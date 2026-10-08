Jaguar Type 01: Μια νέα εποχή ξεκινά

Η Jaguar Type 01 παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη με 1.030 ίππους, αυτονομία έως 720 χλμ. και σχεδίαση που ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη βρετανική μάρκα. Οι παραγγελίες ξεκινούν το 2027.

Η Jaguar παρουσίασε τη νέα Type 01, το αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT με το οποίο εγκαινιάζει τη νέα εποχή της. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, με τη βρετανική εταιρεία να αποκαλύπτει το ισχυρότερο μοντέλο δρόμου στην ιστορία της: έως 1.030 PS, τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια νέα αρχιτεκτονική που εξελίχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του.

Η Type 01 σηματοδοτεί μια συνολική αλλαγή κατεύθυνσης για τη Jaguar, από τη σχεδίαση και την τεχνολογία μέχρι την τοποθέτησή της στην αγορά. Οι παραγγελίες θα ανοίξουν στις αρχές του 2027, με τιμή εκκίνησης 130.000 λίρες στη βρετανική αγορά. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στο δεύτερο μισό της ίδιας χρονιάς.

Μακρύ καπό, χαμηλή οροφή και τροχοί 23 ιντσών

Η νέα Jaguar διατηρεί τη σύνδεση με τις αναλογίες των μεγάλων GT της μάρκας. Το μακρύ καπό, η χαμηλή οροφή, ο μικρός εμπρός πρόβολος και το εκτεταμένο πίσω μέρος δημιουργούν μια έντονη σιλουέτα, με τους τροχούς 23 ιντσών να συμπληρώνουν την παρουσία της. Η εταιρεία αναφέρει τις E-type και XJS ως σημεία αναφοράς για τη σχεδιαστική της καταγωγή.

Κάτω από τις καθαρές επιφάνειες βρίσκεται η νέα Jaguar Electric Architecture, γνωστή ως JEA. Η αποκλειστικά ηλεκτρική αρχιτεκτονική επέτρεψε την υλοποίηση των συγκεκριμένων αναλογιών και αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη του συστήματος κίνησης και του πλαισίου. Η Type 01 σχεδιάζεται, εξελίσσεται και κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τη Jaguar, η ανάπτυξή της συνοδεύτηκε από περισσότερες από 360 αιτήσεις κατοχύρωσης πατεντών. Ο αριθμός αφορά αιτήσεις και αποτυπώνει το εύρος των τεχνικών λύσεων που αναπτύχθηκαν για το νέο μοντέλο.

Τρεις ηλεκτροκινητήρες και 1.365 Nm ροπής

Το σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες και έξυπνη κατανομή ροπής, με μέγιστη απόδοση έως 1.030 PS και 1.365 Nm. Η Jaguar ανακοινώνει επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ η επιτάχυνση από τα 100 έως τα 180 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4 δευτερόλεπτα.

Η δεύτερη μέτρηση αναδεικνύει το απόθεμα ισχύος στις υψηλότερες ταχύτητες, στοιχείο σημαντικό για τον χαρακτήρα ενός μεγάλου GT. Στην εξέλιξη συμμετείχε και η τεχνογνωσία της Jaguar TCS Racing από τη Formula E, με στόχο τη διαμόρφωση της απόκρισης και της δυναμικής συμπεριφοράς.

Η κατανομή βάρους είναι 50:50. Η εταιρεία περιγράφει ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει άνεση στο ταξίδι και δυναμική απόκριση όταν ο οδηγός αυξάνει τον ρυθμό, χωρίς να έχει ανακοινώσει στο συγκεκριμένο υλικό το συνολικό βάρος του.

Μπαταρία 118 kWh και αυτονομία έως 720 χλμ.

Η Type 01 διαθέτει μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 118 kWh και ηλεκτρική αρχιτεκτονική 850V. Η Jaguar εκτιμά αυτονομία έως 720 χλμ. κατά WLTP και περίπου 644 χλμ. σύμφωνα με τον αμερικανικό κύκλο EPA. Πρόκειται για αναμενόμενες τιμές, με την τελική πιστοποίηση να παραμένει εκκρεμής.

