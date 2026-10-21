Ready Set Ford: Η απόλαυση της οδήγησης σε πρώτο πλάνο

Στην άσφαλτο ή στο χώμα, η Ford φέρνει στο προσκήνιο τη γκάμα των μοντέλων της, η οποία προσφέρει πολλά περισσότερα από μετακίνηση.

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κατασκευαστές αυτοκινήτων, που θέτουν ως προτεραιότητα την απόδοση των κατασκευών τους όχι μόνο με όρους αριθμητικούς. Η Ford έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες ότι μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των απαιτητικών οδηγών, είτε αυτοί επιλέγουν από τη βάση της γκάμας της, είτε από την κορυφή.

Η εκδήλωση Ready Set Ford, στην οποία μας κάλεσε πρόσφατα η Ford Motor Hellas και πραγματοποιήθηκε στην πίστα των Μεγάρων, δεν είχε ως αντικείμενο ένα νέο μοντέλο ή μια νέα έκδοση από τις προτάσεις της Ford. Στόχος της ήταν να υπενθυμίσει ότι η αμερικανική εταιρεία και ειδικότερα το ευρωπαϊκό της τμήμα, κατασκευάζει αυτοκίνητα των οποίων ο πρώτιστος στόχος τους είναι η άμεση επικοινωνία με τον οδηγό τους.

Δεν έλλειψαν βέβαια και οι εκπλήξεις, όπως αυτή της πρώτης φοράς με την μοναδική Ford Mustang Mach-E Rally, ή η γνωριμία με το σύστημα Trailer Backup Assist που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε στην πράξη.

Η καλή μέρα

Μικρή επαφή με την Mustang Dark Horse στην πίστα, γνωριμία με το σύστημα Trailer Backup Assist με το οποίο εξοπλίζονται τα Ranger, οδήγηση στο χώμα και άλμα με Ranger Raptor, μικρή δοκιμή της Mustang Mach-E Rally στο χώμα και τέλος γνωριμία με το σύστημα υποβοήθησης Blue Cruise στα Puma και Kuga, ήταν το χορταστικό μενού της ημέρας της εκδήλωσης Ready Set Ford στα Μέγαρα.

Πριν από τα παραπάνω ωστόσο, οι φιλόξενοι οικοδεσπότες μας Γιάννης Κάττωριτς και Πέτρη Λογαρά εκ μέρους της Ford, αναφέρθηκαν ακροθιγώς μεν αλλά αποκλειστικά δε, στο χαρακτηριστικό αυτό που κάνει κάθε Ford ξεχωριστό και, κυρίως, οδηγοκεντρικό: στους αγώνες. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας της, η Ford συμμετέχει στα σημαντικότερα παγκόσμια πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού με αξιοσημείωτα αποτελέσματα: Rally Raid, WEC, F1, WRC και δεκάδες εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα, αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για την αμερικανική εταιρεία, με αμέτρητες διακρίσεις.

Για την Ford όμως ο κυρίαρχος στόχος δεν είναι οι περγαμηνές από τους αγώνες, αλλά η τεχνογνωσία. Η οποία, στη συνέχεια, περνά στα κορυφαία μοντέλα της και σταδιακά διαχέεται προς τα κάτω στη γκάμα της. Ο συναρπαστικός χαρακτήρας και η προσεγμένη οδική συμπεριφορά όλων των Ford αποτελούν το απτό αποτέλεσμα των δεκαετιών της αγωνιστικής της ενασχόλησης και εμπειρίας.

Σε αυτό το πνεύμα, η εκδήλωση Ready Set Ford, που έδωσε στους δημοσιογράφους τη δυνατότητα να «στίψουν» κυριολεκτικά μια σειρά μοντέλων Ford στις πιο ακραίες συνθήκες, αποτελεί μια λογική επιλογή για την Ford, σπάνια ωστόσο πρακτική για οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Και αποδεικνύει ότι όταν είσαι βέβαιος για την απόδοση των δημιουργημάτων σου, δεν διστάζεις να τα πιέσεις στο όριο.

