smart #2: Είδαμε στην Ιταλία την επανεκκίνηση του θρυλικού city car

Η smart παρουσίασε το Concept #2, αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του νέου μοντέλου και την ηλεκτρική πλατφόρμα ECA, που υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και αστική ευελιξία – Αποστολή: Κώστας Παστρίμας

Η smart άνοιξε στη Ρώμη ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του μικρού διθέσιου αυτοκινήτου της, παρουσιάζοντας το Concept #2 ως τον άμεσο προάγγελο του επερχόμενου smart #2. Η αποκάλυψη έγινε σε ένα περιβάλλον που ταίριαζε απόλυτα στο χαρακτήρα του μοντέλου, με τους στενούς δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας να λειτουργούν ως φυσικό σκηνικό για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για την πόλη. Η smart επιδιώκει έτσι να δείξει ότι το νέο της city car δεν έρχεται απλώς ως αναβίωση ενός γνωστού ονόματος, αλλά ως μια σύγχρονη, ηλεκτρική και πιο ώριμη πρόταση για την αστική μετακίνηση.

Το Concept #2 δίνει από νωρίς το στίγμα της σχεδιαστικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει το μοντέλο παραγωγής. Οι αναλογίες, η δίχρωμη αισθητική, οι frameless πόρτες και οι καθαρές επιφάνειες συνθέτουν μια εικόνα όπου η λειτουργία μετατρέπεται σε σχεδιαστικό στοιχείο. Η smart μιλά για τη φιλοσοφία «Function becomes Fashion», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η ταυτότητα του αυτοκινήτου δεν προκύπτει από διακοσμητικές υπερβολές, αλλά από το πώς είναι φτιαγμένο να λειτουργεί. Είναι μια προσέγγιση ταιριαστή σε ένα μοντέλο αυτού του μεγέθους, καθώς στην κατηγορία αυτή η ουσία συχνά μετρά περισσότερο από την επίδειξη.

Εσωτερικό με νέα λογική

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Concept #2 είναι ίσως το εσωτερικό του, καθώς η smart δείχνει να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς τη χωροταξία σε ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ενιαίο bench seat, δηλαδή ένα συνεχόμενο κάθισμα, που καταργεί τη συμβατική διάκριση ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό και ενισχύει την αίσθηση κοινόχρηστου χώρου. Μαζί με το S-shaped cockpit και τη λιτή, ανοιχτή αρχιτεκτονική της καμπίνας, η smart επιχειρεί να αποδείξει ότι η compact διάσταση δεν πρέπει να ισοδυναμεί με περιορισμό, αλλά μπορεί να μεταφραστεί σε ποιότητα και ευφυή εκμετάλλευση χώρου.

Η μάρκα τονίζει ότι το εσωτερικό του smart #2 θα είναι όχι μόνο πρακτικό, αλλά και πιο premium σε αίσθηση, προσφέροντας έναν πιο καθαρό και φιλόξενο χώρο από ό,τι συνήθως περιμένει κανείς σε ένα ultra-compact όχημα. Η διάταξη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τη χρήση, να προσφέρει καλύτερο οπτικό προσανατολισμό και να κάνει την εμπειρία επιβίβασης και καθημερινής μετακίνησης πιο ευχάριστη. Σε αυτό το σημείο, η smart προσπαθεί να συνδυάσει το αυθεντικό DNA του fortwo με μια πιο σύγχρονη, προσεγμένη και συναισθηματικά ελκυστική προσέγγιση.

Η πλατφόρμα ECA και τα τεχνικά στοιχεία

Πέρα από το design, η smart έδωσε στη δημοσιότητα και τις πρώτες ουσιαστικές πληροφορίες για τη νέα Electric Compact Architecture, την ECA, που θα αποτελέσει τη βάση του επερχόμενου smart #2. Πρόκειται για μια νέα, ειδικά εξελιγμένη πλατφόρμα για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μικρών διαστάσεων, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει ευελιξία, ασφάλεια και καθημερινή χρηστικότητα. Η smart αναφέρει ότι η πλατφόρμα θα επιτρέπει κύκλο στροφής 6,95 μέτρων, τιμή που παραπέμπει ευθέως στην ευελιξία της προηγούμενης γενιάς του δύοθέσιου smart. Σε αστικό περιβάλλον, όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και οι ελιγμοί συχνά απαιτητικοί, αυτή η τιμή αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα του μοντέλου.

Η ECA πλατφόρμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της smart, θα υποστηρίζει επίσης μπαταρία 35,7 kWh, στόχο για αυτονομία περίπου 300 km κατά WLTP και δυνατότητα ταχυφόρτισης DC από 10% έως 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παρότι πρόκειται για προδιαγραφές υπό οριστική έγκριση, τα νούμερα δείχνουν ότι το νέο smart #2 δεν θέλει να σταθεί απλώς ως ένα αυτοκίνητο «της πόλης», αλλά ως ένα ηλεκτρικό compact που μπορεί να καλύψει και ευρύτερες καθημερινές ανάγκες. Η smart δείχνει έτσι να αντιμετωπίζει το νέο της μοντέλο ως ένα μικρό μεν, αλλά απολύτως ολοκληρωμένο ηλεκτρικό όχημα.

Επιστροφή στην ουσία

Ένα ακόμη κεντρικό σημείο της νέας αρχιτεκτονικής είναι η ασφάλεια, με τη smart να εξελίσσει τη γνωστή tridion cell για τη νέα γενιά του smart #2. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το compact αμάξωμα δεν σημαίνει και συμβιβασμό στην προστασία, αλλά αντιθέτως μπορεί να συνδυαστεί με μια στιβαρή δομή και σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας. Αυτή η φιλοσοφία είναι και ουσιαστικά η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε ιστορικά η ταυτότητα του smart, και φαίνεται πως παραμένει πυρήνας και στη νέα εποχή του μοντέλου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά, τον Οκτώβριο στο Παρίσι, ενώ η smart φροντίζει να τοποθετήσει το project στο σωστό πλαίσιο: ως μια επανεκκίνηση ενός εμβληματικού city car που επιστρέφει με πιο ώριμη τεχνολογική βάση, πιο premium προσέγγιση και σαφή στόχευση στην ευρωπαϊκή αστική πραγματικότητα. Με το Concept #2, η smart δείχνει ότι δεν επιδιώκει να αναβιώσει απλώς το παρελθόν της, αλλά να το επανασυστήσει σε μια νέα γενιά οδηγών με διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες.