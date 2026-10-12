smart #2: Παγκόσμια πρεμιέρα για το ορθόδοξο smart

Τα #1, #3 και #5 της smart είναι εξαιρετικές προτάσεις, αλλά το #2 είναι το αυτοκίνητο που καθορίζει την ουσία της μάρκας. Αποστολή στη Γαλλία: Νίκος Γιαννούλας.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #2 στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού, στην οποία βρισκόμαστε την ώρα που διαβάζετε αυτό το κείμενο, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το χαρακτηριστικό διθέσιο μοντέλο, το οποίο επανασχεδιάστηκε ως αμιγώς ηλεκτρικό για να καλύψει τις απαιτητικές ανάγκες μετακίνησης στις σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου.

Με μήκος 2,746 μέτρα, το νέο διθέσιο smart διατηρεί τη διάταξη με τους τροχούς στις γωνίες του αμαξώματος -ένα στοιχείο που καθόρισε το μοντέλο από την πρώτη του γενιά- μεγιστοποιώντας τον εσωτερικό χώρο παρά τις εξαιρετικά compact διαστάσεις του.

Χάρη στον κύκλο στροφής των 6,95 μέτρων (από κράσπεδο σε κράσπεδο), το smart #2 καθιστά παιχνιδάκι την κίνηση στους στενούς δρόμους της πόλης και τη στάθμευση σε περιορισμένους χώρους.

Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό με τις έξυπνες λύσεις για την καθημερινή μετακίνηση, ο χρωματικός συνδυασμός δύο τόνων στο αμάξωμα και η εμβληματική πίσω πόρτα δύο τμημάτων (Split Tailgate) αποτελούν κάτι περισσότερο από απλές, κομψές λεπτομέρειες.

Αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία χαρακτηριστικά του οχήματος καθιστούσαν το αρχικό smart fortwo ένα μοναδικό αυτοκίνητο -τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά- και πλέον έχουν μεταφερθεί στο smart #2.



Τρεις γενιές smart fortwo και ο αμιγώς ηλεκτρικός απόγονος smart #2.

Τεχνολογικές λύσεις ειδικά για το smart#2

Στον πυρήνα του smart #2 βρίσκεται η πρόσφατα εξελιγμένη πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για το νέο διθέσιο μοιντέλο. Η κίνηση παρέχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW (82 ίππων), τοποθετημένο στο πίσω μέρος, ο οποίος αποδίδει ροπή 130 Nm, με την κίνηση να μεταδίδεται στους πίσω τροχούς. Τα φαρδύτερα ελαστικά στον πίσω άξονα σε σχέση με τον εμπρόσθιο ενισχύουν περαιτέρω τη σταθερότητα και τη δυναμική συμπεριφορά.

Η μπαταρία είναι τύπου LFP χωρητικότητας 35,8 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 290 χλμ. σε μικτό κύκλο (WLTP, τιμή-στόχος), υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ταχεία φόρτιση DC ισχύος 65 kW, η οποία επιτρέπει τη φόρτιση από το 10% στο 80% της χωρητικότητας εντός 20 λεπτών.

Το smart #2 προσφέρει επίσης δυνατότητα φόρτισης AC έως 11 kW, διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα έτοιμο για την καθημερινή αστική μετακίνηση, χωρίς συμβιβασμούς. Η λειτουργία Vehicle-to-load (V2L) διευρύνει περαιτέρω τη χρηστικότητά του πέρα από την οδήγηση στον δρόμο. Η πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων (five-link) του νέου smart #2 –μια πρωτιά για την κατηγορία του– εξασφαλίζει σίγουρη και σταθερή οδική συμπεριφορά τόσο εντός πόλης όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Σε συνδυασμό με το χαμηλό κέντρο βάρους που επιτυγχάνεται χάρη στην τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο, αυτή η προηγμένη αρχιτεκτονική ανάρτησης επιτρέπει τη χρήση γεωμετρίας συστήματος διεύθυνσης που προσφέρει άμεση απόκριση, συνδυάζοντας σπορ οδική συμπεριφορά και αυξημένη άνεση.

Ασφάλεια και άνεση σε compact μορφή

Η δομή του αμαξώματος του smart #2 βασίζεται στο Tridion Cell Evo, την επόμενη γενιά του κλωβού ασφαλείας που χαρακτηρίζει τη smart από το πρώτο κιόλας μοντέλο της. Πρόκειται για μια στιβαρή κατασκευή που περιβάλλει την καμπίνα χωρίς να αυξάνει τις compact διαστάσεις του οχήματος.