Στο gmotion έχουμε ήδη οδηγήσει τη Mustang Dark Horse, αλλά όχι σε πίστα, έχουμε αξιολογήσει το σύστημα Blue Cruise, έχουμε διανύσει χιλιάδες -κυριολεκτικά- χιλιόμετρα με το Ranger Raptor και σε επίπεδο εμπειρίας, έμενε μόνο το Trailer Assist και η παρθενική μας βόλτα με την Mach-E Rally να μας εξάψει το ενδιαφέρον.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες οδηγικές εμπειρίες ήταν άνευ σημασίας. Τουναντίον.

Εργασία και χαρά

Είτε οδηγήσεις ένα Puma είτε την Mustang Dark Horse, αυτό που κυριαρχεί σαν αίσθηση στον οδηγό είναι η σύνδεση. Το αυτοκίνητο όχι μόνο εκτελεί τις εντολές του άμεσα, αλλά του προσφέρει και ικανή πληροφόρηση για τη θέση των τροχών, την τάση του αμαξώματος και το ακριβές σημείο πέδησης. Η Mustang Dark Horse είναι φυσικά η επιτομή αυτής της εμπειρίας, καθώς τα έχει όλα: ηχητική πανδαισία από τον V8 που στην αρχή βρυχάται και όταν οι στροφές ξεπεράσουν τις 5.000 κροταλίζει, άμεσο τιμόνι, κτηνώδη ισχύ και φυσικά πίσω κίνηση, για να τοποθετείς το αμάξωμα κατά βούληση, είτε με το τιμόνι, είτε με το γκάζι. Τόνοι μηχανικής πρόσφυσης είναι στη διάθεσή σου και, όταν αυτή χαθεί υπό ακραία πίεση, το άκαμπτο αμάξωμα και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση αναλαμβάνουν να διατηρήσουν τη γωνία ολίσθησης του πίσω μέρους σε απόλυτα προβλέψιμο όριο.

Πάμε στο άλλο άνω άκρο, αυτό εκτός δρόμου. Εδώ το Ranger Raptor είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, με μια εξαιρετικά μελετημένη ανάρτηση και αγωνιστικά αμορτισέρ της Fox να ορίζουν το κορυφαίο All Terrain Vehicle εργοστασιακής υλοποίησης. Σφίγγεις τα δόντια βλέποντας άλματα και νεροφαγώματα εκτός δρόμου να έρχονται με ταχύτητα πάνω σου και, ώ του θαύματος, αυτός ο «δεινόσαυρος» της αυτοκίνησης τα αφήνει πίσω του με στωικότητα βουδιστή μοναχού. Το Ranger Raptor έχει ακραίες εκτός δρόμου ικανότητες, αλλά καθόλου ακραία συμπεριφορά. Άνετο, πενταθέσιο, πλήρως εξοπλισμένο και με πολλές επαγγελματικές αρετές, είναι ένα όχημα πασπαρτού που απευθύνεται στον ίδιο βαθμό χωρίς παραχωρήσεις στον ρέκτη της εκτός δρόμου οδήγησης, στον outlander, στον επαγγελματία, στον αγρότη αλλά και στον «επιδειξία», που θέλει απλώς να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Η Mustang Mach-E Rally είναι επίσης ένα μοναδικό αυτοκίνητο στο είδος του, καθώς αυτή τη στιγμή αποτελεί το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV με γονίδια από κατασκευές του WRC. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το κομμάτι της διαδρομής που της αντιστοιχούσε θύμιζε πεδίο βολής όλμων, αρκούσε όμως για να αντιληφθείς πως 487 ίπποι ισχύος και 880 Nm ροπής μπορούν να περάσουν στο χώμα χωρίς να ασπρίσουν τα μαλλιά σου. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να την οδηγήσουμε για περισσότερα χιλιόμετρα, σε μια πραγματική πίστα autocross.

