Η FIA ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς της επόμενης χρονιάς, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις Ferrari και Red Bull Racing.

Σε νέα παρέμβαση στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 προχωρά η FIA ενόψει του 2027, βάζοντας αυστηρότερα όρια στον τρόπο λειτουργίας των ενεργών αεροδυναμικών εξαρτημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιστρεφόμενες λύσεις που έχουν εξελίξει ομάδες όπως οι Ferrari, Red Bull Racing και McLaren, χωρίς πάντως να τίθεται θέμα απαγόρευσής τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Παγκόσμια Ομοσπονδία σχεδιάζει να μειώσει κατά 25% τον μέγιστο χρόνο μετάβασης των ενεργών αεροδυναμικών στοιχείων από τη μία θέση στην άλλη. Η αλλαγή στοχεύει κυρίως στον περιορισμό ακόμη πιο ακραίων εξελίξεων και στην εξάλειψη πιθανών αεροδυναμικών πλεονεκτημάτων κατά τη διάρκεια της ίδιας της κίνησης της πτέρυγας.

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Η αλλαγή που ετοιμάζει η FIA

Με τους κανονισμούς του 2026 οι πτέρυγες μπορούν να αλλάζουν μεταξύ Straight Mode, για τις ευθείες, και Corner Mode, για τις στροφές. Σήμερα η πλήρης μετάβαση πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 400 χιλιοστά του δευτερολέπτου, όμως από το 2027 το όριο αναμένεται να πέσει στα 300.

Οι ομάδες φέρεται να ενημερώθηκαν για τη νέα κατεύθυνση της FIA στις αρχές Οκτωβρίου και οι συζητήσεις με το τεχνικό τμήμα της Ομοσπονδίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το νέο όριο αναμένεται να εφαρμοστεί όχι μόνο στις πίσω, αλλά και στις εμπρός ενεργές πτέρυγες.

Η FIA θέλει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει πιθανές «ενδιάμεσες» αεροδυναμικές καταστάσεις, στις οποίες μία πτέρυγα θα μπορούσε θεωρητικά να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη μετάβαση ώστε να παράγει διαφορετικό αεροδυναμικό αποτέλεσμα.

Ένα σχετικό προηγούμενο εμφανίστηκε στην Κίνα με τη Mercedes, όταν η εμπρός πτέρυγα της W17 φάνηκε να κλείνει σε δύο διακριτές φάσεις. Τότε η FIA αποδέχθηκε την εξήγηση της ομάδας ότι η συμπεριφορά προκλήθηκε από πρόβλημα υδραυλικής πίεσης και δεν επρόκειτο για σκόπιμη λύση με στόχο την απόκτηση πλεονεκτήματος.

Δεν απαγορεύονται οι περιστρεφόμενες πτέρυγες

Η σημαντική διευκρίνιση είναι ότι η αλλαγή δεν βάζει τέλος στις περιστρεφόμενες πίσω αεροτομές. Οι υπάρχουσες αρχιτεκτονικές των Ferrari, Red Bull Racing και McLaren εκτιμάται ότι μπορούν να συμμορφωθούν με το όριο των 300 χιλιοστών του δευτερολέπτου χωρίς ριζική επανασχεδίαση.

Η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση βρίσκεται θεωρητικά στη Ferrari. Η Scuderia έχει ακολουθήσει μία διαφορετική φιλοσοφία, με τα κινητά στοιχεία της πίσω πτέρυγας να περιστρέφονται περισσότερο από 200 μοίρες. Πρόκειται για σαφώς μεγαλύτερη διαδρομή από εκείνη ορισμένων αντίπαλων λύσεων, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει δυσκολότερη την ολοκλήρωση της κίνησης μέσα στο μικρότερο χρονικό παράθυρο.

Ωστόσο, στο Μαρανέλο δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Η πίσω πτέρυγα που εξελίσσεται για το μονοθέσιο του 2027 βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και διατηρεί την ίδια βασική κινηματική φιλοσοφία. Η Ferrari δεν σκοπεύει να αλλάξει τη φορά περιστροφής των κινητών προφίλ ώστε να ακολουθήσει τη λύση των Red Bull Racing και McLaren.

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στον ενεργοποιητή της πτέρυγας. Η έκδοση που εξελίσσεται για το 2027 έχει βελτιωθεί τόσο ως προς το βάρος όσο και ως προς την ταχύτητα λειτουργίας της, ιδιαίτερα στη φάση κλεισίματος της πτέρυγας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό προφίλ θα μπορεί να ολοκληρώνει ταχύτερα την περιστροφή του, διατηρώντας παράλληλα εύρος κίνησης άνω των 200 μοιρών. Εφόσον το όριο των 300 χιλιοστών του δευτερολέπτου οριστικοποιηθεί, η Ferrari θεωρεί ότι η λύση της θα συμμορφώνεται χωρίς να χρειαστεί αλλαγή της βασικής αεροδυναμικής φιλοσοφίας.

Από τη μεριά της η Mercedes αναμένεται να εξελίξει τη δική της έκδοση της περιστρεφόμενης πίσω αεροτομής για την αγωνιστική σεζόν του 2027.

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