Ο τραυματισμένος καρπός δυσκόλεψε τον Χόρχε Μαρτίν στην απογευματινή περίοδο της Παρασκευής αλλά η συμμετοχή του στο υπόλοιπο GP Μαλαισίας παραμένει ανοιχτή.

Η Aprilia αποφάσισε να σταματήσει την προσπάθεια του Χόρχε Μαρτίν στην απογευματινή περίοδο χρονομετρημένων δοκιμών του GP Μαλαισίας, καθώς ο τραυματισμός στον δεξιό καρπό δεν του επέτρεπε να πιέσει όπως χρειαζόταν. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε μόλις τρεις γύρους στη Σεπάνγκ, με την ομάδα και τους γιατρούς να επιλέγουν να περιμένουν μέχρι το πρωί του Σαββάτου για να επανεκτιμήσουν την κατάστασή του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 υπέστη κάταγμα στον δεξιό καρπό σε πτώση στο Sprint του προηγούμενου Σαββάτου, στο GP Αυστραλίας. Ο τραυματισμός τον έθεσε εκτός του κυριακάτικου αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Την Πέμπτη πήρε την ιατρική έγκριση για να αγωνιστεί στη Μαλαισία και το πρωί της Παρασκευής συμμετείχε στο FP1. Συμπλήρωσε 12 γύρους και κατετάγη 20ός, με διαφορά 1,8 δευτερολέπτων από τον ταχύτερο χρόνο.

Η πίεση στον καρπό έφερε την απόφαση

Μετά το FP1, ο Μαρτίν εξετάστηκε ξανά και πήρε το πράσινο φως για να συνεχίσει. Ωστόσο, η απογευματινή του προσπάθεια κράτησε μόλις λίγα λεπτά. Όπως εξήγησε ο team manager της Aprilia, Πάολο Μπονόρα, το πρόβλημα γινόταν εντονότερο όταν ο Ισπανός επιχειρούσε να κινηθεί σε ρυθμό γρήγορου γύρου.

«Μαζί με τους γιατρούς αποφασίσαμε να μη συνεχίσουμε, να περιμένουμε απόψε και να δούμε αύριο το πρωί. Αυτή τη στιγμή, όταν θέλει να κάνει χρόνο, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις δυνάμεις που ασκούνται», δήλωσε ο Μπονόρα στη διεθνή τηλεοπτική μετάδοση του MotoGP. «Είναι καλύτερα να μην πάρουμε κανένα ρίσκο. Αποφασίσαμε όλοι μαζί, με τον Δρ. Τσάρτε, να μη συνεχίσουμε στην περίοδο».

Στον τέταρτο γύρο του, ο Μαρτίν είχε μια δύσκολη στιγμή στη στροφή 12, εγκατέλειψε την προσπάθειά του και επέστρεψε στα pits. Στη συνέχεια αποχώρησε από το γκαράζ της Aprilia και δεν επέστρεψε στην πίστα μέχρι το τέλος της περιόδου. Ο Μπονόρα ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η απόφαση να σταματήσει δεν συνδεόταν με το συγκεκριμένο περιστατικό. «Όχι, καθόλου. Το αντιμετωπίσαμε απολύτως αντικειμενικά, με βάση την ιατρική κατάσταση. Δεν είχε σχέση με εκείνη τη στιγμή», τόνισε.

Ανοιχτή η συνέχεια στο GP Μαλαισίας

Η συμμετοχή του Μαρτίν στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο παραμένει ανοιχτή. Εφόσον συνεχίσει, θα χρειαστεί να περάσει από το Q1 το πρωί του Σαββάτου, διεκδικώντας μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Q2.

Στην απόφασή του ενδέχεται να παίξει ρόλο και ο καιρός. Οι προβλέψεις δείχνουν αλλαγή των συνθηκών από το Σάββατο, με την οδήγηση στο βρεγμένο να είναι λιγότερο απαιτητική σωματικά για τον τραυματισμένο αναβάτη.

Το πρόβλημα έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για τη μάχη του τίτλου. Ο Μαρτίν βρίσκεται δέκα βαθμούς πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ήταν ταχύτερος και στις δύο περιόδους της Παρασκευής στη Σεπάνγκ.