BMW iX4: Η νέα ηλεκτρική εποχή της BMW περνά από την Αθήνα

Η νέα BMW iX4 έκανε την πανευρωπαϊκή της πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026. Με κορυφαία έκδοση 612 ίππων, το ηλεκτρικό SUV coupé δίνει πιο σπορ κατεύθυνση στη Neue Klasse.

Η Αθήνα δεν βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών παρουσιάσεων νέων αυτοκινήτων. Αυτή τη φορά, όμως, η BMW επέλεξε την AUTO ATHINA 2026 για την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στο κοινό της νέας iX4, λίγες ώρες μετά την παγκόσμια διαδικτυακή αποκάλυψή της. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, δίνοντας στους επισκέπτες της ελληνικής έκθεσης την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV coupé της γερμανικής μάρκας.

Πίσω από τη διαφορετική σιλουέτα, η iX4 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της Neue Klasse. Είναι το τρίτο μοντέλο της νέας οικογένειας μετά τις iX3 και i3 και αξιοποιεί την ίδια συνολική φιλοσοφία: αρχιτεκτονική αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νέα γενιά συστήματος κίνησης, υψηλότερη ταχύτητα φόρτισης και ένα ψηφιακό περιβάλλον που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός αλληλεπιδρά με το αυτοκίνητο.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει τρεις τετρακίνητες εκδόσεις. Οι 40 xDrive και 50 xDrive θα ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία τον Μάρτιο του 2027, ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσει η M60 xDrive. Η τελευταία αναλαμβάνει να μεταφέρει την τεχνολογία της Neue Klasse στο πεδίο των υψηλών επιδόσεων, με 612 ίππους και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της BMW.

Coupé σιλουέτα, χωρίς αλλαγή κλίμακας

Η iX4 διατηρεί το μήκος των 4.782 χιλιοστών, το πλάτος των 1.895 χιλιοστών και το μεταξόνιο των 2.897 χιλιοστών, αλλά περιορίζει το ύψος στα 1.595 χιλιοστά. Η χαμηλότερη οροφή και η κλίση του πίσω μέρους διαμορφώνουν τη βασική σχεδιαστική της διαφορά, με τις αναλογίες να υποστηρίζονται από κοντούς προβόλους και έντονα διαμορφωμένους θόλους. Στο εμπρός μέρος, τα παραδοσιακά «νεφρά» της BMW και τα διπλά φωτιστικά σώματα ενοποιούνται οπτικά, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό πρόσωπο της Neue Klasse. Η προσέγγιση είναι περισσότερο γεωμετρική και λιγότερο φορτωμένη με επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία. Στο πίσω μέρος, τα λεπτά οριζόντια φωτιστικά ενσωματώνονται στην πόρτα του χώρου αποσκευών, ενώ η αεροτομή με το ενσωματωμένο φως φρένων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης.

Η σχεδίαση δεν υπηρετεί μόνο την εικόνα. Με ενεργό έλεγχο των αεραγωγών και βελτιστοποιημένη ροή αέρα γύρω από το αμάξωμα, η BMW ανακοινώνει αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,23. Πρόκειται για σημαντική παράμετρο σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θέλει να συνδυάζει μεγάλες διαστάσεις με υψηλή αυτονομία. Το M Sport περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό που ανακοινώθηκε για τη γερμανική αγορά, μαζί με ζάντες 20 ιντσών και φρένα M Sport με μπλε δαγκάνες. Η M60 xDrive διαθέτει ζάντες 21 ιντσών, ενώ στη λίστα επιλογών υπάρχουν τροχοί έως 22 ίντσες. Η κορυφαία έκδοση διαχωρίζεται και αισθητικά, με ειδική αεροτομή, μαύρο διαχύτη και τα M Yellow Lights, που αντλούν έμπνευση από τα αγωνιστικά της BMW.

