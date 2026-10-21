KGM Musso, Musso Grand & Musso EV: Περισσότερο pick-up για τα χρήματά σου

Τα νέα εντυπωσιακά pick-up της KGM έχουν κινητήρες diesel ή ηλεκτρική κίνηση, πλούσιο εξοπλισμό και τιμές που βάζουν πραγματικά δύσκολα στον ανταγωνισμό.

Η KGM ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά των pick-up με τα ανανεωμένα Musso και Musso Grand, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Musso EV. Στην παρουσίασή τους στις Αφίδνες γνωρίσαμε από κοντά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατηγορία: τη γνώριμη λύση του diesel με έμφαση στις απαιτήσεις της δουλειάς και μια ηλεκτρική πρόταση που συνδυάζει την ανοιχτή καρότσα με χαρακτηριστικά σύγχρονου SUV.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε σύντομες διαδρομές σε άσφαλτο και χώμα, καθώς και πιο απαιτητικά εκτός δρόμου περάσματα για το Musso Grand, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων και του χαρακτήρα των νέων μοντέλων. Με διαφορετικές επιλογές κίνησης, μετάδοσης και εξοπλισμού, η εταιρεία που διαδέχθηκε τη SsangYong διεκδικεί αγοραστές με διαφορετικές ανάγκες, διατηρώντας ως κοινό σημείο μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση τιμής και παροχών.

Musso Grand: Μεγάλο σε διαστάσεις, συγκρατημένο σε κόστος

Η diesel γκάμα ξεκινά από το Musso με το κοντύτερο αμάξωμα, μήκους 5.150 χλστ., κίνηση στους πίσω τροχούς και χειροκίνητο κιβώτιο. Το Musso Grand αυξάνει το μήκος στα 5.460 χλστ. και το μεταξόνιο από τα 3.100 στα 3.210 χλστ., προσθέτοντας μεγαλύτερη καρότσα και στάνταρ τετρακίνηση. Η δική του τιμή εκκίνησης είναι 33.490 ευρώ.

Η διαφορά από τους καθιερωμένους αντιπάλους δεν είναι αμελητέα. Στις βασικές τετρακίνητες εκδόσεις, οι τιμές που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση τοποθετούν το Grand περίπου 8.000-9.000 ευρώ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα Toyota Hilux και Isuzu D-Max. Δεν πρόκειται για απολύτως ταυτόσημες διαμορφώσεις εξοπλισμού, είναι όμως μια απόσταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη όταν ο αγοραστής υπολογίζει το κόστος απόκτησης ενός εργαλείου δουλειάς.

Η καρότσα του Grand έχει μήκος 1.610 χλστ., πλάτος 1.570 χλστ. και ύψος πλευρικών τοιχωμάτων 570 χλστ. Στην έκδοση με φύλλα σούστας, το ωφέλιμο φορτίο ξεπερνά τον έναν τόνο. Για εκείνον που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην άνεση, υπάρχουν εκδόσεις με πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων, με αντίστοιχα διαφορετικές προδιαγραφές φόρτωσης.

Η δυνατότητα επιλογής έχει μεγαλύτερη σημασία από έναν εντυπωσιακό μέγιστο αριθμό. Άλλο αυτοκίνητο χρειάζεται εκείνος που μεταφέρει καθημερινά βαριά υλικά και άλλο εκείνος που συνδυάζει ελαφρύτερη επαγγελματική χρήση, οικογενειακές μετακινήσεις και εξορμήσεις.

Καμπίνα που δεν θυμίζει βασική επαγγελματική έκδοση

Η ανανέωση του Musso φαίνεται στη μεγάλη μάσκα, στους τονισμένους θόλους και στην πιο επιβλητική συνολική εικόνα. Περισσότερο ενδιαφέρον, πάντως, έχει ό,τι συναντά ο οδηγός ανοίγοντας την πόρτα: δύο οθόνες 12,3 ιντσών, για τα όργανα και το σύστημα πολυμέσων, πλοήγηση, Android Auto και Apple CarPlay.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης και έξι αερόσακοι. Η λίστα συστημάτων υποβοήθησης καλύπτει αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων και προειδοποίηση κόπωσης οδηγού. Δεν χρειάζεται, επομένως, να ανέβει κανείς στην κορυφή της γκάμας για να αποκτήσει τις βασικές ψηφιακές ευκολίες και ένα ουσιαστικό πακέτο ασφάλειας.

