Τη δική του οπτική έδωσε με πραγματικές δηλώσεις ο Λιούις Χάμιλτον σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Σιγκαπούρη και την επιλογή του να μην μπει στα pits.

Έπειτα από έντονο παρασκήνιο και παραφιλολογία, ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Βρετανός της Ferrari εξήγησε γιατί επέλεξε διαφορετική στρατηγική από τον Σαρλ Λεκλέρ και πώς οδηγήθηκε στην απόφαση που του κόστισε μία θέση στο βάθρο τονίζοντας το λάθος του.

Μιλώντας στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της FIA ενόψει του Grand Prix ΗΠΑ, ο Βρετανός αναφέρθηκε για πρώτη φορά εκτενώς στο περιστατικό και όχι μέσω ανακοινώσεων της ιταλικής ομάδας.

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Το 2-3 δεν είναι αρκετό για τον Χάμιλτον

Η επιλογή διαφορετικής στρατηγικής δεν ήταν τυχαία. Ο Χάμιλτον εξήγησε ότι οι προσομοιώσεις της Ferrari έδειχναν πως ο Μαξ Φερστάπεν διέθετε το πλεονέκτημα για τη νίκη και πως η πιθανότερη έκβαση ήταν οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας να τερματίσουν πίσω του.

«Όταν ήξερα ότι θα εκκινούσα τρίτος, αναζητούσα τρόπους να κερδίσω. Ήθελα να ακολουθήσω διαφορετική στρατηγική από τον Σαρλ, αντί να κάνουμε το ίδιο και απλώς να ακολουθούμε ο ένας τον άλλον. Υποθέταμε ότι ο Μαξ θα ήταν ταχύτερος και οι προσομοιώσεις έδειχναν ότι θα τερματίζαμε στο 2-3. Αυτό δεν μου αρκούσε», ανέφερε αρχικά.

Η επιλογή της μεσαίας γόμας είχε στόχο να του επιτρέψει να παρατείνει το πρώτο stint και να δημιουργήσει διαφορετικές στρατηγικές δυνατότητες. Ωστόσο, το ελαστικό δεν απέδωσε όπως περίμενε, ενώ παράλληλα η SF-26 δεν είχε ιδανικό στήσιμο και κατέστρεψε από νωρίς τα «κίτρινα» ελαστικά.

Το λάθος που κατάλαβε αμέσως

Το καθοριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν εμφανίστηκε το Virtual Safety Car. Η Ferrari κάλεσε και τους δύο οδηγούς της για αλλαγή ελαστικών, όμως ο Χάμιλτον αποφάσισε να συνεχίσει, χάνοντας την ευκαιρία για ένα δεύτερο pit-stop με μικρότερη χρονική απώλεια.

«Πλησίαζα την είσοδο των pit και δεν γνώριζα ότι ο Σαρλ θα έμπαινε. Πήρα την απόφαση μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να παραμείνω στην πίστα. Μόλις έφτασα δίπλα στην είσοδο των pits, συνειδητοποίησα ότι πιθανότατα ήταν λάθος», παραδέχθηκε.

Ο Χάμιλτον θέλει να δει μια άλλη Ferrari

Παρά την απογοήτευση, ο Βρετανός δεν θεωρεί ότι το συγκεκριμένο λάθος πρέπει να τον οδηγήσει σε μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η αμφισβήτηση των καθιερωμένων επιλογών αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας του με τη Ferrari.

«Πιστεύω πραγματικά ότι η δουλειά μου, αντί να ακολουθώ πάντοτε τις καθιερωμένες επιλογές, είναι να προκαλώ συνεχώς την ομάδα και τον εαυτό μου, να αμφισβητώ όσα θεωρούνται δεδομένα. Έτσι έφτασα μέχρι εδώ και δεν πρόκειται να σταματήσω να το κάνω. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και αυτή ήταν μία από αυτές. Κερδίζουμε και χάνουμε ως ομάδα, επομένως μοιραζόμαστε το βάρος και το κόστος. Με πονά όταν χάνω βαθμούς για την ομάδα. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και θα διπλασιάσω την προσπάθειά μου για να διασφαλίσω ότι δεν θα επαναληφθεί», κατέληξε.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.