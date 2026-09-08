Ο Όμιλος Volkswagen εξετάζει (ξανά) την πώληση της Ducati

Στο πλαίσιο μιας τεράστιας επιχείρησης αναδιάρθρωσης και περικοπών, ο γερμανικός κολοσσός βγάζει προς πώληση τη θρυλική ιταλική μάρκα των δύο τροχών.

Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά της μοτοσικλέτας προκαλεί η είδηση ότι ο Όμιλος Volkswagen εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης της Ducati. Η ιστορική ιταλική φίρμα από την Μπολόνια, η οποία ανήκει στον όμιλο της Audi από το 2012, βρίσκεται ανάμεσα στις περίπου 600 από τις 2.000 επιχειρηματικές δραστηριότητες του γερμανικού ομίλου που περνούν από εξονυχιστική αξιολόγηση, με στόχο τη ριζική μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντόλνερ, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της μάρκας βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων. «Εντός του Ομίλου Volkswagen, δεσμευόμαστε για μια πειθαρχημένη και υπεύθυνη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας. Αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης το γεγονός ότι θα μιλήσουμε και για την Ducati, αλλά προς το παρόν δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από το πάθος του Πιχ στη σκληρή λογική των αριθμών

Μια ενδεχόμενη πώληση θα έχει τεράστιο συμβολικό βάρος για την οικογένεια Πόρσε-Πιχ που ελέγχει τον γερμανικό κολοσσό. Ο εκλιπών πατριάρχης του ομίλου, Φέρντιναντ Πιχ -φανατικός λάτρης των δύο τροχών- ήταν εκείνος που επέβαλε προσωπικά την εξαγορά της Ducati το 2012, υπηρετώντας αργότερα και στο διοικητικό της συμβούλιο. Το 2017 ο όμιλος είχε διερευνήσει ξανά το ενδεχόμενο πώλησης, όμως το σχέδιο πάγωσε λόγω της σφοδρής αντίστασης των εκπροσώπων των εργαζομένων στα γερμανικά συνδικάτα.

Σήμερα, ωστόσο, οι πιέσεις είναι ασφυκτικές. Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε πρόσφατα ένα εκτεταμένο πακέτο αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει τη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών της κατά περίπου ένα τρίτο, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Παρότι η Ducati πουλά περίπου 50.000 μοτοσικλέτες ετησίως και κατέγραψε έσοδα 925 εκατομμυρίων ευρώ με λειτουργικά κέρδη 52 εκατομμυρίων, το περιθώριο κέρδους της υπολείπεται του στόχου του 9% που έχει θέσει ο CEO του Ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, για το 2030.

Η «Ferrari των δύο τροχών» αξίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αναλυτή του Bloomberg Intelligence, Μάικλ Ντιν, η αξία της ιταλικής μάρκας εκτιμάται σήμερα κοντά στα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ (1,5 δισ. δολάρια). Η Ducati δεν είναι μια τυχαία εταιρεία, αλλά το απόλυτο σύμβολο του premium performance, έχοντας χτίσει ένα απαράμιλλο κύρος που τη χαρακτηρίζει ως τη «Ferrari των δύο τροχών», με ένα από τα πιο φανατικά κοινά στον πλανήτη, τους περίφημους Ducatisti.

Ταυτόχρονα, η ιταλική φίρμα βρίσκεται στο απόγειο της αγωνιστικής της δόξας, κυριαρχώντας απόλυτα στο MotoGP με έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών από το 2020 έως σήμερα. Το αν η αδιαμφισβήτητη σπορ και τεχνολογική υπεροχή των μοντέλων της, όπως η Panigale, θα σταθεί αρκετή για να κρατήσει την Ducati στους κόλπους του γερμανικού γίγαντα ή αν η στρατηγική «λιτότητας» του Ομίλου Volkswagen θα οδηγήσει σε ένα από τα πιο ηχηρά deals της δεκαετίας, μένει να φανεί τους επόμενους μήνες.