Οι ακριβότερες εκδόσεις προσθέτουν στοιχεία όπως αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, μεγαλύτερους τροχούς και πλουσιότερη επένδυση της καμπίνας. Η διπλοκάμπινη διάταξη παραμένει πενταθέσια, με τους χώρους και το προσεγμένο φινίρισμα να συγκαταλέγονται στα θετικά της πρώτης δημοσιογραφικής επαφής.

Ο diesel και η σημασία της σωστής μετάδοσης

Ο τετρακύλινδρος turbodiesel των 2.157 κ.εκ. αποδίδει 202 ίππους στις 3.800 σ.α.λ. Με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων συνδυάζεται με 400 Nm ροπής, διαθέσιμα από τις 1.400 έως τις 2.800 σ.α.λ. Με το αυτόματο έξι σχέσεων της Aisin, η ροπή ανεβαίνει στα 441 Nm, από τις 1.600 έως τις 2.600 σ.α.λ.

Η τετρακίνηση του Grand είναι επιλεκτική, με θέσεις 2H, 4H και 4L. Ο υποπολλαπλασιασμός προσφέρει τον απαιτούμενο έλεγχο στα δυσκολότερα περάσματα, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 248 χλστ. Η γωνία προσέγγισης είναι 30,6 μοίρες, η γωνία διαφυγής 24,5 μοίρες και η γωνία ράμπας 24,2 μοίρες.

Η έκδοση με αυτόματο κιβώτιο μπορεί να ρυμουλκήσει έως 3.500 κιλά με φρένα. Στις χειροκίνητες εκδόσεις Grand, ο τεχνικός πίνακας αναφέρει 2.600 κιλά. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο αφορά τη διαμόρφωση με σούστες και δεν πρέπει να συγχέεται με τις δυνατότητες κάθε έκδοσης της γκάμας.

Στο χώμα, το Grand δείχνει γιατί επιμένει στην κλασική συνταγή

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σύντομης οδηγικής παρουσίασης ήταν η εκτός δρόμου διαδρομή. Όχι επειδή ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να αποκαλύψει όλα τα όρια ενός pick-up, αλλά επειδή δίνει μια πρώτη απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται ο κινητήρας, η μετάδοση και η ανάρτηση όταν τελειώνει η άσφαλτος.

Οι καταγραφές από τη συγκεκριμένη παρουσίαση συμφωνούν σε δύο ουσιαστικά σημεία: το Grand πέρασε δύσκολα χωμάτινα τμήματα παρά τα ασφάλτινα ελαστικά του και δεν συνόδευσε αυτή την προσπάθεια με έντονη ταλαιπωρία των επιβατών ή ανεπιθύμητους θορύβους. Η παρατήρηση έχει ιδιαίτερη αξία για ένα επαγγελματικό όχημα, στο οποίο η αντοχή δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ο οδηγός πρέπει να αποδέχεται σκληρή και κουραστική κύλιση. Σημαντική διευκρίνιση: τα αυτοκίνητα της παρουσίασης είχαν την πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων. Η αρχική θετική εικόνα για την απορρόφηση των ανωμαλιών αφορά αυτή τη διαμόρφωση και όχι την έκδοση με φύλλα σούστας. Η τελευταία εξυπηρετεί διαφορετική προτεραιότητα, τη συστηματική μεταφορά μεγαλύτερου φορτίου.

Ο diesel προσθέτει την ελαστικότητα που χρειάζεται ένα μεγάλο pick-up. Η διαθέσιμη ροπή χαμηλά επιτρέπει στον οδηγό να αντιμετωπίζει τα περάσματα χωρίς να αναζητά συνεχώς υψηλές στροφές, ενώ το αυτόματο κιβώτιο αφαιρεί ένα μέρος του φόρτου χειρισμών. Στο δύσκολο τερέν, άλλωστε, η δυνατότητα να κινηθείς αργά και ελεγχόμενα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ισχύ που αναγράφεται στο φυλλάδιο.

