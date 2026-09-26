BENDA και Phelon & Moore συμμετέχουν στο 5ο Adventure Meeting 2026

Η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης συμμετέχει με τις BENDA και Phelon & Moore στο 5ο Adventure Meeting 2026 το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης, επίσημος εισαγωγέας των BENDA και Phelon & Moore στην Ελλάδα, συμμετέχει στο 5ο Adventure Meeting 2026 by BIKEIT!, που θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επτά μοντέλα με ξεχωριστό χαρακτήρα και να οδηγήσουν τη BENDA Chinchilla 350 CVT και τις νέες Phelon & Moore CapeTown 7S και 7X στα test rides της διοργάνωσης.

BENDA - Τεχνολογική Υπεροχή

Η BENDA φέρνει στο Adventure Meeting την LFC 700 PRO, την εντυπωσιακή 4κύλινδρη cruiser που ξεχωρίζει με το πίσω ελαστικό πέλματος 300 mm και την ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη αερανάρτησή της.

Δίπλα της, η Napoleonbob 500 εκφράζει τον αυθεντικό bobber χαρακτήρα της μάρκας, με δικύλινδρο κινητήρα V 475,6 κ.εκ., ενώ το διθέσιο ATV Redstone 550 R2, με επιλέξιμη τετρακίνηση και αυτόματη μετάδοση CVT, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο τετράκυκλο για περιπέτεια, εργασία ή εξερεύνηση.

Όσοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία BENDA στην πράξη θα μπορούν να οδηγήσουν την Chinchilla 350 CVT. Με χαρακτηριστική cruiser σχεδίαση και την ευκολία της αυτόματης μετάδοσης, είναι μια μοτοσυκλέτα που αξίζει να γνωρίσεις από τη θέση του αναβάτη.

Phelon & Moore – Βρετανική Κληρονομιά



Η Phelon & Moore συστήνει στους επισκέπτες του Adventure Meeting τις CapeTown 7S και CapeTown 7X, τις δύο νέες adventure μοτοσυκλέτες της που μόλις έφτασαν στην ελληνική αγορά.

Με υγρόψυκτο δικύλινδρο κινητήρα σε σειρά 693 κ.εκ., κιβώτιο έξι σχέσεων, ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και οθόνη TFT 7 ιντσών με δυνατότητα σύνδεσης κινητού, συνδυάζουν την άνεση για το ταξίδι με την τεχνολογία που αναζητά ο σύγχρονος αναβάτης. Από εκεί και πέρα, η καθεμία χαράζει τη δική της διαδρομή.

Η CapeTown 7S με τον sport touring χαρακτήρα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια. Η CapeTown 7X, με ακτινωτές ζάντες και ελαστικά μικτής χρήσης, προσκαλεί τον αναβάτη να συνεχίσει την εξερεύνηση στην άσφαλτο αλλά και πέρα από αυτή. Με τιμή 7.490€ για την 7S και 7.990€ για την 7X, οι δύο νέες CapeTown δίνουν στον αναβάτη τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνη που ταιριάζει στη δική του διαδρομή.

Στο Adventure Meeting 2026 by BIKEIT!, οι επισκέπτες θα μπορούν να οδηγήσουν και τις δύο, να ανακαλύψουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα τους και να μοιραστούν τις πρώτες τους εντυπώσεις. Την παρουσία της Phelon & Moore συμπληρώνει το Panthette X 300, ένα premium adventure scooter με υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα και αυτόματη μετάδοση CVT, που συνδυάζει την άνεση της καθημερινής μετακίνησης με την επιθυμία για απόδραση.

Η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης σας περιμένει στο περίπτερό της στο Λαύριο.