Για συνεχή κίνηση σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, η εταιρεία αναφέρει αυτονομία έως περίπου 515 χλμ. Η ξεχωριστή αυτή εκτίμηση δίνει μια πρόσθετη εικόνα των δυνατοτήτων ταξιδιού, πέρα από τους τυποποιημένους κύκλους μέτρησης.

Η ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος φτάνει τα 350 kW. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η Jaguar ανακοινώνει προσθήκη έως 321 χλμ. αυτονομίας σε 13 λεπτά. Η τιμή αφορά την αυτονομία που μπορεί να ανακτηθεί σε αυτό το διάστημα και δεν αποτελεί χρόνο φόρτισης από το 10% έως το 80%.

Η πιο αεροδυναμική Jaguar

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας της Type 01 είναι 0,23, τιμή που την καθιστά την πιο αεροδυναμική Jaguar, σύμφωνα με την εταιρεία. Η εξέλιξη στην αεροδυναμική σήραγγα συνδυάστηκε με ενεργά στοιχεία διαχείρισης της ροής του αέρα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα Active Vanes και μια αναπτυσσόμενη αεροτομή τριών σταδίων. Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν την προσαρμογή της αεροδυναμικής λειτουργίας στις συνθήκες οδήγησης, διατηρώντας παράλληλα τις καθαρές επιφάνειες του αμαξώματος.

Τέσσερις θέσεις στο εσωτερικό

Η καμπίνα οργανώνεται γύρω από μια κεντρική «ραχοκοκαλιά» που διατρέχει το μήκος της και δημιουργεί τέσσερις ξεχωριστούς χώρους για τους επιβάτες. Διακοσμητικά στοιχεία από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με απόχρωση εμπνευσμένη από τον ορείχαλκο, τονίζουν αυτή τη διαμήκη διάταξη.

Εμπρός από τον οδηγό βρίσκεται μια ενιαία γυάλινη οθόνη OLED 24 ιντσών, η οποία φιλοξενεί το Interactive Driver Display και το νέο σύστημα infotainment της Jaguar. Μια δεύτερη οθόνη αφής 7 ιντσών, ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες, συγκεντρώνει συχνά χρησιμοποιούμενα χειριστήρια.

Το Jaguar Immersive Sound System περιλαμβάνει μια ηχομπάρα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της καμπίνας και καθίσματα με λειτουργία Sensory Audio. Η Jaguar παρουσιάζει το σύστημα ως βασικό μέρος της εμπειρίας στο εσωτερικό, δίπλα στα υλικά και στην ιδιαίτερη διάταξη των θέσεων.

Πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, παραγγελίες το 2027

Η αποκάλυψη συνοδεύτηκε από ψηφιακές προβολές σε σημεία της Νέας Υόρκης, όπως η Times Square και το DUMBO. Η Type 01 έφτασε στην εκδήλωση στο STORIED, στο West Chelsea, με οδηγό τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα της Jaguar TCS Racing, σε διαδρομή που πραγματοποιήθηκε σε κλειστούς δρόμους.

Στην ίδια εκδήλωση, η Florence Pugh ανακοινώθηκε ως η πρώτη πρέσβειρα της Jaguar για τη νέα εποχή της. Η παρουσίασή της εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να συνδέσει τη νέα της ταυτότητα με τη δημιουργικότητα και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Η εμπορική πορεία της Type 01 θα ξεκινήσει το 2027. Με αυτήν, η Jaguar επιστρέφει στα μεγάλα GT μέσα από μια αποκλειστικά ηλεκτρική πρόταση, συνδυάζοντας την ιστορική έμφαση στις αναλογίες και στην παρουσία με τη μεγαλύτερη ισχύ που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα σε αυτοκίνητο δρόμου.