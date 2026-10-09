Το νέο Geely MONJARO EM-i κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Παρίσι, φέρνοντας plug-in υβριδική τεχνολογία και νέο ρόλο ναυαρχίδας για τη μάρκα.

Η Geely Auto θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το νέο MONJARO EM-i στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με μια διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων. Το νέο D-SUV αποτελεί τη ναυαρχίδα της μάρκας και είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας που προορίζεται για την παγκόσμια αγορά.

Το MONJARO EM-i θα πλαισιωθεί στο περίπτερο της Geely από τα E2, E5 και STARRAY EM-i, με την κινεζική εταιρεία να επιχειρεί να αναδείξει το εύρος της στρατηγικής της γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά συστήματα κίνησης. Η παρουσία στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Geely επιδιώκει να διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά της στην Ευρώπη.

Νέα αρχιτεκτονική και plug-in υβριδικό σύστημα

Το Geely MONJARO EM-i βασίζεται στην αρχιτεκτονική GEA-Evo, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας και μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Παράλληλα, ενσωματώνει την ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική GEEA 3.0, η οποία αποτελεί τη βάση για τις λειτουργίες συνδεσιμότητας και τα ψηφιακά συστήματα του αυτοκινήτου.

Στον τομέα της κίνησης, το νέο SUV χρησιμοποιεί το σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely. Η εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά για την ευρωπαϊκή έκδοση, ωστόσο αναφέρει ότι η διάταξη έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει υψηλή απόδοση με περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας.

Η πλατφόρμα GEA-Evo έχει επίσης επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, με το MONJARO EM-i να τοποθετείται στην κατηγορία των μεγάλων SUV και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και την τεχνολογία.

Τέσσερα εξηλεκτρισμένα μοντέλα στο Παρίσι

Δίπλα στο MONJARO EM-i, η Geely θα παρουσιάσει το E2, το οποίο χαρακτηρίζει ως το compact μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2025, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό SUV E5.

Την τετράδα συμπληρώνει το STARRAY EM-i, ένα ακόμη plug-in υβριδικό SUV, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τη δυνατότητα ηλεκτρικής μετακίνησης στην καθημερινότητα με μεγαλύτερη αυτονομία στα ταξίδια.