Από 374 έως 612 ίππους

Κοινός παρονομαστής των τριών εκδόσεων είναι η τετρακίνηση με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα. Το σύστημα ανήκει στην έκτη γενιά BMW eDrive και συνδυάζεται με αρχιτεκτονική 800V και μπαταρίες με νέα κυλινδρικά στοιχεία. Στις 40 xDrive και 50 xDrive χρησιμοποιείται ηλεκτρικά διεγειρόμενος σύγχρονος κινητήρας πίσω και ασύγχρονος κινητήρας εμπρός. Η εισαγωγική iX4 40 xDrive αποδίδει 374 ίππους και 520 Nm, αριθμοί που την τοποθετούν ήδη στο πεδίο των ισχυρών οικογενειακών SUV. Το 0–100 χλμ./ώρα απαιτεί 5,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 82,6 kWh και η ανακοινωμένη αυτονομία κυμαίνεται από 526 έως 638 χλμ. κατά WLTP, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Η 50 xDrive συνδυάζει 469 ίππους και 645 Nm με μεγαλύτερη μπαταρία, ωφέλιμης χωρητικότητας 108,7 kWh. Επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 210 χλμ./ώρα. Είναι επίσης η έκδοση με τη μεγαλύτερη ανακοινωμένη εμβέλεια: από 680 έως 828 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Στην κορυφή, η M60 xDrive ανεβάζει τη συνολική απόδοση στους 612 ίππους και τη ροπή στα 875 Nm. Διατηρεί τη μπαταρία των 108,7 kWh, αλλά δίνει προτεραιότητα στις επιδόσεις, με τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα και ανακοινωμένη αυτονομία έως 777 χλμ. Για τη συγκεκριμένη έκδοση, η BMW διευκρινίζει ότι οι τιμές παραμένουν προκαταρκτικές και δεν υπάρχουν ακόμη δεσμευτικά στοιχεία WLTP.

Η φόρτιση αποκτά εξίσου σημαντικό ρόλο

Η μεγαλύτερη αυτονομία είναι μόνο η μία πλευρά της ηλεκτρικής αναβάθμισης. Η άλλη αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την αναπλήρωση ενέργειας σε ένα ταξίδι. Η iX4 40 xDrive υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 300 kW, ενώ οι 50 xDrive και M60 xDrive φτάνουν έως 400 kW. Για τις δύο αρχικές εκδόσεις, η BMW αναφέρει φόρτιση από 10% σε 80% σε 21 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. Σε δέκα λεπτά, η 40 xDrive μπορεί να προσθέσει ενέργεια που αντιστοιχεί σε έως 301 χλμ. αυτονομίας, ενώ η 50 xDrive έως 387 χλμ.

Οι τελευταίοι αριθμοί χρειάζονται τη σωστή ανάγνωση: προκύπτουν από τυποποιημένη διαδικασία βάσει ISO 12906 και του κύκλου WLTP, όχι από εγγυημένη απόσταση σε οποιαδήποτε διαδρομή. Η πραγματική απόδοση φόρτισης εξαρτάται από την ισχύ του σταθμού, τη θερμοκρασία, το επίπεδο φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας, ενώ η απόσταση που τελικά θα διανυθεί επηρεάζεται και από τον τρόπο οδήγησης. Στην καθημερινή χρήση, οι 40 και 50 xDrive διαθέτουν φόρτιση AC 11 kW, με προαιρετική δυνατότητα 22 kW. Στις λειτουργίες περιλαμβάνεται και η αμφίδρομη φόρτιση, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τη συμβατή εγκατάσταση, να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές, μια κατοικία ή να επιστρέφει ενέργεια στο δίκτυο.

