Η Ford παρουσιάζει τις ειδικές εκδόσεις των δημοφιλών SUV της, οι οποίες ενσωματώνουν το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης BlueCruise χωρίς επιπλέον συνδρομή.

Η Ford ανακοίνωσε τη διάθεση των νέων εκδόσεων BlueCruise για τα μοντέλα Kuga και Puma, προσφέροντας στους οδηγούς μια premium εμπειρία οδήγησης με έμφαση στην τεχνολογία και την άνεση. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκδόσεων είναι η ενσωμάτωση του συστήματος BlueCruise, το οποίο επιτρέπει την οδήγηση «hands-free» (χωρίς τα χέρια στο τιμόνι) σε εγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητόδρομου, βελτιώνοντας σημαντικά την άνεση στα μεγάλα ταξίδια.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα του συστήματος στην ηλεκτρική Mustang Mach-E, η Ford επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας αυτής, καθιστώντας την στάνταρ εξοπλισμό στις συγκεκριμένες εκδόσεις. Οι αγοραστές των Kuga και Puma BlueCruise θα επωφελούνται από το σύστημα χωρίς την ανάγκη καταβολής μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής, κάνοντας την προηγμένη αυτή δυνατότητα πιο προσιτή στο ευρύ κοινό.

Αποκλειστική σχεδίαση και πλούσιος εξοπλισμός

Πέρα από το τεχνολογικό σκέλος, οι νέες εκδόσεις BlueCruise διακρίνονται για τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά τους στοιχεία. Το εξωτερικό των οχημάτων είναι βαμμένο στο αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, το οποίο συνδυάζεται με μαύρες λεπτομέρειες, μαύρη οροφή και ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου. Στο εσωτερικό, η Ford έχει προσθέσει νέες επενδύσεις και χρωματικές πινελιές που ενισχύουν την αίσθηση της ποιότητας και της μοναδικότητας.

Ο εξοπλισμός των μοντέλων είναι αναβαθμισμένος, περιλαμβάνοντας το Driver Assistance Pack, το οποίο περιέχει μια σειρά από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης, όπως το Intelligent Adaptive Cruise Control και το Lane Centering. Με αυτόν τον τρόπο, η Ford προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που συνδυάζει την ασφάλεια με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής.

Η παρουσίαση αυτών των εκδόσεων εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Ford+, το οποίο στοχεύει στον μετασχηματισμό της εταιρείας μέσω της χρήσης καινοτόμου λογισμικού και συνδεδεμένων υπηρεσιών. Η Ford Model e, ο τομέας της εταιρείας που ασχολείται με τα ηλεκτρικά οχήματα και το ψηφιακό λογισμικό, διασφαλίζει ότι οι χρήστες απολαμβάνουν μια σύγχρονη και απροβλημάτιστη εμπειρία.