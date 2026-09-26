Ο Μαξ Φερστάπεν αναγνώρισε πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολος αγώνας στο Μπακού, τον οποίο ωστόσο μπορούσε να κερδίσει.

Μία «ανάσα» από την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν έφτασε ο Μαξ Φερστάπεν, στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Έχοντας ξεκινήσει μόλις από την 8η θέση μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στις κατατακτήριες, ο Ολλανδός ανέβηκε μέχρι τη δεύτερη θέση και μετέτρεψε τους τελευταίους γύρους σε ντέρμπι απέναντι Τζορτζ Ράσελ.

Η διαφορά των δύο όταν πήραν την καρό σημαία ήταν μόλις 0,196 δλ., με τον Φερστάπεν να πλησιάζει εντυπωσιακά τη Mercedes στην τελική ευθεία χωρίς όμως να προλαβαίνει να ολοκληρώσει την ανατροπή. Παρά το γεγονός ότι η νίκη χάθηκε για ελάχιστα μέτρα, η δεύτερη θέση αποτέλεσε μία σημαντική ανάκαμψη έπειτα από όσα είχαν πάει στραβά μία ημέρα νωρίτερα.

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Ο Φερστάπεν ευχαριστήθηκε τον αγώνα του

Μετά τον τερματισμό, ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εξέλιξη του αγώνα, ειδικά με δεδομένη τη θέση από την οποία εκκίνησε. Η πρώτη περίοδος με τη μεσαία γόμα δεν εξελίχθηκε πάντως χωρίς δυσκολίες.

«Ήταν ένας καλός αγώνας και στο τέλος έφτασα πραγματικά πολύ κοντά στον Τζορτζ. Δυστυχώς, δεν ήταν αρκετό για να κερδίσω. Ξεκινώντας από την όγδοη θέση, νομίζω ότι τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά από την αρχή. Το πρώτο stint ήταν κάποιες στιγμές λίγο δύσκολο με τη μεσαία γόμα ελαστικών».

Η μάχη που κρίθηκε στη γραμμή

Ένα δεύτερο Αυτοκίνητο Ασφαλείας μηδένισε εκ νέου τις διαφορές και έδωσε στον Φερστάπεν την ευκαιρία να επιτεθεί άμεσα για τη νίκη. Ο Ράσελ διατήρησε την πρώτη θέση στην επανεκκίνηση, όμως η RB22 παρέμεινε σε απόσταση βολής και η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε σταδιακά στους τελευταίους γύρους.

Ο Φερστάπεν πίεσε περισσότερο από τον αντίπαλό του στο σημείο που είχε έξοδο ο Μπότας και έφτασε τη Mercedes μέχρι την τελευταία στροφή. Στην τελική ευθεία κατάφερε να βρεθεί ακριβώς πίσω από τον Ράσελ. Η απώλεια ισχύος που αντιμετώπισε ο Βρετανός μετά την τελευταία κίτρινη σημαία έκανε τη μάχη ακόμη πιο οριακή.

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