Μια διαφορετική σχέση με την πληροφορία

Το εσωτερικό ακολουθεί τη νέα λογική του BMW Panoramic iDrive. Αντί η πληροφορία να συγκεντρώνεται μόνο σε μια οθόνη πίσω από το τιμόνι, το Panoramic Vision την προβάλλει στη βάση του παρμπρίζ, σε όλο το πλάτος του. Τα βασικά δεδομένα οδήγησης βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές μπορούν να προσαρμοστούν με διαφορετικό περιεχόμενο. Το σύστημα συμπληρώνεται από κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, νέο πολυλειτουργικό τιμόνι και προαιρετικό 3D Head-Up Display. Το BMW Operating System X υποστηρίζει εξατομίκευση και αναβαθμίσεις λογισμικού, ενώ η ασύρματη ενσωμάτωση Apple CarPlay και Android Auto περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Η BMW δίνει έμφαση και στη διαμόρφωση της καμπίνας, με μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα και διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών. Στην M60, τα καθίσματα M Sport και το ηχοσύστημα Harman Kardon με 13 ηχεία περιλαμβάνονται στον ανακοινωμένο στάνταρ εξοπλισμό. Ο χώρος αποσκευών είναι 490 λίτρα και αυξάνεται στα 1.600 λίτρα με αναδίπλωση της πίσω πλάτης, που χωρίζεται σε αναλογία 40:20:40. Υπάρχει επίσης εμπρός αποθηκευτικός χώρος 58 λίτρων, χρήσιμος για αντικείμενα που ο ιδιοκτήτης θέλει να κρατά χωριστά από τις αποσκευές.

Ο υπολογιστής πίσω από την οδική συμπεριφορά

Η Neue Klasse δεν περιορίζεται στην μπαταρία και στις οθόνες. Η iX4 αξιοποιεί το Heart of Joy, τον υπολογιστή υψηλών επιδόσεων που συντονίζει το σύστημα κίνησης και βασικές λειτουργίες της δυναμικής συμπεριφοράς. Η BMW αναφέρει ότι λειτουργεί έως δέκα φορές ταχύτερα από προηγούμενα συστήματα, επιτρέποντας πιο άμεσο και ακριβή έλεγχο. Στόχος είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ παροχής ισχύος, ανάκτησης ενέργειας και ελέγχου του αυτοκινήτου. Το κατά πόσο αυτή η προσέγγιση μεταφράζεται σε πιο φυσική αίσθηση στο δρόμο θα κριθεί στην οδήγηση· προς το παρόν αποτελεί ένα από τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς.

Η M60 xDrive προσθέτει προσαρμοζόμενη ανάρτηση M με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, σύστημα διεύθυνσης μεταβλητού λόγου και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό M. Διαθέτει επίσης αποκλειστικά προγράμματα M Sport και M Sport Plus, ενώ η προσαρμοζόμενη ανάρτηση διατίθεται προαιρετικά και στις υπόλοιπες εκδόσεις. Στα βοηθήματα οδήγησης, η BMW εντάσσει τη φιλοσοφία Symbiotic Drive, με έμφαση στη συνεργασία οδηγού και συστημάτων. Το Motorway Assistant υποστηρίζει οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι έως 130 χλμ./ώρα σε εγκεκριμένες διαδρομές και επιλεγμένες αγορές, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο χωρών που συνοδεύει το συγκεκριμένο υλικό παρουσίασης.

Στην αγορά το 2027

Η iX4 διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της Neue Klasse: η ίδια τεχνολογική βάση δεν προορίζεται μόνο για ένα συμβατικό SUV ή μια ηλεκτρική λιμουζίνα, αλλά και για ένα μοντέλο που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχεδίαση και στις επιδόσεις. Η αυτονομία της 50 xDrive και η ισχύς της M60 αναδεικνύουν τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις μέσα στην ίδια γκάμα.

Το εμπορικό λανσάρισμα των 40 xDrive και 50 xDrive προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2027, με την M60 να ακολουθεί. Ελληνικές τιμές και ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων δεν αναφέρονται στον διαθέσιμο φάκελο παρουσίασης. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται αφορά τη γερμανική αγορά, ενώ η BMW χαρακτηρίζει τα στοιχεία προκαταρκτικά, συνεπώς η τελική ελληνική διαμόρφωση θα επιβεβαιωθεί με την τοπική ανακοίνωση.