Volvo EX60: Το νέο ηλεκτρικό SUV που θέτει τους κανόνες

Η Volvo Cars περνά σε μια νέα εποχή με το EX60, το μεσαίο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που έρχεται να τοποθετηθεί στην καρδιά μιας από τις σημαντικότερες κατηγορίες της παγκόσμιας αγοράς. Σχεδιασμένο από «λευκό χαρτί» ως αμιγώς ηλεκτρικό, το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που βασίστηκε πάνω στη νέα πλατφόρμα SPA3, συνδυάζοντας μια νέα φιλοσοφία κατασκευής με προηγμένη ηλεκτροκίνηση, κορυφαία υπολογιστική ισχύ και απαράμιλλη ασφάλεια.

Η Volvo εξέλιξε το EX60 ως το μοντέλο που εξαλείφει τους παραδοσιακούς συμβιβασμούς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: την περιορισμένη αυτονομία, τους μεγάλους χρόνους φόρτισης, την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και την αίσθηση ότι η ηλεκτροκίνηση επιβάλλει περιορισμούς στην καθημερινότητα. Τα εχέγγυα για αυτό είναι η αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα, η ταχεία φόρτιση 10-80% σε περίπου 16 λεπτά και η ισχύς των έως 680 ίππων.

Γνήσιος σκανδιναβικός χαρακτήρας

Αισθητικά το EX60 παραμένει αναγνωρίσιμο ως Volvo. Ταυτόχρονα δείχνει καθαρά ότι ανήκει στην επόμενη γενιά των μοντέλων της. Οι αναλογίες του είναι χαρακτηριστικές ενός σύγχρονου premium SUV με μακρύ μεταξόνιο, κοντούς προβόλους και σμιλευμένες επιφάνειες που δημιουργούν ένα έντονα αθλητικό προφίλ. Το μήκος φτάνει τα 4,803 μέτρα, το πλάτος τα 1,899 μέτρα και το ύψος τα 1,639 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,970 μέτρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό.

Στο εμπρός τμήμα κυριαρχούν οι χαρακτηριστικοί προβολείς LED σε σχήμα «Σφυριού του Θορ», οι οποίοι αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας των σύγχρονων Volvo. Η κλειστή μάσκα, η καθαρή επιφάνεια του εμπρός μέρους και οι προσεκτικά διαμορφωμένες εισαγωγές αέρα υπηρετούν τόσο την αισθητική όσο και την αεροδυναμική απόδοση.

Το ίδιο ισχύει και στο πίσω μέρος. Οι κατακόρυφες φωτιστικές μονάδες παραπέμπουν στη γνωστή σχεδιαστική γλώσσα της Volvo, ενώ η συνολική μορφή του αμαξώματος δημιουργεί την εικόνα ενός αυτοκινήτου που είναι περισσότερο δυναμικό παρά επιθετικό. Πρόκειται για μια προσέγγιση που ταιριάζει στη σουηδική φιλοσοφία: το EX60 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά με τις ιδανικές αναλογίες, την κομψότητα και τη λειτουργικότητα.

Η αεροδυναμική αποτελεί επίσης ένα σημείο στο οποίο η Volvo έδωσε μεγάλη προσοχή, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας Cd να περιορίζεται στο 0,26. Νούμερο εξαιρετικά μικρό για ένα SUV αυτού του μεγέθους.

Νέα πλατφόρμα SPA3 με απαράμιλλα πλεονεκτήματα

Η σημαντικότερη εξελικτική δουλειά στο νέο EX60 έχει γίνει ωστόσο κάτω από αμάξωμα. Αυτό είναι το πρώτο Volvo που χρησιμοποιεί την ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική SPA3, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών μοντέλων. Η Volvo συνδυάζει τη νέα πλατφόρμα με τεχνολογίες όπως το cell-to-body και το mega casting, επιδιώκοντας ταυτόχρονα χαμηλότερο βάρος, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και υψηλότερη κατασκευαστική ευελιξία.

H τεχνική mega casting αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο. Εκεί που κάποτε υπήρχαν πολλά διαφορετικά μεταλλικά εξαρτήματα, τώρα υπάρχουν ενιαία χυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πίσω τμήμα του αμαξώματος, το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χυτό τμήμα αλουμινίου που διαμορφώθηκε με υψηλή πίεση. Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικαθιστά περίπου 100 μικρότερα μεταλλικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα καλύτερη εφαρμογή, αντοχή και στιβαρότητα.

Παράλληλα η τεχνολογία cell-to-body επιτρέπει την ενσωμάτωση της μπαταρίας στη δομή του αυτοκινήτου. Η νέα αρχιτεκτονική έχει δημιουργηθεί ώστε να επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και πιο στιβαρή δομή. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική είναι 800 Volt σε όλες τις εκδόσεις, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ταχύτητας φόρτισης.