Πέρα από τη δομική ασφάλεια, το smart #2 διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το smart Pilot Assist και το Adaptive Cruise Control (ACC) με λειτουργίες Stop & Go και Highway Assist.

Εκδόσεις εξοπλισμού

Για τις ευρωπαϊκές αγορές, το smart #2 θα λανσαριστεί αρχικά με τρεις βασικές εκδόσεις εξοπλισμού – Pure, Pure+ και Premium – καθώς και με την περιορισμένης παραγωγής έκδοση Couture Edition. Το εσωτερικό όλων των εκδόσεων συνδυάζει μια ενιαία διάταξη καθισμάτων, το cockpit σε σχήμα S, τις λειτουργίες διαισθητικού χειρισμού και μια καμπίνα με σαφή δομή και αίσθηση ευρυχωρίας.

Μια κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών, σε συνδυασμό με οθόνη οδηγού 8,8 ιντσών, παρέχει δυνατότητες συνδεσιμότητας 4G, Wi-Fi και Bluetooth, υποστηριζόμενες από ένα οκταετές πακέτο συνδεσιμότητας που διατηρεί το smart #2 διαρκώς συνδεδεμένο με τις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες οχήματος.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το «smart Pillar» στο ταμπλό, όπου μπορούν να τοποθετηθούν μικρά αξεσουάρ για γρήγορη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Το smart #2 Pure αποτελεί το δυναμικό σημείο εισόδου στη γκάμα, συνδυάζοντας βασικά χαρακτηριστικά με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για αστικές μετακινήσεις. Η λειτουργία V2L επιτρέπει στο smart #2 να τροφοδοτεί με ενέργεια συμβατές εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνουν το smart Pilot Assist και το Adaptive Cruise Control (ACC) με λειτουργίες Stop & Go και Highway Assist. Οι προβολείς και τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED, με αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας, ολοκληρώνουν ένα πακέτο σχεδιασμένο τόσο για οδήγηση στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Το smart #2 Pure+ βασίζεται στα χαρακτηριστικά του smart #2 Pure, προσθέτοντας δυνατότητα φόρτισης AC ισχύος 11 kW και θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού. Όπως και στο smart #2 Pure, το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) – το οποίο περιλαμβάνει σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), σύστημα μετριασμού σύγκρουσης στο πίσω μέρος (Rear Collision Mitigation) και σύστημα προειδοποίησης διασταυρούμενης κυκλοφορίας στο πίσω μέρος (Rear Cross Traffic Alert) – περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Η έκδοση smart #2 Premium προσθέτει χαρακτηριστικά όπως γυάλινη οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα με επένδυση από τεχνητό δέρμα για τον οδηγό και τον συνοδηγό, καθώς και το ειδικά σχεδιασμένο ηχοσύστημα Sennheiser με 7 ηχεία. Πρόσθετοι χρωματικοί συνδυασμοί προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες διαμόρφωσης —συμπεριλαμβανομένων των επιλογών για διχρωμία στο αμάξωμα— σε συνδυασμό με αντίστοιχες επιλογές για το εσωτερικό.

Η έκδοση smart #2 Couture Edition περιορίζεται σε 999 μονάδες για την Ευρώπη. Διαθέτει εξωτερικό χρώμα Atelier White Matte με οροφή σε απόχρωση Platinum Gold, στοιχεία που συμπληρώνονται από ζάντες Lyra 16 ιντσών με χρυσές λεπτομέρειες.

Περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Premium, όπως τη γυάλινη οροφή και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ηχοσύστημα Sennheiser, ασύρματη φόρτιση και σύστημα πλοήγησης, σε συνδυασμό με μια αριθμημένη πλακέτα στο εσωτερικό και μια εμφάνιση και αίσθηση που είναι εντελώς μοναδικές.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα και πόσο θα κοστίζει το smart #2

Στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανοίγουν οι παραγγελίες για το νέο smart #2, οπότε θα γνωρίζουμε και τις ακριβείς τιμές των εκδόσεών του, οι οποίες θα κινούνται στο πλαίσιο των 20.000 ευρώ. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως ανακοινώθηκε ήδη από την μάρκα, το κόστος της έκδοσης Pure ξεκινά από τα 19.990 ευρώ. Στη χώρα μας, οι παραδόσεις των πρώτων αυτοκινήτων αναμένονται στις αρχές του 2027.