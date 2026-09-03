Ευρωπαϊκή αγορά μοτοσικλέτας: Τα νούμερα είναι θετικά

Η μοτοσικλέτα καλά κρατεί και οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.

Η αγορά μοτοσικλέτας εντός συνόρων μεγαλώνει διαρκώς και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τουλάχιστον στις μεγαλύτερες αγορές της γηραιάς Ηπείρου. Μετρώντας τα νούμερα σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, θα δούμε ότι οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 16,8% το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό.

Με γνώμονα πως ότι συμβαίνει στις δυνατές εμπορικά αγορές παρασέρνει και τις μικρότερες, αποφάσισα να ρίξω μια ματιά και εκτός συνόρων. Με τη Γερμανία να πρωτοστατεί σε δυναμική ανάπτυξης, η αγορά μοτοσικλετών της Ευρώπης συνέχισε την ισχυρή της πορεία και το 2026, με τις ταξινομήσεις στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της ηπείρου μας να αυξάνονται κατά 16,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημειωτέον πως οι εν λόγω 5 χώρες κατέχουν το 80% των ταξινομήσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο!

Νέα στοιχεία που δημοσίευσε η ACEM, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Μοτοσικλετών, δείχνουν ότι 636.490 νέες μοτοσικλέτες ταξινομήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2026 στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι ένα νούμερο αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τις 545.127 ταξινομήσεις κατά την ίδια περίοδο του 2025, μίας χρονιάς που σημαδεύτηκε από αρνητικό ρεκόρ πωλήσεων (-9,1% σε σχέση με το 2024). Κάθε μία από τις πέντε βασικές αγορές σημείωσε ανάπτυξη εφέτος, αν και η Γερμανία έκανε το μεγαλύτερο ποσοστιαίο άλμα, με τις ταξινομήσεις της να αυξάνονται κατά 27,6% στις 114.849 μοτοσικλέτες. Η Ισπανία ακολούθησε με αύξηση 23,6% στις 141.101 ταξινομήσεις, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 54.962 νέες μοτοσικλέτες, σημειώνοντας αύξηση 15,8% σε ετήσια βάση. Η Ιταλία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά μοτοσικλετών στην Ευρώπη σε όγκο, με 220.776 νέες ταξινομήσεις, αν και με ελαφρώς χαμηλότερη αύξηση 13,2% σε ετήσια βάση. Η Γαλλία συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 104.802 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 6,4%. Για την περήφανη ιστορία μας, να αναφέρω ότι η Ελλάδα είναι η 6η μεγαλύτερη αγορά στην ευρωπαϊκή ένωση, ακολουθούμενη από Πολωνία, Ολλανδία και Ελβετία.

Η αγορά μοτοποδηλάτων (50 κ.εκ.) συνέχισε επίσης την ανάκαμψή της. Στις έξι ευρωπαϊκές αγορές που παρακολουθούνται από την ACEM οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% (72.076 μονάδες) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Ιταλία κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 18,2%, ενώ η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη. Η Ολλανδία ήταν η μόνη αγορά που κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 5,4%. Εκεί τα ποδήλατα είναι αυτά που πρωτοστατούν εδώ και πολλά χρόνια.

Η ACEM αναφέρει ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ζήτηση για μηχανοκίνητα δίκυκλα σε όλη την Ευρώπη, με τις μοτοσικλέτες να βρίσκονται πλέον πολύ πάνω από τα επίπεδα ταξινόμησης πριν από την πανδημία. Ωστόσο, ο οργανισμός σημείωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά εάν η τρέχουσα ανάπτυξη θα συνεχιστεί πριν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Εξετάζοντας τις μακροπρόθεσμες τάσεις, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι οι ταξινομήσεις μοτοσικλετών είναι πλέον 27% μπροστά από τα επίπεδα πριν από την πανδημία το 2019. Δεν πρόκειται απλώς για μια ανάκαμψη, αλλά για μια απόδειξη της σταθερής επέκτασης του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Η κατηγορία έχει αποδείξει με συνέπεια τη σημασία της τόσο ως πρακτική λύση μεταφοράς όσο και ως επιλογή αναψυχής για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα διατηρηθεί η τάση κατά τους φθινοπωρινούς μήνες πριν βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τη σταθερή δυναμική της αγοράς.

