Ο επικεφαλής της Ferrari αποθεώνει το Tesla Roadster

Ο Μπενεντέτο Βίνια επαινεί την τόλμη της Tesla και εξηγεί γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται να συνεχίσει να ρισκάρει.

Έναν απρόσμενο υποστηρικτή βρήκε το ανανεωμένο Tesla Roadster στο πρόσωπο του διευθύνοντος συμβούλου της Ferrari. Ο Μπενεντέτο Βίνια επαίνεσε τόσο την τεχνολογία όσο και την παρουσίαση του ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου, δίνοντάς τους «δέκα στα δέκα» και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Tesla για να μιλήσει για την ανάγκη συνεχούς ανανέωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Μιλώντας σε εκδήλωση του ιταλικού Quattroruote, ο επικεφαλής της Ferrari υποστήριξε ότι η τολμηρή προσέγγιση της αμερικανικής εταιρείας δείχνει πόσο χώρο εξακολουθεί να έχει η καινοτομία, ακόμη και σε έναν κλάδο με περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας. «Ως Ευρωπαίος, σας ευχαριστώ που μας δείχνετε ότι, ακόμη και σε έναν παλιό κόσμο, μπορεί κανείς να συνεχίζει να καινοτομεί και να τολμά», δήλωσε ο Βίνια, σύμφωνα με το Reuters. Η τοποθέτησή του δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον έπαινο, καθώς ο επικεφαλής μιας εταιρείας που στηρίζει μεγάλο μέρος της ταυτότητάς της στην ιστορία και στην παράδοση αναγνωρίζει την αξία μιας προσέγγισης που αμφισβητεί τις καθιερωμένες συνταγές.

Η θετική αξιολόγηση αφορά την τεχνολογική πρόταση και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το Roadster. Η εμπορική του πορεία μένει να φανεί, καθώς ο Ίλον Μασκ τοποθετεί την έναρξη παραγωγής στο 2028. Ανάμεσα στην παρουσίαση και στην παράδοση αυτοκινήτων στους πελάτες μεσολαβεί επομένως ένα κρίσιμο στάδιο υλοποίησης.

Η σύνδεση με την ηλεκτρική Ferrari

Οι δηλώσεις του Βίνια συνδέονται και με τις επιλογές που κάνει η ίδια η Ferrari για την ηλεκτρική της εποχή. Ο επικεφαλής της υπερασπίστηκε τη σημασία του δημιουργικού ρίσκου και της συνεργασίας με ανθρώπους που φέρνουν διαφορετικές εμπειρίες στον σχεδιασμό ενός αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τον Τζόνι Άιβ και τη LoveFrom για την πρώτη ηλεκτρική Ferrari, τη Luce. Ο Άιβ, γνωστός από τη δουλειά του στην Apple, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την αναζήτηση νέων ιδεών έξω από τα παραδοσιακά όρια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Για τον Βίνια, η εξέλιξη προϋποθέτει τη διάθεση μιας εταιρείας να δοκιμάσει διαφορετικούς δρόμους, ακόμη κι όταν διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και επιτυχημένο παρελθόν. Ο έπαινος προς την Tesla αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία: εκφράζει την πεποίθησή του ότι η τεχνολογική τόλμη μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για ολόκληρο τον κλάδο. Ferrari και Tesla προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες και έχουν χτίσει διαφορετική σχέση με το κοινό τους. Η τοποθέτηση του Βίνια δείχνει, ωστόσο, ότι η αναγνώριση μιας ενδιαφέρουσας ιδέας μπορεί να ξεπερνά τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών. Για το Roadster, το επόμενο στοίχημα είναι να μεταφέρει στην παραγωγή όσα κέρδισαν αυτόν τον ενθουσιώδη έπαινο.