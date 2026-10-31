Ο τραυματισμός στον καρπό έθεσε τον Χόρχε Μαρτίν εκτός συνέχειας στη Σεπάνγκ - Ο Άλεξ Μάρκεθ πήρε την pole position.

Ο Χόρχε Μαρτίν αποσύρθηκε από το υπόλοιπο GP Μαλαισίας, με την Aprilia να επιβεβαιώνει το πρωί του Σαββάτου ότι ο Ισπανός δεν θα συνεχίσει στη Σεπάνγκ. Ο τραυματισμός στον δεξιό καρπό αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ελπίδες του για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 επέστρεψε στην πίστα για την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, έχοντας χάσει το μεγαλύτερο μέρος της απογευματινής διαδικασίας της Παρασκευής ώστε να ξεκουράσει τον καρπό του. Ολοκλήρωσε οκτώ γύρους, όμως αποχώρησε από το γκαράζ πριν από το τέλος της περιόδου και δεν εμφανίστηκε στο Q1.

Λίγο αργότερα ήρθε η επίσημη ανακοίνωση της Aprilia: «Ο Χόρχε Μαρτίν αποσύρεται από το υπόλοιπο GP Μαλαισίας, προκειμένου να συνεχίσει την αποκατάστασή του από τον τραυματισμό».

BREAKING: @88jorgemartin won't take further part in the #MalaysianGP to continue his recovery from injury 🚨 #MotoGP https://t.co/D8tWTEd2qT October 31, 2026

Από την πτώση στην Αυστραλία στην αποχώρηση

Ο Μαρτίν υπέστη κάταγμα στον καρπό στο Sprint του προηγούμενου Σαββάτου στο Φίλιπ Άιλαντ, όταν έπεσε ενώ διεκδικούσε τη νίκη απέναντι στον βασικό αντίπαλό του για τον τίτλο, Μαρκ Μάρκεθ.

Ο τραυματισμός τον έθεσε εκτός του κυριακάτικου αγώνα της Αυστραλίας, αλλά η ακύρωσή του λόγω κακοκαιρίας περιόρισε τότε τη βαθμολογική ζημιά. Ο Μάρκεθ έφυγε από το αγωνιστικό τριήμερο με προβάδισμα δέκα βαθμών.

Στη Μαλαισία, ο αναβάτης της Aprilia προσπάθησε να αγωνιστεί, όμως ήδη από την Παρασκευή η κατάσταση του καρπού του δυσκόλευε την προσπάθειά του. Η επιστροφή του το πρωί του Σαββάτου δεν άλλαξε την εικόνα και τελικά αποφασίστηκε να σταματήσει.

Ευκαιρία για τον Μάρκεθ να ξεφύγει

Με τον Μαρτίν εκτός, ο Μάρκεθ έχει πλέον την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά του από τους δέκα στους 47 βαθμούς, εφόσον κερδίσει τόσο το Sprint όσο και τον αγώνα της Κυριακής στη Σεπάνγκ.

Μια τέτοια συγκομιδή θα έφερνε τον αναβάτη της Ducati σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στη μάχη του πρωταθλήματος. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά η εξέλιξη αυτή υπό το ενδεχόμενο ακύρωσης του GP Κατάρ λόγω του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, που θα περιόριζε τις ευκαιρίες του Μαρτίν να καλύψει τη διαφορά.

🚀 @alexmarquez73 returns to pole position at Sepang! 😎 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/yib3BHd8WW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Ο Άλεξ Μάρκεθ πήρε την pole μπροστά από τον Μαρκ

Ο Άλεξ Μάρκεθ κατέκτησε την pole position στη Σεπάνγκ, επικρατώντας του αδελφού του, Μαρκ, για μόλις 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο αναβάτης της Gresini Ducati σημείωσε 1:56.493 στην τελευταία του προσπάθεια, αφήνοντας δεύτερο τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Ο Πέδρο Ακόστα συμπλήρωσε την πρώτη σειρά με την KTM, σε μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη, καθώς οι τρεις πρώτοι χωρίστηκαν από μόλις 84 χιλιοστά.

Οι Aprilia των Άι Ογκούρα και Μάρκο Μπετσέκι βρέθηκαν προσωρινά στην κορυφή στα τελευταία λεπτά, αλλά τελικά περιορίστηκαν στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Μαζί τους στη δεύτερη σειρά θα βρίσκεται ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν έβδομος, μπροστά από τους Ζοάν Ζαρκό και Φράνκο Μορμπιντέλι, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανάια, που πέρασε από το Q1 μαζί με τον Ζαρκό, έμεινε δέκατος.

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