, όμως ο αναβάτης της KTM κατάφερε τελικά να περάσει και να κρατήσει την πρώτη θέση μέχρι τον τερματισμό.
Ο Ογκούρα έχασε στη συνέχεια θέσεις και από τους Μάρκεθ και Μπετζέκι, ολοκληρώνοντας τέταρτος, μπροστά από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Φραντσέσκο Μπανάια επικράτησε του Μπραντ Μπίντερ στη μάχη για την έκτη θέση.
Το GP Μαλαισίας συνεχίζεται την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με τον αγώνα των 20 γύρων, ο οποίος ξεκινά στις 09:00 ώρα Ελλάδας. Ο Μαρκ Μάρκεθ θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, με τον Χόρχε Μαρτίν εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του.
Αποτελέσματα Σπριντ GP Μαλαισίας
|Θέση
|Αναβάτης
|Μοτοσικλέτα
|Χρόνος / Διαφορά
|Βαθμοί
|1
|Πέδρο Ακόστα
|KTM
|20:04.098
|12
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati
|+0.578
|9
|3
|Μάρκο Μπετσέκι
|Aprilia
|+1.310
|7
|4
|Άι Ογκούρα
|Aprilia
|+1.793
|6
|5
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Ducati
|+5.053
|5
|6
|Φραντσέσκο Μπανάια
|Ducati
|+8.330
|4
|7
|Μπραντ Μπίντερ
|KTM
|+8.484
|3
|8
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Honda
|+9.001
|2
|9
|Ενέα Μπαστιανίνι
|KTM
|+9.101
|1
|10
|Ζοάν Ζαρκό
|Honda
|+9.545
|0
|11
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Yamaha
|+10.076
|0
|12
|Άλεξ Ρινς
|Yamaha
|+12.250
|0
|13
|Λούκα Μαρίνι
|Honda
|+12.715
|0
|14
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Yamaha
|+14.878
|0
|15
|Μάβερικ Βινιάλες
|KTM
|+1:42.843
|0
|16
|Ζοάν Μιρ
|Honda
|+1:43.826
|0
|17
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Ducati
|+1:45.065
|0
|18
|Ίκερ Λεκουόνα
|Ducati
|+1:56.425
|0
|Εγκατέλειψε
|Άλεξ Μάρκεθ
|Ducati
|—
|0
|Εγκατέλειψε
|Τζακ Μίλερ
|Yamaha
|—
|0