Τρεις εκδόσεις με εντυπωσιακή ισχύ και αποδοτικότητα

Η γκάμα του νέου Volvo EX60 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά συστήματα κίνησης, τα οποία συνδυάζονται με τα επίπεδα εξοπλισμού Plus και Ultra. Η βασική P6 χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 275 kW, δηλαδή 374 ίππους, και 480 Nm ροπή, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η P10 AWD αποδίδει ισχύ 375 kW ή 510 ίππους και ροπή στα 710 Nm. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, προσφέρει τετρακίνηση και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.

Στην κορυφή βρίσκεται η P12 AWD. Με ισχύ 500 kW, δηλαδή 680 ίππων, και ροπή 790 Nm είναι η ισχυρότερη έκδοση του EX60. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,9 δευτερόλεπτα, επίδοση που φέρνει το οικογενειακό SUV πολύ κοντά σε καθαρόαιμες σπορ κατασκευές.

Παρά τη μεγάλη ισχύ όλων των εκδόσεων, η Volvo έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην αποδοτικότητα. Η P6 χρησιμοποιεί μπαταρία ονομαστικής χωρητικότητας 83 kWh και παρουσιάζει μέση κατανάλωση 14,7 kWh/100 χλμ. Εξαιρετικά χαμηλή για ένα τόσο μεγάλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση να φτάνει στα 620 χλμ.! Η P10 AWD χρησιμοποιεί μπαταρία 95 kWh και με μέση κατανάλωση μόλις 15,7 kWh/100 χλμ,, έχει μέση αυτονομία 660 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η κορυφαία P12 AWD διαθέτει μπαταρία 117 kWh και μπορεί να προσφέρει έως 810 χλμ. αυτονομίας σε μικτό κύκλο WLTP.

Αυτό το επίπεδο αποδοτικότητας είναι ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του EX60. Δεν πρόκειται απλώς για ένα δυνατό ηλεκτρικό SUV, αλλά για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει υψηλή ισχύ και χαμηλή κατανάλωση, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα κάλυψης πραγματικά μεγάλων αποστάσεων.

Ταχύτατη φόρτιση, ελάχιστη αναμονή

Η αρχιτεκτονική των 800 Volt επιτρέπει στο EX60 να εκμεταλλεύεται φορτιστές υψηλής ισχύος. Ανάλογα με την έκδοση, η μέγιστη ισχύς φόρτισης κυμαίνεται από τα 320 έως και τα 370 kW, που σημαίνει ότι με κατάλληλο ταχυφορτιστή το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ. αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά.

Η Volvo έχει επίσης ενσωματώσει λειτουργίες που βοηθούν τον οδηγό να διαχειρίζεται καλύτερα την ενέργεια. Ο Range Assistant υπολογίζει την επίδραση της ταχύτητας, της κυκλοφορίας και της θερμοκρασίας στην αυτονομία και προσαρμόζει τις προτάσεις του, μετατρέποντας την ενεργειακή διαχείριση από θεωρητική διαδικασία σε μέρος της καθημερινής οδήγησης.

Πλαίσιο με έμφαση στην άνεση και στους χώρους

Η Volvo έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στη συμπεριφορά και κυρίως στην ποιότητα κύλισης του νέου EX60. Στον εμπρός άξονα χρησιμοποιείται ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και στον πίσω άξονα διάταξη πέντε συνδέσμων, με αμορτισέρ τεχνολογίας FSD. Στις εκδόσεις με ενεργή ανάρτηση, τα αμορτισέρ διαθέτουν ηλεκτρονική συνεχώς μεταβαλλόμενη απόσβεση, που προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στην ποιότητα του οδοστρώματος και στις οδικές συνθήκες.

Η συγκεκριμένη επιλογή δείχνει τη φιλοσοφία της Volvo: το EX60 πρέπει να είναι γρήγορο όταν ο οδηγός το απαιτεί, αλλά κυρίως ήσυχο, σταθερό και ξεκούραστο στην καθημερινή μετακίνηση. Με μεγάλο μεταξόνιο 2,97 μέτρων, χαμηλό κέντρο βάρους λόγω της μπαταρίας και σωστά μελετημένες αναρτήσεις, το νέο SUV προσφέρει premium αίσθηση κύλισης και εξαιρετικό έλεγχο. Σημαντική είναι και η δυνατότητα ρυμούλκησης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ρυμουλκούμενου φτάνει τα 2.400 κιλά στις τετρακίνητες εκδόσεις, ενώ το μέγιστο φορτίο οροφής είναι 100 κιλά.

