Στη σημερινή εποχή που τα social media κυριαρχούν, το να επαινείς αντιαθλητικές κινήσεις είναι προσβλητικό για τους φιλάθλους και δίνει το λάθος παράδειγμα.

Κάνοντας το λεγόμενο «scroll down» στο Χ (πρώην Twitter), έπεσε στην αντίληψή μου μία ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της Formula 1. Πρόκειται για ορισμένα highlights της «μάχης» μεταξύ των Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν στο Μεξικό το 2024.

Πρόκειται για ένα πρόσφατο συμβάν, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του αγώνα αυτό το τριήμερο. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν η ανάρτηση, αλλά η περιγραφή που ανέφερε: «An incredible battle between Norris and Verstappen in 2024», που σημαίνει: «Μια απίστευτη μάχη ανάμεσα στους Νόρις και Φερστάπεν το 2024».

Πέρα από «απίστευτη», η λέξη incredible σημαίνει εκπληκτικός, αδιανόητος και φοβερός. Συνολικά η λέξη αυτή χρησιμοποιείται με έντονα θετικό τρόπο σε προτάσεις και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.

An incredible battle between Norris and Verstappen in 2024 ⚔️🫣 #F1 #MexicoGP https://t.co/6ploPv1nN9 October 29, 2026

Το λάθος παράδειγμα στον κόσμο

Αυτή η «εκπληκτική μάχη» όπως την αποκάλεσε η Formula 1 είχε ως αποτέλεσμα ο Μαξ Φερστάπεν να πάρει ποινή 20 δευτερολέπτων. Ο Ολλανδός έβγαλε δύο φορές τον αντίπαλό του για το πρωτάθλημα εκτός πίστας με αντιαθλητική οδήγηση. Σε κανένα σημείο δεν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου και γνώριζε απόλυτα τι ακριβώς έκανε σε κεείνο το σημείο, κάτι που έδειξαν και οι δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

«Ειλικρινά, 20 δευτερόλεπτα είναι πολλά, αλλά δεν πρόκειται να κλάψω γι’ αυτό. Η ποινή για τη στροφή 4 ήταν υπερβολική, για το άλλο συμβάν, είναι αυτό που είναι. Οδηγώ όπως πιστεύω ότι πρέπει να οδηγώ», είχε δηλώσει.

Το θέμα όμως δεν είναι ο οδηγός. Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε στη θέση των Φερστάπεν και Νόρις. Το πρόβλημα είναι η αντιαθλητική οδήγηση και η αποθέωση της Formula 1.

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως οι δύο κινήσεις του Ολλανδού ήταν πέρα από τα όρια και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Όταν όμως τη βρόμικη οδήγηση η Formula 1 την πλασάρει στο κοινό ως «εκπληκτική», τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Με τέτοιους χαρακτηρισμούς ξεπλένεις, δικαιολογείς την αντιαθλητική οδήγηση. Την κανονικοποιείς και δίνεις το λάθος παράδειγμα στον κόσμο που ακολουθεί το σπορ και ειδικά στα μικρά παιδιά, τους νέους οδηγούς. Εάν θεωρείται «εκπληκτικό» αυτό που διαδραματίστηκε, που δεν συνάδει με την καθαρή και ασφαλή οδήγηση, τότε παίρνεις μέρος, γίνεσαι συνένοχος και μειώνεις την αξία του σαν σπορ.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Οι συνέπειες

Και ξαναλέω: δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει την κίνηση για προσπέρασμα ή για άμυνα. Με ενδιαφέρει εάν είναι στα καθαρά αγωνιστικά πλαίσια και υπάρχουν οι ανάλογες συνέπειες. Δεν δέχομαι όμως να παρουσιάζεται ως κάτι φυσιολογικό να πετάς με το έτσι θέλω εκτός πίστας τον αντίπαλό σου και να λες και μπράβο για το content που χάρισε.

Για ποιον όμως προορίζονται τέτοιες αναρτήσεις; Μου φαίνεται αδύνατο ακόμα και ο πιο casual φίλαθλος να δει το βίντεο και να μην πει: «το παράκανε ο ένας οδηγός». Η εργαλειοποίηση των highlights ώστε να πλασάρεις ένα μήνυμα μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες. Καταρχάς, συμβάλεις από μόνος σου στη συντήρηση της τοξικότητας στα social media, διότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί γίνονται πάντα αντικείμενο συζήτησης.

Όμως η πηγή του προβλήματος είναι η αστυνόμευση. Όταν δεν έχεις φροντίσει να τιμωρείς παραδειγματικά τέτοιες συμπεριφορές εξ’ αρχής, και όχι στο Μεξικό το ’24, τότε τέτοια οδήγηση θα βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά.

Και αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης: Αντί να επαινούμε μάχες, προσπεράσματα, στρατηγικές και προσπάθειες αυτών των απίστευτων οδηγών, προωθούμε ως κάτι θετικό τη βρόμικη οδήγηση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.