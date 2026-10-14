Αγορά αυτοκινήτου: Άνοδος 4,3%, με τα ηλεκτρικά στο +60,4% τον Σεπτέμβριο

Η ελληνική αγορά καινούργιων επιβατικών έφτασε τις 12.804 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο. Τα υβριδικά διατηρούν την πρώτη θέση, τα αμιγώς ηλεκτρικά ενισχύονται και τα SUV καλύπτουν το 73,2% της αγοράς.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Σεπτέμβριος του 2026 για την ελληνική αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, ταξινομήθηκαν 12.804 αυτοκίνητα, έναντι 12.273 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Η άνοδος διατηρεί και το εννεάμηνο σε θετικό έδαφος. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο οι ταξινομήσεις έφτασαν στις 115.174, έναντι 112.232 την ίδια περίοδο πέρυσι, με αύξηση 2,6%. Πέρα από τη συνολική επίδοση, τα στοιχεία καταγράφουν αλλαγές στη σύνθεση της αγοράς: τα υβριδικά ενισχύουν την κυριαρχία τους, τα ηλεκτρικά αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό και τα SUV διευρύνουν το μερίδιό τους.

Ισχυρή αύξηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά

Τα ηλεκτρικά παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των κατηγοριών επιβατικών με διαθέσιμα στοιχεία ταξινομήσεων. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 1.363 καινούργια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 850 τον ίδιο μήνα πέρυσι, με άνοδο 60,4%. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 10,6%, από 6,9% — δηλαδή περισσότερα από ένα στα δέκα καινούργια επιβατικά του μήνα ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Η εικόνα είναι θετική και στο εννεάμηνο, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό αύξησης από εκείνον του Σεπτεμβρίου. Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών έφτασαν τις 8.193, έναντι 6.154 το 2025, σημειώνοντας άνοδο 33,1%. Το μερίδιό τους από την αρχή του έτους ανέρχεται στο 7,1%, από 5,5%.

Τα plug-in υβριδικά κινήθηκαν σχεδόν σταθερά τον Σεπτέμβριο, με 1.159 ταξινομήσεις έναντι 1.148 και αύξηση 1,0%. Στο εννεάμηνο, ωστόσο, καταγράφουν πτώση 3,6%, με 7.661 αυτοκίνητα έναντι 7.944.

Συνολικά, αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά έφτασαν τις 2.522 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 26,2%. Από την αρχή του έτους ανέρχονται σε 15.854, με άνοδο 12,5%.

Τύπος κίνησης Σεπτέμβριος 2026 Μεταβολή από το 2025 Εννεάμηνο 2026 Μεταβολή από το 2025 Αμιγώς ηλεκτρικά — BEV 1.363 +60,4% 8.193 +33,1% Plug-in υβριδικά — PHEV 1.159 +1,0% 7.661 −3,6% Σύνολο BEV και PHEV 2.522 +26,2% 15.854 +12,5%

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΣΕΑΑ.

Τα υβριδικά ξεπερνούν το 60% του μήνα

Παρά την ισχυρή αύξηση των ηλεκτρικών, τα υβριδικά της κατηγορίας HEV παραμένουν η κυρίαρχη επιλογή στις νέες ταξινομήσεις. Τον Σεπτέμβριο απέσπασαν μερίδιο 60,8%, έναντι 54,3% πέρυσι. Στο εννεάμηνο, το ποσοστό τους έφτασε το 58,1%, από 49,8%, κερδίζοντας 8,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Την αντίθετη πορεία ακολουθούν οι κατηγορίες βενζίνης και πετρελαίου όπως καταγράφονται στον πίνακα του ΣΕΑΑ. Η βενζίνη περιορίστηκε στο 13,9% τον Σεπτέμβριο, από 21,2%, ενώ το πετρέλαιο υποχώρησε στο 1,1%, από 4,6%. Στο εννεάμηνο τα αντίστοιχα μερίδια διαμορφώθηκαν στο 22,9% και στο 2,1%.

Τα αυτοκίνητα υγραερίου, αμιγώς ή διπλού καυσίμου, διατήρησαν μικρότερο αλλά ενισχυμένο μερίδιο: 4,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,7%, και 3,1% στο εννεάμηνο, από 3,0%.

Κατηγορία Μερίδιο Σεπτεμβρίου 2026 Μερίδιο Σεπτεμβρίου 2025 Μερίδιο εννεαμήνου 2026 Υβριδικά — HEV 60,8% 54,3% 58,1% Βενζίνη 13,9% 21,2% 22,9% Αμιγώς ηλεκτρικά — BEV 10,6% 6,9% 7,1% Plug-in υβριδικά — PHEV 9,0% 9,4% 6,6% Υγραέριο 4,5% 3,7% 3,1% Πετρέλαιο 1,1% 4,6% 2,1%

Τα ποσοστά προέρχονται από τους πρώτους υπολογισμούς του ΣΕΑΑ και εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα.

Σχεδόν τρία στα τέσσερα αυτοκίνητα ήταν SUV

Η κυριαρχία των SUV αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Το συνολικό μερίδιό τους έφτασε το 73,2%, έναντι 70,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο εννεάμηνο ανέρχεται στο 66,9%, από 62,9%.

Τα B-SUV παραμένουν η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία, με μερίδιο 35,0% τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, το ποσοστό τους υποχώρησε από το περσινό 37,7%, ενώ ενισχύθηκαν τα μεγαλύτερα SUV: τα C-SUV έφτασαν το 25,4%, από 22,2%, και τα D-SUV το 9,7%, από 7,7%.

Στο εννεάμηνο, τα B-SUV διατηρούν μερίδιο 36,7%, τα C-SUV ακολουθούν με 20,4% και τα D-SUV με 7,2%. Αν συνυπολογιστούν τα συμβατικά αμαξώματα της κατηγορίας Β, τα μικρά αυτοκίνητα και τα μικρά SUV καλύπτουν μαζί το 58,3% των ταξινομήσεων από την αρχή του έτους.

Πίεση δέχονται τα μικρότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α. Μαζί με τα A-SUV, το μερίδιό τους περιορίστηκε στο 4,7% τον Σεπτέμβριο και στο 6,2% του εννεαμήνου, έναντι 6,5% και 9,6% αντίστοιχα το 2025.

Θετικό πρόσημο και για τα επαγγελματικά οχήματα

Στα καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, οι ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου έφτασαν τις 1.071, έναντι 1.053 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 1,7%. Στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 8.658, με άνοδο 2,6%.

Τα καινούργια λεωφορεία κατέγραψαν μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, αλλά σε σαφώς μικρότερο αριθμό οχημάτων. Τον Σεπτέμβριο ταξινομήθηκαν 121, έναντι 91 το 2025, με άνοδο 33,0%. Από την αρχή του έτους έφτασαν τα 821, αυξημένα κατά 9,6%.

Ο Σεπτέμβριος ενίσχυσε, λοιπόν, τη συνολική άνοδο της ελληνικής αγοράς, αλλά η σημαντικότερη εξέλιξη βρίσκεται στην κατανομή των ταξινομήσεων. Τα υβριδικά καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, τα ηλεκτρικά κερδίζουν έδαφος και τα SUV διευρύνουν την παρουσία τους. Η αύξηση των αμιγώς ηλεκτρικών ξεχωρίζει, χωρίς ακόμη να αλλάζει την πρώτη θέση των υβριδικών ή να αναιρεί την υποχώρηση των plug-in υβριδικών στο σύνολο του εννεαμήνου.