Αυτό είναι και το βασικό ενδιαφέρον του Grand: οι πρώτες ενδείξεις δεν περιγράφουν μια οικονομική κατασκευή που απλώς ολοκληρώνει τη διαδρομή. Περιγράφουν ένα ικανό pick-up με περιθώριο άνεσης και πολιτισμένης λειτουργίας. Η συνέχεια απαιτεί περισσότερα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, δοκιμή με φορτίο και ξεχωριστή αξιολόγηση της έκδοσης με σούστες. Το μέγεθος των 5,46 μέτρων, επίσης, παραμένει ένας πρακτικός περιορισμός που δεν αναιρείται από την ευκολία της αυτόματης μετάδοσης.

Musso EV: Όχι το ίδιο αυτοκίνητο με διαφορετικό κινητήρα

Το Musso EV ακολουθεί άλλη κατασκευαστική λογική. Διαθέτει αυτοφερόμενο αμάξωμα, γόνατα McPherson εμπρός και ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Με μήκος 5.160 χλστ. είναι αισθητά κοντύτερο από το Grand, χωρίς βέβαια να γίνεται μικρό αυτοκίνητο. Το μεταξόνιο φτάνει τα 3.150 χλστ. και το πλάτος τα 1.920 χλστ.

Η προσθιοκίνητη έκδοση αποδίδει 207 ίππους και 339 Nm. Η τετρακίνητη χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, με συνδυαστική ισχύ 237 ίππων και ροπή περίπου 630 Nm. Οι χρόνοι για τα 0-100 χλμ./ώρα είναι περίπου 9,2 και 8 δευτερόλεπτα αντίστοιχα.

Κοινή είναι η μπαταρία LFP των 80,6 kWh, με συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 419,6 χλμ. για την προσθιοκίνητη έκδοση και 379 χλμ. για την τετρακίνητη. Για φόρτιση 10-80%, η εταιρεία αναφέρει περίπου 36 λεπτά σε σταθμό ονομαστικής ισχύος 300 kW ή 46 λεπτά σε σταθμό 100 kW. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC είναι κατηγορίας 11 kW.

Η καρότσα έχει μήκος 1.345 χλστ., πλάτος 1.515 χλστ. και ύψος 510 χλστ. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο είναι 500 κιλά και η δυνατότητα ρυμούλκησης 1.800 κιλά με φρένα. Πρόκειται για σαφώς διαφορετικές προδιαγραφές από εκείνες του diesel: επαρκείς για πολλές επαγγελματικές και ψυχαγωγικές χρήσεις, όχι όμως για να αντικαταστήσουν αδιακρίτως ένα pick-up με δυνατότητα φόρτωσης ενός τόνου.

Στον δρόμο, το EV αλλάζει τον τόνο

Στο ηλεκτρικό Musso, το ενδιαφέρον μεταφέρεται από τον υποπολλαπλασιασμό και τις δυνατότητες σκληρής εργασίας στην απόκριση, στην άνεση και στην ευκολία της καθημερινής μετακίνησης. Οι δημοσιευμένες πρώτες οδηγικές παρατηρήσεις για την προσθιοκίνητη έκδοση περιγράφουν ένα αυτοκίνητο με ικανοποιητική ζωντάνια και άνετους χώρους, αλλά και με σημεία που χρειάζονται εξοικείωση.

Τα 339 Nm φτάνουν στους εμπρός τροχούς χωρίς την αναμονή που συνδέεται με τις στροφές ενός θερμικού κινητήρα. Αυτό βοηθά στην καθημερινή απόκριση, αλλά η έντονη επιτάχυνση μπορεί να δοκιμάσει την πρόσφυση του εμπρός άξονα. Δεν είναι παρατήρηση που αφορά αυτομάτως και την τετρακίνητη έκδοση, η οποία μοιράζει τη δουλειά ανάμεσα σε δύο άξονες.

