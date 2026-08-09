Ducati Monster: Όμορφο και με την... κόκκινη βούλα

Στην πέμπτη γενιά της η Ducati Monster είναι πιο όμορφη από ποτέ. Δεν το λέμε εμείς, αλλά ο διεθνής οργανισμός Red Dot Design Award.

Η νέα Ducati Monster τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot Design Award – Product Design 2026, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή βραβεία στον κόσμο που είναι αφιερωμένα στο σχεδιασμό προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1955 και το βραβείο Red Dot απονέμεται κάθε χρόνο από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή διεθνών εμπειρογνωμόνων, αναγνωρίζοντας προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αριστεία τους στο σχεδιασμό, την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική.

Το βραβείο τιμά την τελευταία εξέλιξη ενός μοντέλου που, από το ντεμπούτο του το 1992, έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια της σπορ γυμνής μοτοσικλέτας μέσω μιας φόρμουλας τόσο απλής όσο και εντυπωσιακής: «όλα όσα χρειάζεστε, τίποτα περισσότερο». Μια ιδέα που έχει κάνει την Monster μια από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες μοτοσικλέτες στον κόσμο.

Η πέμτη γενιά της μοτοσικλέτας παρουσιάστηκε το 2025 και η νέα Monster μεταφέρει αυτή την κληρονομιά στο μέλλον μέσω ενός εντελώς νέου συνόλου, συνδυάζοντας χαμηλό βάρος, κορυφαία τεχνολογία και μια σύγχρονη, άμεσα αναγνωρίσιμη γλώσσα σχεδιασμού. Πιο συμπαγής, ουσιαστική και σπορ, η νέα Monster θυμίζει τα στοιχεία που έχουν καθορίσει την ταυτότητά της από την αρχή: τον προβολέα που πλαισιώνεται από τους «ώμους» του ρεζερβουάρ, τη μονοκόμματη σέλα και το κοντό, ελαφρύ πίσω μέρος. Το αποτέλεσμα αυτής της στυλιστικής εξέλιξης, παραμένοντας πιστή στην ταυτότητά της, είναι αυτό ακριβώς που κέρδισε την κριτική επιτροπή των βραβείων Red Dot Design.

Με το βραβείο που απονεμήθηκε στην Monster, η Ducati συνεχίζει τη μακρά παράδοση επιτυχίας της στα βραβεία Red Dot, τα οποία στο παρελθόν έχουν επίσης τιμήσει και αναδείξει την κορυφαία αισθητική των 1199 Panigale (2013), XDiavel S (2016), Diavel 1260 (2019) και, πιο πρόσφατα, της Diavel V4 (2024).