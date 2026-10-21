OMODA X: Πρεμιέρα με αιχμηρή σχεδίαση και βλέψεις πέρα από την άσφαλτο

Το νέο crossover της OMODA αποκαλύφθηκε στην Κίνα με μεγάλη απόσταση από το έδαφος, νυχτερινή όραση και φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες.

Η OMODA παρουσίασε στην Κίνα το νέο X, ένα crossover με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και χαρακτηριστικά που διευρύνουν τον προσανατολισμό του πέρα από την αστική χρήση. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου στη Wuhu, στην εκδήλωση OMODA X NIGHT, στο πλαίσιο του International User Summit 2026.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τον όρο «CROSS OFF-ROAD» για να περιγράψει τη νέα της πρόταση, συνδέοντας την πρακτικότητα ενός SUV με δυνατότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων και σπορ σχεδιαστικές αναφορές. Προς το παρόν, οι πληροφορίες επικεντρώνονται στην εμφάνιση, στην καμπίνα και σε επιμέρους χαρακτηριστικά εξοπλισμού, χωρίς ανακοινώσεις για κινητήρες, επιδόσεις ή τιμές.

Γεωμετρικές γραμμές και σχεδίαση εμπνευσμένη από τα mecha

Το OMODA X υιοθετεί φαρδύ αμάξωμα, τονισμένους ώμους και έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες, με τη σπορ σιλουέτα να συνδυάζεται με πιο δυναμικές αναλογίες. Η σχεδιαστική έμπνευση προέρχεται, σύμφωνα με τη μάρκα, από την αισθητική των mecha: τον φουτουριστικό κόσμο μηχανών και ρομποτικών κατασκευών της επιστημονικής φαντασίας.

Οι γεωμετρικές επιφάνειες και οι αιχμηρές λεπτομέρειες υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα έχουν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κεραυνούς. Η OMODA επιδιώκει έτσι μια πιο διακριτή ταυτότητα για το X, αποφεύγοντας τις ήπιες καμπύλες που συναντώνται σε αρκετά crossover.

Δύο οθόνες, αλλά και φυσικά χειριστήρια

Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί το εσωτερικό, με γεωμετρική διάταξη του ταμπλό και αιωρούμενη κεντρική κονσόλα σε σχήμα X. Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών.

Παρά την έμφαση στις ψηφιακές λειτουργίες, η εταιρεία διατηρεί φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό και τα προγράμματα οδήγησης. Πρόκειται για μια ουσιαστική λεπτομέρεια στη διάταξη της καμπίνας, καθώς βασικοί χειρισμοί δεν μεταφέρονται αποκλειστικά στα μενού της οθόνης.

Για τα προσωπικά αντικείμενα και τον μικροεξοπλισμό προβλέπονται συνολικά 39 αποθηκευτικοί χώροι. Δεν έχουν ανακοινωθεί, πάντως, οι εξωτερικές διαστάσεις του μοντέλου ή η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών.

Απόσταση από το έδαφος 200 χλστ.

Τα πρώτα στοιχεία που συνοδεύουν την πρεμιέρα δίνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον εκδρομικό χαρακτήρα του X. Η απόσταση από το έδαφος είναι 200 χλστ., ενώ η OMODA αναφέρει σχεδιασμένη δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους άνω των 700 χλστ. Πρόκειται για προδιαγραφές της εταιρείας, χωρίς ακόμη να δημοσιοποιούνται αναλυτικά οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης δυνατότητας.

Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 κιλά και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής τα 75 κιλά, προσφέροντας επιλογές για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα μετάδοσης, τις αναρτήσεις και τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης θα χρειαστούν για να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα των εκτός δρόμου δυνατοτήτων του.

Νυχτερινή όραση και εξατομικευμένο πρόγραμμα οδήγησης

Ανάμεσα στις τεχνολογίες που ανακοίνωσε η OMODA ξεχωρίζει το σύστημα νυχτερινής όρασης με υπέρυθρη θερμική απεικόνιση. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων σε απόσταση έως 90 μέτρων, ενισχύοντας την πληροφόρηση του οδηγού τη νύχτα.

Το πρόγραμμα X-MODE επιτρέπει την προσαρμογή των ρυθμίσεων του οχήματος και της απόκρισης των συστημάτων του στις προτιμήσεις του χρήστη. Η ανακοίνωση δεν αναλύει ακόμη ποιες ακριβώς παράμετροι θα είναι διαθέσιμες προς ρύθμιση.

Στο πεδίο της φωνητικής αλληλεπίδρασης, το SIAS, από τα αρχικά Super Intelligent AI Space, έχει σχεδιαστεί για συνομιλίες χωρίς ειδική λέξη ενεργοποίησης ή σύνθετες εντολές. Η OMODA δίνει έμφαση στη φυσικότερη επικοινωνία με το αυτοκίνητο και στην εξατομίκευση των λειτουργιών του.