Η αρχική εικόνα τοποθετεί το EV περισσότερο στην πλευρά της άνετης μετακίνησης παρά της σπορ οδήγησης. Η ευρυχωρία της καμπίνας λειτουργεί υπέρ του, ενώ η αίσθηση του τιμονιού και ο χειρισμός των ψηφιακών λειτουργιών είναι στοιχεία που αξίζουν περισσότερη προσοχή σε μια αναλυτική δοκιμή. Τα χειριστήρια ανάκτησης στο τιμόνι επιτρέπουν, πάντως, την προσαρμογή της επιβράδυνσης χωρίς συνεχή αναζήτηση στην κεντρική οθόνη.

Εκτός δρόμου χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση από το Grand. Η απόσταση από το έδαφος είναι 181,4 χλστ. και η γωνία ράμπας 15,1 μοίρες, οπότε οι χωμάτινες διαδρομές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τις ίδιες προσδοκίες. Η τετρακίνηση προσφέρει πρόσφυση, δεν καταργεί όμως τους γεωμετρικούς περιορισμούς.

Η πραγματική αυτονομία με επαγγελματικό φορτίο, οι απαιτήσεις ρυμούλκησης και η κατανάλωση σε ταξίδι παραμένουν ζητήματα για πληρέστερη δοκιμή. Για εκείνον που κινείται σε προβλέψιμες καθημερινές διαδρομές και μπορεί να φορτίζει στη βάση του, το EV έχει σαφές ενδιαφέρον. Για εκείνον που χρειάζεται καθημερινά μεγάλο φορτίο και απρόβλεπτες αποστάσεις, το diesel διατηρεί τον πιο άμεσα αναγνωρίσιμο ρόλο.

Ο εξοπλισμός του EV δεν σταματά στα απαραίτητα

Με 49.990 ευρώ στην έκδοση Pro 2WD, το Musso EV περιλαμβάνει μπαταρία 80,6 kWh, δύο οθόνες 12,3 ιντσών, προσαρμοζόμενο cruise control, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, ασύρματη φόρτιση κινητού και λειτουργία V2L για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Η τετρακίνητη Pro ξεκινά από 54.990 ευρώ, η LX AWD από 56.990 ευρώ και η DLX AWD από 58.990 ευρώ. Στην κορυφαία έκδοση προστίθενται, μεταξύ άλλων, κάμερα περιμετρικής θέασης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θέρμανση καθισμάτων εμπρός και πίσω και ηλιοροφή.

Η σύγκριση με τα ηλεκτρικά pick-up του ανταγωνισμού χρειάζεται προσοχή, επειδή δεν προσφέρουν όλα το ίδιο ωφέλιμο φορτίο ή τις ίδιες δυνατότητες εργασίας. Ωστόσο, η απόσταση στην τιμή αγοράς είναι μεγάλη και το Musso EV δεν την επιτυγχάνει αφαιρώντας τη μεγάλη μπαταρία, τον σύγχρονο εξοπλισμό άνεσης ή τις βασικές ηλεκτρονικές υποβοηθήσεις.

Οι βασικές τιμές της γκάμας

Έκδοση Κίνηση Τιμή Musso Pro Short MT Πίσω 29.990 € Musso Grand Pro MT Τετρακίνηση 33.490 € Musso Grand LX MT Τετρακίνηση 36.490 € Musso Grand DLX MT Τετρακίνηση 38.990 € Musso EV Pro 2WD Εμπρός 49.990 € Musso EV Pro AWD Τετρακίνηση 54.990 € Musso EV LX AWD Τετρακίνηση 56.990 € Musso EV DLX AWD Τετρακίνηση 58.990 €

Περισσότερα από μια χαμηλή τιμή

Το Musso Grand προσέρχεται στην κατηγορία με diesel 202 ίππων, πραγματική τετρακίνηση, επιλογή πίσω ανάρτησης και μια μεγάλη καρότσα, χωρίς να απαιτεί από τον αγοραστή να πλησιάσει τις τιμές πλουσιότερων ανταγωνιστικών εκδόσεων για να αποκτήσει σύγχρονο εξοπλισμό. Το Musso EV ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, με μικρότερες μεταφορικές δυνατότητες αλλά μεγάλη μπαταρία και πλήρη βασική διαμόρφωση.

Η πρώτη γνωριμία δίνει λόγους να τα εξετάσει κανείς πέρα από τον τιμοκατάλογο. Και όταν επιστρέψει σε αυτόν, η αρχική εντύπωση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.