Η iCAUR έρχεται στην Ελλάδα μέσω της O&J Automotive Hellas

Η μάρκα του Chery Group εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Emil Frey, με πρώτο εκπρόσωπο το σκληροτράχηλο SUV V27.

Την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων της iCAUR (προφέρεται i-car) στην Ελλάδα αναλαμβάνει η O&J Automotive Hellas, μέλος του Ομίλου Emil Frey. Η νέα μάρκα του Chery Group επικεντρώνεται σε SUV με εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης και προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου στην ελληνική αγορά.

Πρώτος εκπρόσωπός της στη χώρα μας είναι το V27 REEV, το οποίο παρουσιάστηκε στο κοινό στην έκθεση AUTO ATHINA 2026. Παράλληλα, το δίκτυο διανομέων και επισκευαστών της O&J Automotive Hellas διευρύνεται για να υποστηρίξει την είσοδο της iCAUR στην Ελλάδα.

V27: Ηλεκτρική κίνηση με επέκταση αυτονομίας

Το iCAUR V27 είναι ένα μεγάλο SUV με μήκος που ξεπερνά τα 5 μέτρα και μεταξόνιο 2,9 μέτρων. Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία «Future Classic» της μάρκας, με τετραγωνισμένο αμάξωμα και αναφορές στα κλασικά εκτός δρόμου οχήματα.

Το σύστημα κίνησης REEV, από τα αρχικά του Range-Extended Electric Vehicle, συνδυάζει ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης και έναν βενζινοκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια. Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες, ενώ ο βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν απαιτείται επιπλέον αυτονομία.

Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται από εξωτερική πηγή, ώστε το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται χωρίς ενεργοποίηση του βενζινοκινητήρα στις καθημερινές μετακινήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηλεκτρική αυτονομία υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα και η συνολική τα 900 χιλιόμετρα, χωρίς να προσδιορίζεται ο κύκλος μέτρησης των συγκεκριμένων τιμών. Το V27 απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Εσωτερικού στην κατηγορία Premium Car των Torino Automotive Design Awards 2026.

Νέα προσθήκη στη σειρά V

Η ανακοίνωση της εισόδου στην Ελλάδα συμπίπτει με το iCAUR International User Summit 2026 στη Wuhu της Κίνας. Εκεί πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του V25, το οποίο συμπληρώνει τη σειρά V μαζί με τα V23 και V27.

Στην ίδια διοργάνωση παρουσιάστηκαν 20 εξατομικευμένα οχήματα, μεταξύ των οποίων τρεις επίσημες εκδόσεις ειδικής διαμόρφωσης. Η δυνατότητα προσαρμογής των αυτοκινήτων σε διαφορετικές δραστηριότητες και προτιμήσεις αποτελεί μέρος της προσέγγισης της μάρκας, η οποία αναφέρει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές.

Η ανάπτυξη στην ελληνική αγορά

Ο Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των Εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, συνέδεσε την προσθήκη της iCAUR με τη διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές και την ανάπτυξη της παρουσίας του ομίλου στη χώρα.

«Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτουμε πανελλαδικά, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για την iCAUR τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη και μακροχρόνια παρουσία στην Ελλάδα», δήλωσε.

Στο συγκεκριμένο δελτίο Τύπου δεν ανακοινώνονται τιμές, εκδόσεις εξοπλισμού ή ημερομηνία έναρξης παραδόσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη μάρκα διατίθενται στην ελληνική ιστοσελίδα της iCAUR.