Χωρίς τον ίδιο βαθμό έξαψης αλλά με αντίστοιχο βαθμό έκπληξης, βρεθήκαμε στη δοκιμασία του Trailer Backup Assist, όπου δύο Ranger PHEV μας περίμεναν με τα ρυμουλκούμενά τους για να εκτελέσουμε ασκήσεις ακριβείας. Μόλις μας δόθηκαν ολιγόλεπτες διευκρινήσεις για τη λειτουργία του συστήματος, γίναμε αυτόματα... φορτηγατζήδες και μάλιστα διεθνών μεταφορών. Το σύστημα λοιπόν λειτουργεί άψογα με παρέμβαση από τον οδηγό μόνο σε φρένο και γκάζι, καθιστώντας μια αγχωτική δοκιμασία «παιχνίδι».

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο το σύστημα Blue Cruise, το μοναδικό που έχει πιστοποίηση και άδεια για οδήγηση χωρίς χέρια στον αυτοκινητόδρομο, μας δόθηκε η ευκαιρία να το αξιολογήσουμε στα Puma και Kuga. Με την ενεργοποίηση του Adaptive Cruise Control και εφ' όσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, το Blue Cruise ενεργοποιείται και απανεργοποιείται αυτόματα, με σχετικές ενδείξεις στον πίνακα οργάνων. Όταν ενεργοποειίται, ο οδηγός μπορεί να αφήσει όχι μόνο το πόδι από το γκάζι, αλλά και τα χέρια από το τιμόνι. Με το νόμο. Αρκεί, βέβαια, να μην αποσπά την προσοχή του, κάτι που το αυτοκίνητο ελέγχει συνεχώς και εφ' όσον δεν έχετε το βλέμμα συνεχώς εμπρός, βγάζει το σύστημα εκτός. Το Blue Cruise ενεργοποιείτα με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των 130 χλμ./ώρα, δεν έχει -προς το παρόν- τη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής λωρίδας, ενώ βγαίνει πάντα εκτός σε τούνελ και δύσκολα περάσματα. Λειτουργεί στο 95% του μήκους των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο ξεκούραστης και ασφαλούς οδήγησης.

Οι διαπιστώσεις

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης όπως τα Trailer Backup Assist και Blue Cruise αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ψηφιακής τεχνολογίας αιχμής που αναπτύσσει η Ford και αποδεικνύονται πραγματικοί αρωγοί κάθε οδηγού. Όχι όμως εις βάρος της οδηγικής απόλαυσης, όπως καταμαρτυρούν οι ικανότητες των Mustang Black Horse και Mach-E Rally, η μοναδικότητα του Ranger Raptor αλλά και η απόλυτη ισορροπία επιδόσεων και οδικής συμπεριφοράς όλων των Ford, ανεξαρτήτως μεγέθους, ισχύος και τιμής. Η αγωνιστική εμπλοκή έχει τελικά τεράστιο αντίκτυπο, αρκεί να μπορείς να τον εκτιμήσεις.

Μια ξεχωριστή αναφορά οφείλουμε και στην Ford Motor Hellas, η οποία όχι μόνο γνωρίζει τις ικανότητες των μοντέλων που αντιπροσωπεύει, αλλά τολμά να τις αναδείξει ρίχνοντας όλη σχεδόν τη γκάμα της στο «λάκκο των λεόντων» της πίστας των Μεγάρων, ενίοτε χωρίς την υποστήριξη των ηλεκτρονικών βοηθημάτων και αποζητώντας την οδήγηση στο όριο από τους Έλληνες δημοσιογράφους. Έχοντας συμμετάσχει σε ανάλογες εκδηλώσεις σε πίστα άλλων εταιρειών, αλλά με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο οδήγησης που τελικά αποτρέπει την ανάδειξη των ικανοτήτων των αυτοκινήτων και εκπίπτει στο επίπεδο της «βόλτας στο πάρκο», μόνο να εξάρω μπορώ τα στελέχη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Όχι για το όποιο ρίσκο ανέλαβαν, αλλά για τη γνώση του γεγονότος ότι η οδήγηση στο όριο ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι. Και τα μοντέλα της Ford δεν είναι σίγουρα ή ήρα.