Αυτό που ξέχασαν να μας πουν είναι στο κατά πόσο οι Κινέζοι και Ινδοί κατασκευαστές έχουν συμβάλλει στην εν λόγω αύξηση πωλήσεων. Ήδη, στις μεγάλες αγορές και όχι μόνο βλέπουμε προτάσεις από την ανατολή να κυριαρχούν κατακτώντας την κορυφή στις εκάστοτε λίστες των πωλήσεων. Ειδικά σε Ισπανία και Ιταλία, που παραδοσιακά είναι οι μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, CFMoto και Voge φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους μεγάλους ευρωπαίους και ιάπωνες κατασκευαστές. Η αναπροσαρμογή τιμών και προωθητικών ενεργειών έχει ήδη πάρει φωτιά, αναγκάζοντάς τους να κατεβάζουν τις τιμές και να αυξάνουν τις προσφορές. Καλό νέο αυτό, ακόμα περισσότερος κόσμος θα αποκτήσει δίκυκλο, μηχανοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο δεν έχει σημασία. Έτσι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι, αντιπροσωπείες και καταστήματα μοτοσικλετών και αξεσουάρ θα τρίβουν τα χέρια τους όλο και περισσότερο.

Και στον υπόλοιπο κόσμο τι γίνεται όμως; Ευτυχώς τα νέα είναι καλά, με την παγκόσμια βιομηχανία μοτοσικλετών να διανύει το 2026 σε εξαιρετική φόρμα. Κοιτάζοντας την κατάταξη των κατασκευαστών με τις καλύτερες πωλήσεις, βλέπουμε 11 κινεζικές και 5 ινδικές εταιρείες στην κατάταξη των 25 κορυφαίων κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), ενώ η μια βιετναμέζικη ονόματι Vinfast είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα. Η παγκόσμια κατάταξη κατασκευαστών είναι ένα σύνολο δεδομένων που παράγεται από την MotorCyclesData, το μόνο οργανισμό που παρακολουθεί τις νέες ταξινομήσεις δικύκλων σε 98 αγορές παγκοσμίως, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 98,5% της παγκόσμιας βιομηχανίας. Τα δεδομένα, που έχουν ενημερωθεί με τα στοιχεία του Απριλίου 2026 από την αρχή του έτους, είναι σχεδόν σαφή σχετικά με την τάση και τη δύναμη του κλάδου, με την κατάταξη των 25 κορυφαίων κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) να αντικατοπτρίζει την ταχεία μετατόπιση στη γεωγραφία του κλάδου. Η Honda διατήρησε σταθερά την παγκόσμια ηγεσία και, αφού έφτασε το 2025 στο νέο ρεκόρ όλων των εποχών με πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, τώρα σημειώνει περαιτέρω ανάπτυξη 13,2% με 7,35 εκατομμύρια πωλήσεις. Στη δεύτερη θέση, η ινδική Hero πούλησε 2 εκατομμύρια μονάδες (+17,6%), διευρύνοντας σημαντικά το προβάδισμά της έναντι της Yamaha, τρίτης με 1,7 εκατομμύρια (+4,6%). Πίσω από τους παραδοσιακούς ηγέτες δύο ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες μειώνουν τη διαφορά. Η ινδική TVS Motor στην τέταρτη θέση με 1,57 εκατομμύρια πωλήσεις (+18,9%) και η κινεζική Yadea, η κορυφαία στον κόσμο εταιρεία στα ηλεκτρικά, στην πέμπτη θέση με 1,36 εκατομμύρια (+4,9%), Πιο κάτω στην κατάταξη έχουμε τις Bajaj 6η με αύξηση πωλήσεων 15,0%, τη Suzuki 7η με +7,4% και τη Royal Enfield 8η με +19,7%. Τη δεκάδα κλείνουν η Niu Technologies με αύξηση πωλήσεων 35,4% και η Italika με +5,9%.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενος κατασκευαστής είναι η βιετναμέζικη VinFast των ηλεκτρικών οχημάτων, που ανέβηκε από την 53η θέση το 2024 στην 13η θέση φέτος, σημειώνοντας άνοδο πωλήσεων κατά 204,7%. Άλλη αξιοσημείωτη άνοδος είναι αυτή της ΚΤΜ, που σκαρφάλωσε στην 27η θέση σημειώνοντας αύξηση 53,1%. Αυτόματα ξεπέρασε τη BMW και έγινε και ο πρώτος premium κατασκευαστής σε πωλήσεις, με τις υπόλοιπες μάρκες της κατηγορίας είτε να μένουν σταθερές είτε να χάνουν έδαφος.

Ο χάρτης έχει αλλάξει όσον αφορά στους κατασκευαστές και πλέον βλέπουμε να μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Βιετναμέχοι πέραν των υπόλοιπων Ασιατών. Το τι έχει να γίνει μέσα στην επόμενη τριετία δεν μπρούμε καν να το φανταστούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.