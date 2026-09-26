Ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον τρόπο που βρέθηκε εκτός αγώνα στο Μπακού ήταν ο Λάντο Νόρις και μίλησε με σκληρά λόγια για τον οδηγό της Alpine.

Ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στον Φράνκο Κολαπίντο ήταν μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός ήταν ένας από τους τρεις οδηγούς που εγκατέλειψαν έπειτα από το μεγάλο ατύχημα στην πρώτη στροφή στον 36ο γύρο μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Ο οδηγός της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, μπλόκαρε τους τροχούς του ενώ βρισκόταν στη 10η θέση και προσπαθούσε να επιβραδύνει πίσω από τον Κίμι Αντονέλι. Κατάφερε να αποφύγει τη Mercedes, όμως δεν μπόρεσε να μειώσει αρκετά την ταχύτητά του και συγκρούστηκε με τον teammate του, Πιερ Γκασλί, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση που έβγαλε εκτός αγώνα και τον Νόρις.

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Ένας ιδιαίτερα εκνευρισμένος Νόρις

Όταν επέστρεψε στο γκαράζ και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, ο Νόρις ξεκαθάρισε ότι, δεν είχε ακόμη δει σε επανάληψη το ατύχημα. Αυτό, πάντως, δεν τον εμπόδισε να εκφράσει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την άποψή του για το περιστατικό.

«Νομίζω ότι η FIA πρέπει να γίνει πιο αυστηρή και να αρχίσει να επιβάλλει αποκλεισμούς για τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι απλώς απροσεξία από κάποιους οδηγούς. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Όλα τα εξαρτήματα του μονοθεσίου μου είναι τώρα για πέταμα. Οι οδηγοί θα πρέπει απλώς να αποκλείονται, γιατί αυτή δεν είναι οδήγηση που αξίζει θέση στη Formula 1».

Ο Νόρις ρωτήθηκε επίσης αν μέρος της ευθύνης για το συμβάν μπορούσε να αποδοθεί στον πρωτοπόρο του αγώνα, Τζορτζ Ράσελ, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την επανεκκίνηση και συμπίεσε το γκρουπ των μονοθεσίων πίσω του.

Η απάντησή του ήταν απόλυτη: «Ο Τζορτζ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στη Formula 1 περιμένεις από τους οδηγούς να μπορούν να προβλέπουν τι πρόκειται να συμβεί, να γνωρίζουν ότι η πρόσφυση θα είναι χαμηλή και ότι η θερμοκρασία των ελαστικών θα είναι χαμηλή και στην πραγματικότητα δεν ήταν καν τόσο χαμηλή. Στη Formula 1 θέλεις να αγωνίζεσαι απέναντι στους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι επειδή... ναι, απλώς δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον αποκλεισμός ενός αγώνα για κάτι τέτοιο».

Η απολογία του Κολαπίντο

Ο οδηγός της Alpine κατάλαβε από την πρώτη στιγμή το μέγεθος του λάθους του και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη. Το μόνο όμως που μπορούσε να κάνει ήταν να απολογηθεί σε όσους οδηγούς χάλασε τον αγώνα.

«Έχασα εντελώς τον έλεγχο. Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πω πέρα από το ότι ζητώ συγγνώμη από την ομάδα, από τον Πιερ φυσικά και από όλους στο εργοστάσιο. Ζητώ συγγνώμη και από τον Λάντο. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Ήταν ένα μεγάλο λάθος, φυσικά. Περιμένω ότι θα δεχθώ κάποια ποινή, φυσικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν είμαι αγωνοδίκης».

Ο Κολαπίντο τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων για το συμβάν από τους αγωνοδίκες. Επειδή εγκατέλειψε, η τιμωρία του μετατρέπεται αυτόματα σε ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα που θα γίνει στη Μαλαισία.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.