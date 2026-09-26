Πανευτυχής ήταν ο Τζορτζ Ράσελ μετά τη δύσκολη νίκη του στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, καθώς κέρδισε όντας υπό τεράστια πίεση από τον Μαξ Φερστάπεν.

Με μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, ο οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, μετέτρεψε την pole position σε νίκη στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Βρετανός έλεγξε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως χρειάστηκε να αντέξει μέχρι τα τελευταία μέτρα απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Ράσελ μέσα στο 2026 και το έκανε σημειώνοντας Grand Slam. Μάλιστα, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά του από τον teammate του και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι.

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Παραλίγο 2η θέση στο… νήμα

Ο Ράσελ απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας στην ομάδα του, η οποία, όπως τόνισε, συνέχισε να τον στηρίζει στις δυσκολότερες στιγμές της σεζόν. Μετά τον τερματισμό, ο οδηγός της Mercedes είπε:

«Ναι, ήταν απίστευτο να επιστρέψω στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θέλω απλώς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα μου, γιατί συνέχισε να πιστεύει σε εμένα στις δύσκολες στιγμές και με βοήθησε να τις ξεπεράσω. Είμαι πραγματικά περήφανος που είχαμε αυτό το τριήμερο. Το πρώτο μισό του αγώνα ήταν αρκετά απλό. Άνοιγα τη διαφορά και μετά ήρθε η επανεκκίνηση μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ειδικά όταν είδα τον Μαξ πίσω μου, σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν εύκολο. Οδήγησε εκπληκτικά στο τέλος του αγώνα».

Το πιο δραματικό σημείο ήρθε στα τελευταία μέτρα. Ο Ράσελ αποκάλυψε ότι, όταν εμφανίστηκε κίτρινη σημαία και αναγκάστηκε να σηκώσει το πόδι από το γκάζι, η μονάδα ισχύος δεν απέδωσε κανονικά όταν επιτάχυνε ξανά.

«Όταν βγήκε η κίτρινη σημαία, σήκωσα το πόδι από το γκάζι και, όταν επέστρεψα στην επιτάχυνση, δεν υπήρχε turbo, οπότε δεν είχα ισχύ. Ο Μαξ παραλίγο να με προλάβει στη γραμμή. Θα ήταν πραγματικά κρίμα να χαθεί έτσι, αλλά συνολικά ήταν ένα απίστευτο τριήμερο».

Το πλάνο του Ράσελ για το υπόλοιπο της σεζόν

Η νίκη στο Μπακού ήρθε σε μία περίοδο κατά την οποία ο Ράσελ θεωρεί ότι έχει αρχίσει να βρίσκει ξανά τον τρόπο οδήγησης που του επιτρέπει να εκμεταλλεύεται περισσότερο το μονοθέσιο του 2026.

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να αποκτώ περισσότερη εμπειρία με αυτό το νέο στιλ οδήγησης που έχω υιοθετήσει. Σε κάθε αγώνα μετά το διάλειμμα αισθάνομαι ότι πηγαίνω από το καλό στο καλύτερο και νιώθω περισσότερο ο εαυτός μου ξανά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ θετικό. Το πλάνο μου από δω και πέρα είναι να κερδίσω όλους τους αγώνες».

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Συντονιστείτε την Δευτέρα 28/9 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn, με την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.