Το EX60 δεν κάνει συμβιβασμούς ούτε στους χώρους. Το μεγάλο μεταξόνιο αξιοποιείται για την άνεση των πέντε επιβατών, με χώρο για τα πόδια 105,8 εκ. εμπρός και 95,1 εκ. πίσω. Το πλάτος στο ύψος των ώμων φτάνει τα 143,7 εκ. εμπρός και 137,4 εκ. Πίσω. Ταυτόχρονα, το εντελώς επίπεδο πάτωμα εξασφαλίζει άνετη είσοδο και έξοδο όλων των επιβατών.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 634 λίτρα με τις πίσω θέσεις σε κανονική διάταξη και έως τα 1.647 λίτρα όταν αυτές αναδιπλωθούν, ενώ υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος εμπρός, το γνωστό frunk, χωρητικότητας 85 λίτρων.

Ασφάλεια: το DNA της Volvo περνά σε νέα εποχή

Η ασφάλεια παραμένει κεντρικός πυλώνας της Volvo και στο EX60 αποκτά μια νέα, περισσότερο ψηφιακή διάσταση. Το αυτοκίνητο διαθέτει το HuginCore, την κεντρική υπολογιστική πλατφόρμα που συντονίζει λειτουργίες από την ασφάλεια μέχρι το infotainment και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα από τους αισθητήρες του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, παγκόσμια πρωτιά για τη Volvo. Το σύστημα μπορεί να προσαρμόζει την ένταση και τι επίπεδο συγκράτησης της ζώνης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του επιβάτη, τη θέση του καθίσματος και το είδος της σύγκρουσης.

Στον πυρήνα της παθητικής ασφάλειας βρίσκεται ένας ισχυρός κλωβός επιβατών, ενώ η ενεργητική ασφάλεια υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο σύνολο αισθητήρων, συστημάτων προειδοποίησης και υποβοήθησης της οδήγησης.

Ψηφιακό περιβάλλον με ανθρώπινο πρόσημο

Στο εσωτερικό, η Volvo ακολουθεί την ίδια λογική που χαρακτηρίζει τα τελευταία μοντέλα της: καθαρές επιφάνειες, λιτές γραμμές και όσο το δυνατόν λιγότερη οπτική πολυπλοκότητα.

Στο κέντρο βρίσκεται η μεγάλη κάθετη οθόνη OLED 15,04 ιντσών, ενώ το EX60 διαθέτει προηγμένη υπολογιστική πλατφόρμα της NVIDIA και τεχνολογία της Qualcomm. Η προηγμένη πλατφόρμα κεντρικής υπολογιστικής αρχιτεκτονικής και λογισμικού δεύτερης γενιάς της Volvo, που ονομάζεται HuginCore, είναι ικανή να εκτελεί περισσότερες από 250 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο (TOPS) και αποτελεί το δίκτυο «νευρώνων» του αυτοκινήτου μέσω των οποίων εκτελούνται όλες οι λειτουργίες. Ταυτόχρονα επιτρέπει ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ακόμα ένα στοιχείο της προηγμένης ψηφιακής φύσης του EX60 αποτελεί η ενσωμάτωση του Gemini της Google, που φέρνει την τεχνολογία ΑI στην καθημερινότητα κάθε οδηγού. Χάρη σε αυτό, οι φωνητικές εντολές πραγματοποιούνται στην καθομιλουμένη γλώσσα και μπορούν να είναι εκτεταμένες και συνδυαστικές, με άμεση απόκριση από το σύστημα και πρωτόγνωρη ακρίβεια.

Εκδόσεις και τιμές του νέου Volvo EX60

Το νέο Volvo EX60 διατίθεται στα επίπεδα εξοπλισμού Plus και Ultra, με τρία συστήματα κίνησης. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

P6 Electric 374 hp RWD Plus 60.900 €

P6 Electric 374 hp RWD Ultra 68.000 €

P10 AWD Electric 510 hp Plus 66.500 €

P10 AWD Electric 510 hp Ultra 73.600 €

P12 AWD Electric 680 hp Plus 72.700 €

P12 AWD Electric 680 hp Ultra 79.800 €

Ο εξοπλισμός της Plus είναι ήδη ιδιαίτερα πλούσιος, με στοιχεία όπως πανοραμική οροφή, ηχοσύστημα Bose, τροχούς 20 ιντσών και εκτεταμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης. Η Ultra εξοπλίζεται επιπρόσθετα με κάμερα 360 μοιρών, προηγμένους προβολείς High Definition Pixel, ηχοσύστημα Bowers & Wilkins, ηλεκτροχρωμική οροφή και τροχούς 21 ιντσών μεταξύ άλλων.

Το νέο Volvo EX60 τοποθετείται απευθείας στην κορυφή της premium κατηγορίας αμιγώς ηλεκτρικών SUV, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που προσφέρει κορυφαία ισχύ, αποδοτικότητα, ασφάλεια, άνεση, ευρυχωρία, πολυτέλεια και πληρότητα. Ταυτόχρονα αποτελεί και μια εξαιρετικά συμφέρουσα πρόταση οικονομικά, τόσο σε σύγκριση με τον ευρύτερο ανταγωνισμό του, όσο και με θερμικά και plug-in hybrid μοντέλα στη γκάμα της Volvo, όπως το XC60.