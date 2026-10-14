H Mercedes που φέρνει ξανά την Γκιλφόιλ στο επίκεντρο της επικαιρότητας

Ένα δημοσίευμα της Daily Mail για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρνει στο προσκήνιο μια Mercedes που συνδυάζει επιβλητική παρουσία, πολυτέλεια και τιμή ανάλογη της φήμης της.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με ένα αυτοκίνητο να πρωταγωνιστεί σε δημοσίευμα για τα προσωπικά της οικονομικά. Η Daily Mail υποστηρίζει ότι η απερχόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε προσεγγίσει εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, ζητώντας χρήματα για την αποπληρωμή δανείου μιας πολυτελούς Mercedes-Benz.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώνυμες πηγές από την Ελλάδα και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το φερόμενο αίτημα αφορούσε 250.000 δολάρια και έγινε στα μέσα του 2025, πριν από την ανάληψη των πρεσβευτικών της καθηκόντων. Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν τελικά.

Η Mercedes που ταιριάζει στην Γκιλφόιλ

Το αυτοκίνητο ξέρουμε από το δημοσίευμα ότι είναι μια Mercedes-Benz G-Class, γνωστή και ως G-Wagen: το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο μοντέλο που εξελίχθηκε από σκληροτράχηλο όχημα εκτός δρόμου σε σύμβολο πολυτέλειας. Η ιστορία του ξεκινά το 1979, όμως η αναγνωρίσιμη σιλουέτα του διατηρεί μέχρι σήμερα τη σύνδεση με τις αρχικές, χρηστικές καταβολές του. Το δημοσίευμα δεν προσδιορίζει έκδοση ή έτος κατασκευής, ενώ τα 250.000 δολάρια παρουσιάζονται ως ποσό που φέρεται να ζητήθηκε για αποπληρωμή του δανείου με το οποίο αποκτήθηκε.

Πίσω από την επιβλητική εμφάνιση, η G-Class παραμένει ένα πραγματικό όχημα εκτός δρόμου. Η σημερινή G 63, για παράδειγμα, συνδυάζει πλαίσιο τύπου σκάλας, τετρακίνηση, υποπολλαπλασιασμό και τρία κλειδώματα διαφορικών με μια καμπίνα γεμάτη πολυτελή υλικά και σύγχρονη τεχνολογία. Δέρμα nappa, ψηφιακό σύστημα MBUX και εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης απέχουν πολύ από την εικόνα ενός λιτού εργαλείου για δύσβατες διαδρομές.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Mercedes-AMG G 63. Εφοδιάζεται με έναν V8 biturbo κινητήρα 4,0 λίτρων, που έχει απόδοση 585 ίππων και 850 Nm ροπής. Με αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων, επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,4 δευτερόλεπτα - επιδόσεις που προσθέτουν ακόμη μία διάσταση στον χαρακτήρα της.

Ο συνδυασμός επιβλητικής εμφάνισης, πολυτελούς καμπίνας και υψηλών επιδόσεων εξηγεί γιατί η G-Class έχει εξελιχθεί σε τέτοιο status symbol. Είναι και μια δήλωση παρουσίας που ταιριάζει απόλυτα στη δημόσια εικόνα της κ. Γκιλφόιλ. Μόνο που, στην προκειμένη περίπτωση, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο ποια Mercedes επέλεξε, αλλά και στο ποιοι φέρεται να κλήθηκαν να την πληρώσουν.